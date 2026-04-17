外国人材定着の盲点は日本人側に│日本人の伝え方に着目したセミナーを開催

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸 三則）は、外国人材を採用している企業向けに無料オンラインセミナー「現場で使えるやさしい日本語セミナー～指示が伝わるコミュニケーションのコツ～」を開催します。「外国人従業員に丁寧に説明したのに 伝わらない」という現場の課題に対し、日本人従業員のコミュニケーションの取り方に着目した新たな取り組みです。

人手不足が深刻な四国地域でも外国人材の受け入れは拡大しており、「令和７年 外国人雇用状況（厚生労働省）」によると、香川県・徳島県・愛媛県・高知県のいずれも外国人労働者数は前年比約1.1倍で増加しています。

このような状況において、クリエアナブキが外国人材を受け入れている企業を対象に2025年12月に実施した調査では、約6割の企業が「外国人材の定着に課題を感じている」と回答しました。日本語に課題を感じている企業は29社あり、そのうち日本語教育を実施しているのは15社にとどまりました。また、「日本語能力試験に合格しているのに会話がかみ合わない」といった現場の声も多く聞かれました。

これは、日本人が海外で現地の早口の英語や言い回しに戸惑う状況と同様に、言語能力だけでは解決できないないコミュニケーションの課題があることを示しています。クリエアナブキが地元企業の外国人材の採用から定着支援まで関わる中でも、現場での日本語能力だけでは説明できないコミュニケーションギャップを数多く目の当たりにしてきました。先の当社調査において日本語教育を行っていると回答した15社においても、日本人従業員向けの研修はほぼ実施されていません。

そこでクリエアナブキでは、外国人材の働く現場で日本人従業員がすぐに実践できる話し方のコツなどを解説する企業向け研修サービスを開始いたします。つきましては、サービス提供に先立ち、参加企業の反応や課題をより理解するため、今回は無料体験版としてオンラインセミナーを開催する運びとなりました。

クリエアナブキは、今後も外国人材の受入企業の改善支援を通じて、地域企業の外国人材活用と定着に貢献してまいります。あわせて、地元企業の外国人材雇用と定着を支援するためのサービスを広げることをとおし、ますますの地域社会の発展に寄与してまいります。

現場で使えるやさしい日本語セミナー～指示が伝わるコミュニケーションのコツ～ 概要

指示が伝わらない…。それ、あきらめていませんか？

その原因、相手の日本語能力だけではなく、日本人の伝え方にあるのかもしれません。

開催日時 ：2026年５月14日（木）13:30～14:30

開催形式 ：オンライン（Zoom ウェビナー）

参加費 ：今回開催に限り無料

対象 ：外国人材を採用している企業の人事担当者・現場担当者の方

定員 ：200 名（先着順）

申込方法 ：申込フォーム https://forms.cloud.microsoft/r/xBRzN3RkSJ

＜2026年5月12日（火）12:00締切＞

2025年12月実施アンケート調査概要

セミナー内容- 外国人材活用の現状- やさしい日本語が必要とされる背景- 外国人にとっての日本語の難しさ- やさしい日本語のコツ

アンケート結果詳細をご覧になりたい場合は、press@crie.co.jp へご連絡ください。

調査対象：外国人材を受け入れている企業

配布数 ：103社

回答数 ：53件

調査方法：WEBおよび紙アンケート

※本調査は無記名回答を含むため、回答数は企業数と一致しない場合があります。

株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は「ひとに翼を」をブランドスローガンに掲げ、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、地域経済活性化のための新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クリエアナブキ

本社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、BPO、研修・適性診断テスト、採用支援、

再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/