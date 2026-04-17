「いのちのセミナー」会場開催のお知らせ

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

会場ならではの臨場感が味わえるとの多くのお声にお応えし、今年度1回目となる会場での「いのちの

セミナー」を開催いたします。オンラインライブ配信による参加も引き続き選択いただけます。

講師にはシンガーの木山裕策氏を迎え、がん闘病を乗り越えて気付いた「いのち」の大切さや困難の中でみつけた「希望」について、父親・歌手・会社員と異なる顔を持った講師の様々な経験を交えながら、人生を前向きに生きるヒント等とともにお伝えいただきます。

１．開催日時 2026年7月12日（日）13:30 ～ 15:00

２．講 師 木山 裕策 氏 シンガー

３．演 題 ガンが教えてくれたこと ～自分に向き合って見つけた夢～

結婚し、4人の子どもに恵まれ幸せな生活を送っていたある日、

甲状腺に腫瘍がある事が判明しました。その際、医師より「手術後に声が出なくなる危険があること」を告げられ「手術の後にもし声が出るんだったら、絶対もう一度歌ってみよう。」と思いました。

本講演では、がんに直面した時の心境、がんに直面したことで向き合った健康や命、生き方について。そして、がんをきっかけに夢をみつけたこと、支えてくれた家族のこと等、がんを患ったからこそ

わかったこと等をお話しいたします。

４．会 場 大阪工業大学 常翔ホール

[大阪駅より徒歩５分] ／（梅田キャンパス OIT梅田タワー ３階）

オンラインライブ配信実施

５．参加方式 以下のどちらかを選択の上、財団ホームページ

(https://www.jrw-relief-f.or.jp/seminar/inochi)よりお申込みください。

◇会場での参加（定員５００名／参加無料）

※応募者多数の場合は抽選となります。

◇オンラインライブ配信による参加（応募者全員視聴可／参加無料）

※お申込み後、配信URLを送付します。※ご視聴にかかる通信料はご負担ください。

６．応募期間 会 場：4月17日(金) ～ 6月 14日(日)

オンライン：4月17日(金) ～ 7月 5日(日)

７．講師プロフィール

1968年10月3日生まれ。大阪府出身。4人の息子の父。2005年に甲状腺ガンの手術を行ったことをきっかけに、長年の夢だった歌手へ挑戦を決意。2008年2月6日に家族をテーマにした楽曲「home」でメジャーデビュー。同年『第59回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たす。

医療関係の講演活動も積極的に行っており、2019年には朝日新聞社が運営する「ネクストリボン

～がんとの共生社会づくりを目指して～」プロジェクトのテーマ曲「幸せはここに」をリリース。

その後も4人の子どもを育てながら、会社員と歌手の二足のわらじの生活を続け、現在は歌手活動と

講演活動を中心とした生活を送っている。

８．主催等

主催：公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団

協力：西日本旅客鉄道株式会社

９．お問合せ

ＪＲ西日本あんしん社会財団事務局

E-mail:info@jrw-relief-f.or.jp