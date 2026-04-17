「白鶴 大吟醸 720ml」と「白鶴 梅酒原酒 720ml」が「2026年モンドセレクション」で金賞を受賞
白鶴酒造株式会社は、国際品評会「2026年モンドセレクション」のスピリッツ&リキュール部門において、「白鶴 大吟醸 720ml（通算15回）」および「白鶴 梅酒原酒 720ml（6年連続）」が金賞を受賞しました。
■モンドセレクション（MONDE SELECTION、本部：ベルギー ブリュッセル）
モンドセレクションとは、ベルギーの経済省などが1961年に創設した、世界各国から出品される食品・飲料・化粧品などの消費生活製品を審査し優良な商品を認定する、国際的な評価機関です。専門家審査員による厳正な審査を経て、賞が与えられます。https://www.monde-selection.com/ja/
■2026年モンドセレクション 金賞受賞商品白鶴 大吟醸 720ml
品目 日本酒
特定名称 大吟醸
参考小売価格 1,247円（消費税別）
原材料名 米（国産）､米こうじ（国産米）､醸造アルコール
精米歩合 50％
アルコール分 15％以上16％未満
商品特長 じっくり丁寧な麹づくりによって豊かな香りと
透明感のある味わいを実現しました。
さまざまな料理と相性の良い酒質です。
GI「灘五郷」認定商品。
ブランドサイト https://www.hakutsuru.co.jp/dai-ginjo/
白鶴 梅酒原酒 720ml
品目 リキュール
参考小売価格 1,396円（消費税別）
原材料名 梅、醸造アルコール、糖類（国内製造）
アルコール分 19％以上20％未満
商品特長 紀州南高梅を100％使用し、昔ながらの製法を
用いてじっくり漬け込みました。原酒ならではの
芳醇な香りと濃醇な味わいが特長です。
酸味料・着色料・香料無添加の本格梅酒です。
ブランドサイト https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/umeshugenshu/
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
白鶴酒造株式会社 お客様相談室
TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）
白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/
▽ニュースリリース（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d13868-446-6125a902411594c801b9a40271b95334.pdf