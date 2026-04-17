ルネサンス、JR九州、JR西日本、JR西日本不動産開発による小倉駅での「鉄道輸送障害等事案における施設の使用に関する協定」を締結

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（以下「ルネサンス」）、九州旅客鉄道株式会社（以下「JR九州」）、西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西日本」）、ならびにJR西日本不動産開発株式会社（以下「JR西日本不動産開発」）は、小倉駅（福岡県北九州市）において、鉄道輸送障害等による帰宅困難者が発生した場合の受け入れに関する協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。今後も４社は連携し、より安全で安心な地域社会づくりを推進してまいります。

【協定概要】

○ 名 称：鉄道輸送障害等事案における施設の使用に関する協定

○ 締結日：2026 年３月 24 日

○ 締結者：

株式会社ルネサンス 取締役専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長 吉田 智宣

九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業部長 鷹野 恵一

西日本旅客鉄道株式会社 山陽新幹線統括本部 福岡支社長 山内 崇

JR西日本不動産開発株式会社 執行役員福岡支社長 平松 一人

○ 内 容：

JR西日本およびJR九州小倉駅（福岡県北九州市）で災害等に起因する鉄道輸送障害等が発生した際に、JR西日本不動産開発の所有施設「ビエラ小倉」内にてルネサンスが運営する「スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス 小倉」を、一時的な受け入れ場所として提供

○ 期 間：2027年３月31日まで（以後、１年毎に自動更新）