ゴールデンウィークは、デックス東京ビーチで家族みんなで一緒に記念撮影！「DECKS G.W. FESTA 2026」

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東急不動産SCマネジメント株式会社

東京・お台場の商業施設「デックス東京ビーチ」（以下、当館）では、ゴールデンウィークにあたる2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)の2日間限定で、「すみっコたちがやってくる～撮影会～」と「ドラえもんがやってくる　撮影会」を楽しめる「DECKS G.W. FESTA 2026」を開催します。



「DECKS G.W. FESTA 2026」

- 「すみっコたちがやってくる～撮影会～」や「ドラえもんがやってくる　撮影会」、
ゴールデンウィークに家族で楽しめる特別なイベントを開催

2026年5月4日(月・祝）には、『すみっコぐらし』のしろくま・ねこ・とかげと一緒に写真が撮れる「すみっコたちがやってくる～撮影会～」を開催。5月5日(火・祝)には、『ドラえもん』のドラえもん・のび太と一緒に撮影ができる「ドラえもんがやってくる　撮影会」を開催します。ゴールデンウィークに家族みんなでお楽しみいただける特別なイベントです。



＜すみっコたちがやってくる～撮影会～＞




日時　　：2026年5月4日(月・祝)　１.11:30～/２.13:30～/３.15:30～　　　　　　　


　　　　　※各回30分程度


会場　　：シーサイドモール5階 レストラン広場


参加方法：無料でご参加いただけます。当日１.～３.全ての撮影会の参加券を10:05から


　　　　　シーサイドモール3階のデックス広場（インフォメーション横）にて配布します。


内容　　：すみっコぐらしのしろくま・ねこ・とかげとの撮影会



※各回先着50組


※整理券は、お一組様につき1日1枚配布


※お一組様1回のみご参加いただけます


※諸般の事情により内容を変更する場合がございます


※写真撮影のできるカメラやスマートフォンをご持参ください



＜ドラえもんがやってくる　撮影会＞




日時　　　：2026年5月5日(火・祝)　１.11:30～/２.13:30～/３.15:30～


　　　　　　※各回30分程度


会場　　　：シーサイドモール5階 レストラン広場


参加方法　：無料でご参加いただけます。当日１.～３.全ての撮影会の参加券を10:05から


　　　　　　シーサイドモール3階のデックス広場（インフォメーション横）にて配布します。


内容　　　：ドラえもん・のび太との撮影会



※各回先着50組


※整理券は、お一組様につき1日1枚配布


※お一組様1回のみご参加いただけます


※諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合がございます


※写真撮影のできるカメラやスマートフォンをご持参ください


(C)Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK



全コンテンツ共通注意事項


※混雑状況により、整理券配布開始時刻より前に待機列を形成する場合がございます


※詳しくは施設公式HPをご確認ください


※画像はイメージです



- ゴールデンウィークはエンタメ施設充実のデックス東京ビーチで！

年間を通してエンタメ施設をお楽しみいただける当館では、ゴールデンウィーク期間中はさらに家族で楽しめるコンテンツが揃っています。



名称：ひみつのアイプリ in じょいぽりす


日程：2026年3月6日（金）～5月10日（日）


会場：シーサイドモール3階「東京ジョイポリス」


内容：『ひみつのアイプリ』とのコラボイベントを開催中。アトラクションコラボをはじめ、


　　　オリジナルグッズやコラボメニューの販売、フォトスポットやスタンプラリーなど、


　　　小さなお子さまから大人まで楽しめる、テーマパークならではの企画が盛りだくさんです。


URL：https://tokyo-joypolis.com/event/aipri_jp/index.html



名称：TVアニメ『ブルーロック』×東急不動産BLUE LOCK SCRAMBLE-渋谷制覇-


　　　サテライトLED DAIBA STUDIO


日程：2026年4月20日（月）～4月30日（木）


会場：シーサイドモール3階「LED DAIBA STUDIO」


内容：2025年の秋に渋谷で実施された催事にて販売した、描き下ろし等身イラスト＆描き起こし


　　　ミニキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売します。


URL：https://www.odaiba-decks.com/shopnews/detail/176?tenant_cd=13011000



名称：レゴ(R)F1イベント～その手で、スリルを～


日程：2026年4月24日（金）～5月31日（日）


会場：アイランドモール3階「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京」


内容：「レゴ(R)F1イベント～その手で、スリルを～」開催します。


　　　F1チームカラーのレーシングカーをつくって、レゴ(R)3Dモデルと撮影ができます。


　　　今しか味わえないスリルとワクワクをお楽しみいただけます。


URL：https://www.legolanddiscoverycenter.com/tokyo/




＜エンタメ店舗のご紹介＞


店舗名：The Kids


場所　：アイランドモール3階


内容　：０歳から遊べる全天候型室内遊び場です。　巨大ジャングルジムやボールプール、トランポリン、　　


　　　　フリープレイゲーム機など、幼児から小学生まで家族みんなで身体を動かしてお楽しみいただ


　　　　けます。


URL ：https://thekids.co.jp/shop/tokyo-odaiba/





店舗名：動物たちが暮らす森 アニミル


場所　：シーサイドモール5階


内容　：全天候型ふれあい動物園です。人気アイドルが名付け親の超大型犬アラスカンマラミュートの


　　　　赤ちゃん「つゆちゃん」が、ついにデビューします。今はまだ小さな体ですが、これからどん


　　　　どん大きく、たくましく成長し、大きくなると体重は40kg以上にもなります。


URL ：https://animeal.jp/odaiba/




- 施設概要

施設名称 ：デックス東京ビーチ


所在地 　：東京都港区台場1-6-1


店舗数 　：約80店舗


営業時間 ：店舗により異なる


　　　　　※最新の営業時間は施設公式HPよりご確認ください


公式HP ：https://www.odaiba-decks.com/


アクセス ：電車 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩2分


　　　　　　　　りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩5分


　　　　　車 首都高速11号台場線「台場ランプ」から約3分


　　　　　　　　首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約4分