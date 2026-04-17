静岡大学東部サテライト連続講座「伊豆歴史文化大学」を開講

国立大学法人 静岡大学

静岡大学未来社会デザイン機構（機構長 塩尻信義）は、伊豆市教育委員会との共催で、静岡大学東部サテライト連続講座「伊豆歴史文化大学」を開講します。

本講座は、伊豆半島とその周辺地域において繰り返されてきた自然災害と、そこからもたらされてきた地形・景観・産物といった自然の恵みの双方に着目し、それらが地域社会や文化形成にどのように関わってきたのかを体系的に学ぶことを目的としています。地質学・歴史学・文化研究など複数の専門分野の知見をもとに、伊豆独自の自然・歴史・文化を総合的に再認識する機会を提供する連続講座です。

報道機関の皆様におかれましては、是非、事前周知または当日のご取材をいただきますよう、お願い申し上げます。

記

■開催日時：令和8年5月18日、6月22日、7月27日、8月31日、10月5日

全5回、いずれも月曜日 18:00～20:00

■開催方法：対面受講およびオンライン（Zoom）併用

■会 場 ：静岡大学東部サテライト（静岡県伊豆市青羽根65-1）

■受講料 ：無料

■定 員 ：対面30名、オンライン150名

■申込期間：令和8年4月17日（金）～5月8日（金）

QRコードから専用フォームでお申込みください。

■各回のテーマ：

第1回 5月18日「伊豆の鉱山」

第2回 6月22日「伊豆の温泉」

第3回 7月27日「伊豆の特産物」

第4回 8月31日「伊豆の大地とアート」

第5回 10月5日「伊豆の海と災害」

※講師等の詳細はチラシをご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d96787-128-7f6f81a171cc755a1d1de20218532181.pdf