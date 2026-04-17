【B2B信頼構築調査】担当者のLinkedInが未整備だと、LinkedIn確認バイヤーの74%が検討から除外する--米国男性50人の実態データが示す「個人の可視化」の重要性

株式会社 IGNITE

株式会社IGNITE（所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 JAM-STUDIO 912号室、代表取締役CEO：小菅芳彰）は、2026年3月、米国西部在住の男性B2Bバイヤー50名を対象に「欧米B2B営業におけるLinkedIn信頼構築に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、（1）担当者個人のLinkedInプロフィールを確認するバイヤーが62%に達し「企業ページさえあれば十分」という前提が崩壊、（2）確認する層の74～88%が未整備プロフィールを「重大不信または検討除外」と評価する積極的な信頼破壊要因としての機能、（3）25～29歳バイヤーの77%がLinkedIn支持である一方50歳以上の82%がGoogle支持という明確な年代分断--という3つの発見が、日本企業の欧米B2B営業における「個人の可視化」戦略に関する多くの前提を根底から覆しました。

調査結果のハイライト

今回の調査から、以下3点が明らかになりました。

LinkedIn確認はB2Bバイヤーの主流--62%が担当者個人プロフィールを調査

「常に確認する」（46%）と「時々確認する」（16%）を合計すると、担当者個人プロフィールを確認する層は62%に達しました。「企業ページのみ確認する」12%と「確認しない」26%を大幅に上回り、担当者個人の可視化はもはや差別化要素ではなく基本要件となりつつあることが示されました。

未整備プロフィールは検討除外トリガー--確認層の74～88%がネガティブ評価

プロフィールを確認する層（62%）における未整備への反応は深刻です。「常に確認」層の73.9%（重大不信47.8%＋否定的印象26.1%）、「時々確認」層の87.5%（重大不信62.5%＋否定的印象25.0%）が未整備プロフィールを「重大不信（検討除外の可能性が高い）」または「否定的印象（優先度を下げる）」と評価。担当者プロフィールの未整備は単なる機会損失ではなく、積極的な信頼破壊要因として機能していることが数値として示されました。

LinkedIn支持は年齢と反比例--若手バイヤーへのリーチに担当者LinkedIn整備が不可欠

B2Bパートナー探索の情報源として、全体ではGoogle支持58%がLinkedIn支持42%を上回ります。しかし25～29歳の77%、30～34歳の54%がLinkedIn支持であるのに対し、50歳以上では82%がGoogle支持と明確に逆転。若手B2Bバイヤーへの到達にはLinkedIn整備が不可欠で、シニア層にはGoogle経由のコンテンツが有効という年代分断が確認されました。

調査背景

IGNITEでは、欧米向けのB2B営業を強化しようとする日本企業から、「LinkedInは整備するべきか」「担当者個人の発信は効果があるのか」という相談を繰り返し受けています。そこで直面するのが「感覚的には重要そうだが、どれだけ重要なのかデータがない」という問いです。今回の調査は、ベンダー評価プロセスにおけるLinkedIn確認行動を実態として把握し、「未整備によるリスク」と「積極整備による恩恵」を数値化することを目的に設計しました。対象を全員男性に絞ったのは、欧米B2B意思決定者における男性比率の高さと、LinkedIn利用傾向の違いを精度高く把握するためです。

今回の調査は、LinkedIn確認習慣の有無にとどまらず、「未整備プロフィールへの印象」「担当者の業界発信が問い合わせ意欲に与える影響」「日本式サイトデザインへの評価」「LinkedInとGoogleどちらを信頼するか」まで一連のフローとして設計しました。n=50という規模ながら全世代を均等にカバーしており、LinkedIn戦略を立案する際の実証的な起点として活用できるデータとなっています。

Q1：ベンダー候補の担当者LinkedInプロフィール確認行動｜確認層は62%、30～34歳は69%が「常に確認」

設問文：「B2B取引のベンダー候補を評価する際、実際に担当することになる個人（企業ページではなく）のLinkedInプロフィールをどのくらい確認しますか？」

「常に確認する」（46%）と「時々確認する」（16%）を合計すると、担当者個人プロフィールを確認する層は62%に達します。「確認しない」は26%にとどまり、B2Bバイヤーの大多数がLinkedInをベンダー選定プロセスに組み込んでいることが確認されました。

年代別では30～34歳が「常に確認」69%と全年代トップ。25～29歳も「常に＋時々」で88%と、若年層ほどLinkedInによるデューデリジェンスが習慣化しています。一方で45～49歳は「確認しない」が56%と最多で、LinkedIn確認習慣が最も限定的な年代です。

