ゴールデンウィークは、デックス東京ビーチで家族みんなで一緒に記念撮影！「DECKS G.W. FESTA 2026」
東京・お台場の商業施設「デックス東京ビーチ」（以下、当館）では、ゴールデンウィークにあたる2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)の2日間限定で、「すみっコたちがやってくる～撮影会～」と「ドラえもんがやってくる 撮影会」を楽しめる「DECKS G.W. FESTA 2026」を開催します。
「DECKS G.W. FESTA 2026」
- 「すみっコたちがやってくる～撮影会～」や「ドラえもんがやってくる 撮影会」、
ゴールデンウィークに家族で楽しめる特別なイベントを開催
2026年5月4日(月・祝）には、『すみっコぐらし』のしろくま・ねこ・とかげと一緒に写真が撮れる「すみっコたちがやってくる～撮影会～」を開催。5月5日(火・祝)には、『ドラえもん』のドラえもん・のび太と一緒に撮影ができる「ドラえもんがやってくる 撮影会」を開催します。ゴールデンウィークに家族みんなでお楽しみいただける特別なイベントです。
＜すみっコたちがやってくる～撮影会～＞
日時 ：2026年5月4日(月・祝) １.11:30～/２.13:30～/３.15:30～
※各回30分程度
会場 ：シーサイドモール5階 レストラン広場
参加方法：無料でご参加いただけます。当日１.～３.全ての撮影会の参加券を10:05から
シーサイドモール3階のデックス広場（インフォメーション横）にて配布します。
内容 ：すみっコぐらしのしろくま・ねこ・とかげとの撮影会
※各回先着50組
※整理券は、お一組様につき1日1枚配布
※お一組様1回のみご参加いただけます
※諸般の事情により内容を変更する場合がございます
※写真撮影のできるカメラやスマートフォンをご持参ください
＜ドラえもんがやってくる 撮影会＞
日時 ：2026年5月5日(火・祝) １.11:30～/２.13:30～/３.15:30～
※各回30分程度
会場 ：シーサイドモール5階 レストラン広場
参加方法 ：無料でご参加いただけます。当日１.～３.全ての撮影会の参加券を10:05から
シーサイドモール3階のデックス広場（インフォメーション横）にて配布します。
内容 ：ドラえもん・のび太との撮影会
※各回先着50組
※整理券は、お一組様につき1日1枚配布
※お一組様1回のみご参加いただけます
※諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合がございます
※写真撮影のできるカメラやスマートフォンをご持参ください
(C)Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK
全コンテンツ共通注意事項
※混雑状況により、整理券配布開始時刻より前に待機列を形成する場合がございます
※詳しくは施設公式HPをご確認ください
※画像はイメージです
- ゴールデンウィークはエンタメ施設充実のデックス東京ビーチで！
年間を通してエンタメ施設をお楽しみいただける当館では、ゴールデンウィーク期間中はさらに家族で楽しめるコンテンツが揃っています。
名称：ひみつのアイプリ in じょいぽりす
日程：2026年3月6日（金）～5月10日（日）
会場：シーサイドモール3階「東京ジョイポリス」
内容：『ひみつのアイプリ』とのコラボイベントを開催中。アトラクションコラボをはじめ、
オリジナルグッズやコラボメニューの販売、フォトスポットやスタンプラリーなど、
小さなお子さまから大人まで楽しめる、テーマパークならではの企画が盛りだくさんです。
URL：https://tokyo-joypolis.com/event/aipri_jp/index.html
名称：TVアニメ『ブルーロック』×東急不動産BLUE LOCK SCRAMBLE-渋谷制覇-
サテライトLED DAIBA STUDIO
日程：2026年4月20日（月）～4月30日（木）
会場：シーサイドモール3階「LED DAIBA STUDIO」
内容：2025年の秋に渋谷で実施された催事にて販売した、描き下ろし等身イラスト＆描き起こし
ミニキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売します。
URL：https://www.odaiba-decks.com/shopnews/detail/176?tenant_cd=13011000
名称：レゴ(R)F1イベント～その手で、スリルを～
日程：2026年4月24日（金）～5月31日（日）
会場：アイランドモール3階「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京」
内容：「レゴ(R)F1イベント～その手で、スリルを～」開催します。
F1チームカラーのレーシングカーをつくって、レゴ(R)3Dモデルと撮影ができます。
今しか味わえないスリルとワクワクをお楽しみいただけます。
URL：https://www.legolanddiscoverycenter.com/tokyo/
＜エンタメ店舗のご紹介＞
店舗名：The Kids
場所 ：アイランドモール3階
内容 ：０歳から遊べる全天候型室内遊び場です。 巨大ジャングルジムやボールプール、トランポリン、
フリープレイゲーム機など、幼児から小学生まで家族みんなで身体を動かしてお楽しみいただ
けます。
URL ：https://thekids.co.jp/shop/tokyo-odaiba/
店舗名：動物たちが暮らす森 アニミル
場所 ：シーサイドモール5階
内容 ：全天候型ふれあい動物園です。人気アイドルが名付け親の超大型犬アラスカンマラミュートの
赤ちゃん「つゆちゃん」が、ついにデビューします。今はまだ小さな体ですが、これからどん
どん大きく、たくましく成長し、大きくなると体重は40kg以上にもなります。
URL ：https://animeal.jp/odaiba/
- 施設概要
施設名称 ：デックス東京ビーチ
所在地 ：東京都港区台場1-6-1
店舗数 ：約80店舗
営業時間 ：店舗により異なる
※最新の営業時間は施設公式HPよりご確認ください
公式HP ：https://www.odaiba-decks.com/
アクセス ：電車 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩2分
りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩5分
車 首都高速11号台場線「台場ランプ」から約3分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約4分