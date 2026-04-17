「白鶴 大吟醸 720ml」と「白鶴 梅酒原酒 720ml」が「2026年モンドセレクション」で金賞を受賞

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、国際品評会「2026年モンドセレクション」のスピリッツ&リキュール部門において、「白鶴 大吟醸 720ml（通算15回）」および「白鶴 梅酒原酒 720ml（6年連続）」が金賞を受賞しました。

■モンドセレクション（MONDE SELECTION、本部：ベルギー ブリュッセル）

モンドセレクションとは、ベルギーの経済省などが1961年に創設した、世界各国から出品される食品・飲料・化粧品などの消費生活製品を審査し優良な商品を認定する、国際的な評価機関です。専門家審査員による厳正な審査を経て、賞が与えられます。https://www.monde-selection.com/ja/

■2026年モンドセレクション 金賞受賞商品

白鶴 大吟醸 720ml

品目 日本酒

特定名称 大吟醸

参考小売価格 1,247円（消費税別）

原材料名 米（国産）､米こうじ（国産米）､醸造アルコール

精米歩合 50％

アルコール分 15％以上16％未満

商品特長 じっくり丁寧な麹づくりによって豊かな香りと

透明感のある味わいを実現しました。

さまざまな料理と相性の良い酒質です。

GI「灘五郷」認定商品。

ブランドサイト https://www.hakutsuru.co.jp/dai-ginjo/

白鶴 梅酒原酒 720ml

品目 リキュール

参考小売価格 1,396円（消費税別）

原材料名 梅、醸造アルコール、糖類（国内製造）

アルコール分 19％以上20％未満

商品特長 紀州南高梅を100％使用し、昔ながらの製法を

用いてじっくり漬け込みました。原酒ならではの

芳醇な香りと濃醇な味わいが特長です。

酸味料・着色料・香料無添加の本格梅酒です。

ブランドサイト https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/umeshugenshu/

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

▽ニュースリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d13868-446-6125a902411594c801b9a40271b95334.pdf