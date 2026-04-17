「いのちのセミナー」会場開催のお知らせ

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公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

会場ならではの臨場感が味わえるとの多くのお声にお応えし、今年度1回目となる会場での「いのちの　


セミナー」を開催いたします。オンラインライブ配信による参加も引き続き選択いただけます。


講師にはシンガーの木山裕策氏を迎え、がん闘病を乗り越えて気付いた「いのち」の大切さや困難の中でみつけた「希望」について、父親・歌手・会社員と異なる顔を持った講師の様々な経験を交えながら、人生を前向きに生きるヒント等とともにお伝えいただきます。



１．開催日時　　2026年7月12日（日）13:30 ～ 15:00


　　　　　　　　　


２．講　　師　　木山　裕策 氏 シンガー


　　　　　　　　　


３．演　　題　　ガンが教えてくれたこと　～自分に向き合って見つけた夢～



結婚し、4人の子どもに恵まれ幸せな生活を送っていたある日、


甲状腺に腫瘍がある事が判明しました。その際、医師より「手術後に声が出なくなる危険があること」を告げられ「手術の後にもし声が出るんだったら、絶対もう一度歌ってみよう。」と思いました。


本講演では、がんに直面した時の心境、がんに直面したことで向き合った健康や命、生き方について。そして、がんをきっかけに夢をみつけたこと、支えてくれた家族のこと等、がんを患ったからこそ


わかったこと等をお話しいたします。



４．会　　場　　大阪工業大学 常翔ホール　


　　　　　　　　[大阪駅より徒歩５分] ／（梅田キャンパス OIT梅田タワー ３階）


　　　　　　　　オンラインライブ配信実施



５．参加方式　　以下のどちらかを選択の上、財団ホームページ


　　　　　　　　(https://www.jrw-relief-f.or.jp/seminar/inochi)よりお申込みください。


　　


　　◇会場での参加（定員５００名／参加無料）
　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
　　◇オンラインライブ配信による参加（応募者全員視聴可／参加無料）
　　　※お申込み後、配信URLを送付します。※ご視聴にかかる通信料はご負担ください。



６．応募期間　　会　　　場：4月17日(金) ～ 6月 14日(日)


　　　　　　　　オンライン：4月17日(金) ～ 7月 5日(日)



７．講師プロフィール




1968年10月3日生まれ。大阪府出身。4人の息子の父。2005年に甲状腺ガンの手術を行ったことをきっかけに、長年の夢だった歌手へ挑戦を決意。2008年2月6日に家族をテーマにした楽曲「home」でメジャーデビュー。同年『第59回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たす。


医療関係の講演活動も積極的に行っており、2019年には朝日新聞社が運営する「ネクストリボン


～がんとの共生社会づくりを目指して～」プロジェクトのテーマ曲「幸せはここに」をリリース。


その後も4人の子どもを育てながら、会社員と歌手の二足のわらじの生活を続け、現在は歌手活動と


講演活動を中心とした生活を送っている。



８．主催等


　　主催：公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団


　　協力：西日本旅客鉄道株式会社



９．お問合せ


　　ＪＲ西日本あんしん社会財団事務局


　　 E-mail:info@jrw-relief-f.or.jp