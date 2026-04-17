pixivがインドネシア・ジョグジャカルタの同人イベント「Comic Paradise 6」にオフィシャルスポンサーとして初出展！クリエイターの作品展示や体験型企画などを実施

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）が運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」は、2026年4月18日（土）・19日（日）にインドネシア・ジョグジャカルタで開催される同人即売会「Comic Paradise 6（以下、Comipara 6）」に、オフィシャルスポンサーとして初出展いたします。



特設エリア「pixiv Creator Hall」に展開されるブースでは、事前公募したComipara 6出展クリエイターによる作品展示に加え、イベント公式施策「Comiparaクエスト」と連動した体験型企画を実施します。pixivならではの創作体験を通じて、現地の創作コミュニティとの接点を広げることを目指します。

出展概要

イベント名： Comic Paradise 6 (Comipara 6)

開催日時： 2026年4月18日（土）・19日（日）

会場： Jogja Expo Center (JEC)

出展エリア：AREA X / X 02 pixiv Creator Hall（特設エリア）

・pixivブース：「pixiv Booth Area」

・展示ブース：「pixiv Creators You Must Visit」

出展の背景と狙い

ピクシブは、東南アジア市場へのグローバル展開に注力しており、なかでも熱量の高いクリエイターコミュニティを持つインドネシアにおいて、現地イベント出展やコンテスト開催などを行い、pixivの認知向上と関係構築を推進しています。今回出展するComipara 6は、インドネシア・ジョグジャカルタで開催される同人イベントで、オリジナル作品を中心とした創作活動を支える場として注目されています。こうしたイベントは、pixivが大切にしている「創作活動を支える」取り組みとも親和性が高いと考え、このたびスポンサー出展を決定しました。

本イベントでは、会場内の特設エリア「pixiv Creator Hall」にpixivブースと展示ブースを出展し、クリエイターの作品展示や体験型企画を行います。また、クリエイター向け機能を案内するステージ企画も予定しています。現地での体験をきっかけに、クリエイターやそのファンがpixivへの理解を深め、より身近に感じることで、イベント後もpixivでの創作活動や発信が継続していくような関係性の構築を目指します。

出展内容

１. pixivブース「pixiv Booth Area」：体験型「Comiparaクエスト」

〈ブースイメージ〉

イベント公式企画「Comiparaクエスト」にpixivも参加します。本ブースでは、以下の条件を達成した参加者へ限定ノベルティを配布します。

Quest1：pixivへの新規登録またはログイン

先着1,500名様に限定ステッカー＆Comiparaトークンを配布

Quest2：お絵描きブースに参加し、pixivへの作品投稿

先着300名様に限定オリジナルピンバッジ＆Comiparaトークンを配布

〈ノベルティイメージ〉

２. 展示ブース「pixiv Creators You Must Visit」

〈ブースイメージ〉

Comipara 6出展クリエイターから公募した約40作品を、本ブースにて大型パネルで展示します。

公募企画特設ページ： https://www.pixiv.net/contest/comipara6pixiv(https://www.pixiv.net/contest/comipara6pixiv)

※公募期間は終了しています。

３. ステージ企画：クリエイター支援機能の紹介

作品の魅力とファンからの熱量を、クリエイターへの「報酬」として直接結びつけるpixivの活用術を、ブースおよびメインステージにて紹介します。

・ステージ開催日時：4/19（日）/ 15:00-16:00



■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）