Q2：担当者LinkedInプロフィール未整備時の印象｜確認層の74～88%に重大不信または否定的印象

設問文：「ベンダー候補のチームメンバーのLinkedInプロフィールが不十分（古い・不完全・存在しない）な場合、そのベンダーへの印象はどう変わりますか？」

未整備プロフィールが「重大不信」または「否定的印象」につながる層は全体で54%。確認する層（62%）に限ると、「常に確認」層73.9%・「時々確認」層87.5%がネガティブ評価となります（いずれも重大不信＋否定的印象の合計）。

特に注目すべきは「時々確認する」層で、重大不信が62.5%と「常に確認」層（47.8%）より高い点です。「たまに確認する」層は確認したときへの期待値が高く、未整備時の失望感が大きくなる傾向があります。逆に「確認しない」層の84.7%はLinkedIn整備の有無に完全に無関心なため、この層へのアプローチにはWebサイトや実績資料で対応すれば十分です。

Q3：担当者の業界発信が問い合わせ意欲に与える影響｜「常に確認」層の69.5%に問い合わせ促進効果

設問文：「ベンダー候補のチームメンバーがLinkedIn上で関連業界のインサイトを定期的に共有している場合、そのベンダーに問い合わせたくなりますか？」

「優先的に相談したくなる」（28%）と「良い印象だが決定打にはならない」（30%）を合計すると、担当者の業界発信が問い合わせ促進につながる層は58%。

確認層（常に＋時々）に限ると、「常に確認」層で「優先相談＋良い印象」合計69.5%という高い効果が確認されました。一方、「確認しない」層（26%）には「実績重視」と「影響なし」が各38.5%で、この層にはコンテンツ発信より実績・事例・価格情報での訴求が有効です。

Q4：B2Bサービスサイトの日本式デザインへの評価｜LinkedIn精査層ほどWebサイトにも厳格

設問文：「日本のB2Bサービスサイトは多くのテキスト要素を持つ高情報密度のレイアウトが一般的です。このようなデザインをどのように感じますか？」

全体ではネガティブ（30%）・ニュートラル（28%）・ポジティブ（30%）がほぼ均等に三分割されています。

注目すべきはセグメント差で、LinkedInを精査する「常に確認」層（46%）はWebサイトデザインへの評価も厳しく、信頼低下が39.1%と全セグメント最高。一方「確認しない」層は日本式デザインへの好意的受容が46.2%と最も高い傾向があります。LinkedIn確認行動が高い層ほどデジタルコンテンツ全体への審美眼が高いという構造が浮かび上がります。

Q5：B2Bパートナー選定でのLinkedIn vs Google信頼｜若手の77%はLinkedIn、シニアの82%はGoogle

設問文：「B2Bパートナーやベンダーを探す際、どちらの情報源をより信頼しますか？」

全体ではGoogle支持（58%）がLinkedIn支持（42%）を上回りますが、確認行動別にみると「常に確認」層ではLinkedIn支持52.2%とGoogleを逆転。「確認しない」層では圧倒的Google信頼が76.9%と極端に偏っています。

年代別では、25～29歳の77%・30～34歳の54%がLinkedIn支持。35～39歳でLinkedInとGoogleがほぼ拮抗し、45歳以上で急速にGoogle支持へシフト。50歳以上では82%がGoogleを最も信頼します。若年B2BバイヤーへのリーチにはLinkedInが不可欠、シニア層へはGoogle経由のコンテンツが有効という明確な年代分断が浮かび上がりました。

LinkedIn確認行動別セグメントサマリー

Q1～Q5で見えてきた傾向を「LinkedIn確認行動」という軸で整理します。確認する層（常に＋時々計62%）は未整備リスクが高く、整備・発信による恩恵も大きいセグメントです。確認しない層（26%）にはLinkedIn投資の効果は限定的で、実績・ROIデータの充実が有効です。

調査概要

注意: 40～44歳はn=1のため統計的解釈不可。本調査の知見はこの年代に直接適用できない点に留意されたい。また本調査は全員男性のため、性別クロス分析は非該当。主要クロス軸はQ1（LinkedIn確認行動の4段階）と年代を使用。

株式会社IGNITEについて

株式会社IGNITEは、日本の優れた技術やサービスを世界へ届けるためのローカライゼーション・コンサルティング企業です。最新のAI技術と熟練のネイティブチェックを組み合わせ、日本企業のグローバル市場における「信頼構築」を支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

社名 ：株式会社IGNITE

代表者 ：代表取締役 CEO 小菅芳彰

創業：2019年

本社：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 JAM-STUDIO 912号室

URL：https://igni7e.jp/

Email：press@igni7e.jp

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