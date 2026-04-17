トロピカルな極み夏酒 菊正宗『SHURO（しゅろ）720mL』数量限定発売

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菊正宗酒造株式会社

　




　


　菊正宗酒造株式会社（本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門）は、2026年5月29日（金）に『菊正宗 SHURO（しゅろ）720mL』を数量限定で発売いたします。


　本商品は、近年「二季」になりつつある日本の蒸し暑く長い夏に向け、南国のトロピカルな風を日本酒で感じていただきたい、との想いで開発した冷用酒です。


　独自に開発した３種の酵母を用いた高香気酒をブレンドし、フルーティな香味を表現。南国の果実を思わせる華やかな香り、蒸し暑い季節にも心地よく楽しめる味わいに仕上げました。


　『SHURO（しゅろ）』とは「酒露」の造語で、瑞々しく印象に残るイメージを名前に込めておりま す。また、パッケージデザインには海と空をモチーフに、夏の風物詩である「入道雲」を採用。さらに、真夏の太陽を思わせるイエローカラーの首掛けを装着し、南国のまばゆい陽射しと青い海を表現しています。厳しい暑さが続く日本の夏に、冷やして美味しく楽しめるトロピカルな極み夏酒『SHURO』をぜひお試しください。



商品名 　　　　菊正宗 SHURO 720ｍL


価格（税抜） 　参考小売価格 980円


荷姿 　　　　　６本入ダンボール


酒質 　　　　　生貯蔵酒


アルコール分 　14％


日本酒度 　　　ー13.2


味わい 　　　　濃醇/甘口


販売地域 　　　全国


発売日 　　　　2026年5月29日（金）（数量限定）