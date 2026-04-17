樽から注いだ『アサヒドライゼロ』を楽しめる期間限定イベント

アサヒビール株式会社



アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、樽から注いだアルコール分0.00%のノンアルコールビールテイスト飲料『アサヒドライゼロ』を楽しめる期間限定のイベント「新ドライゼロ 10年連続売上No.1※1のうまさ実感スタンド」を、5月2日から静岡、東京、宮城、愛知、大阪で順次実施します。

「新ドライゼロ 10年連続売上No.1※1のうまさ実感スタンド」では、樽から注いだ『アサヒドライゼロ』を提供します。東京、愛知、大阪では日本一のフライドポテト店を決めるJapan French Fries Championshipで2連覇した「zzz365」のフライドポテト「DEEP SALT」を提供し、来場者にNo.1同士の組み合わせを楽しんでいただきます。

『アサヒドライゼロ』は中味とパッケージデザインを刷新し、3月上旬製造分から順次切り替えています。原材料を調整することで、飲みごたえを強化するとともに、よりすっきりとした飲みやすい味わいを実現しています。パッケージは、缶上部を囲む赤い帯に「ノンアルコール売上No.1※2」と記載し、「ドライゼロ」ブランドが2025年のノンアルコール飲料市場で売上No.1を達成したことを訴求しています。シルバーを基調に、裏面には「DRY ZERO」と縦にレイアウトするなど、スタイリッシュなデザインにすることで、スポーツやドライブの後など日中のさまざまなシーンでの飲用機会の拡大を図ります。

「ドライゼロ」ブランドは2012年2月の発売以来、ビールらしい味わいが好評でノンアルコール飲料市場において2016年から10年連続売上No.1※1を達成しています。



■「新ドライゼロ 10年連続売上No.1※1のうまさ実感スタンド」開催概要

【日時・会場】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1491_1_6874caf8256357d444e89da21d8fb7f2.jpg?v=202604170351 ]

【販売メニュー】

●静岡・宮城

『アサヒドライゼロ』（約300ml）：200円（税込）

●東京・愛知・大阪

『アサヒドライゼロ』（約300ml）＋おつまみ（フライドポテト、枝豆）：200円（税込）

※1 インテージSRI+ノンアルコール飲料市場2016年1月～2025年12月累計販売金額 7業態計(SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計)

※2 インテージSRI+ノンアルコール飲料市場2025年1月～2025年12月累計販売金額 7業態計(SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計)

■20歳以上の方の飲用を想定して開発しました

■「ドライゼロ」ブランドサイト：https://www.asahibeer.co.jp/dryzero/

■「スマートドリンキング」サイト： https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/(https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/)