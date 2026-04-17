「白鶴 大吟醸 720ml」と「白鶴 梅酒原酒 720ml」が「2026年モンドセレクション」で金賞を受賞

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白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、国際品評会「2026年モンドセレクション」のスピリッツ&リキュール部門において、「白鶴 大吟醸 720ml（通算15回）」および「白鶴 梅酒原酒 720ml（6年連続）」が金賞を受賞しました。




■モンドセレクション（MONDE SELECTION、本部：ベルギー ブリュッセル）


モンドセレクションとは、ベルギーの経済省などが1961年に創設した、世界各国から出品される食品・飲料・化粧品などの消費生活製品を審査し優良な商品を認定する、国際的な評価機関です。専門家審査員による厳正な審査を経て、賞が与えられます。https://www.monde-selection.com/ja/





■2026年モンドセレクション 金賞受賞商品

白鶴 大吟醸 720ml

品目　　　　　　日本酒


特定名称　　　　大吟醸


参考小売価格　　1,247円（消費税別）


原材料名　　　　米（国産）､米こうじ（国産米）､醸造アルコール


精米歩合　　　　50％


アルコール分　　15％以上16％未満


商品特長　　　　じっくり丁寧な麹づくりによって豊かな香りと


　　　　　　　　透明感のある味わいを実現しました。


　　　　　　　　さまざまな料理と相性の良い酒質です。


　　　　　　　　GI「灘五郷」認定商品。


ブランドサイト　https://www.hakutsuru.co.jp/dai-ginjo/








白鶴 梅酒原酒 720ml

品目　　　　　　リキュール


参考小売価格　　1,396円（消費税別）


原材料名　　　　梅、醸造アルコール、糖類（国内製造）


アルコール分　　19％以上20％未満


商品特長　　　　紀州南高梅を100％使用し、昔ながらの製法を


　　　　　　　　用いてじっくり漬け込みました。原酒ならではの


　　　　　　　　芳醇な香りと濃醇な味わいが特長です。


　　　　　　　　酸味料・着色料・香料無添加の本格梅酒です。


ブランドサイト　https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/umeshugenshu/







【一般のお客様からのお問い合わせ先】


白鶴酒造株式会社 お客様相談室


TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）


白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/




▽ニュースリリース（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d13868-446-6125a902411594c801b9a40271b95334.pdf