トロピカルな極み夏酒 菊正宗『SHURO（しゅろ）720mL』数量限定発売

菊正宗酒造株式会社

菊正宗酒造株式会社（本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門）は、2026年5月29日（金）に『菊正宗 SHURO（しゅろ）720mL』を数量限定で発売いたします。

本商品は、近年「二季」になりつつある日本の蒸し暑く長い夏に向け、南国のトロピカルな風を日本酒で感じていただきたい、との想いで開発した冷用酒です。

独自に開発した３種の酵母を用いた高香気酒をブレンドし、フルーティな香味を表現。南国の果実を思わせる華やかな香り、蒸し暑い季節にも心地よく楽しめる味わいに仕上げました。

『SHURO（しゅろ）』とは「酒露」の造語で、瑞々しく印象に残るイメージを名前に込めておりま す。また、パッケージデザインには海と空をモチーフに、夏の風物詩である「入道雲」を採用。さらに、真夏の太陽を思わせるイエローカラーの首掛けを装着し、南国のまばゆい陽射しと青い海を表現しています。厳しい暑さが続く日本の夏に、冷やして美味しく楽しめるトロピカルな極み夏酒『SHURO』をぜひお試しください。

商品名 菊正宗 SHURO 720ｍL

価格（税抜） 参考小売価格 980円

荷姿 ６本入ダンボール

酒質 生貯蔵酒

アルコール分 14％

日本酒度 ー13.2

味わい 濃醇/甘口

販売地域 全国

発売日 2026年5月29日（金）（数量限定）