昭和100年を記念したスペシャルイベント 広島を拠点に活動するTEPPANのライブステージを開催【グランドプリンスホテル広島】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年5月5日(火・祝)、ホテル1階の屋外ガーデンにて、広島を拠点に活動する令和歌謡グループTEPPANをお迎えしたスペシャルライブステージを開催いたします。

令和歌謡グループTEPPAN（イメージ）

昭和100年の節目である2026年に向け、西武グループでは昨年より「昭和100年プロジェクト」として多彩な企画を展開してまいりました。今回の企画では本プロジェクトの一環として、世代を超えて愛される昭和歌謡の数々を当ホテルならではのロケーションからお届け。ライブ後には、ホテル前の海上から花火の打ち上げも予定しております。

ライブはどなたでも無料でご観覧いただけます。エネルギーと懐かしさあふれるステージをぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3625_1_c478747f610899459932f2d3685df880.jpg?v=202604170351 ]

※雨天・荒天時は、ライブ会場を屋内の宴会場に変更、または中止とさせていただく場合がございます。

※屋外ガーデンでの「立ち見」でのご観覧となります。お席のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。

TEPPAN 詳細

令和7年春に結成。

月山翔雲・佐々木トム・日當友宏・香川幹人による広島発男性ボーカル4人組。

昭和100年の節目に数々の名曲や広島ならではのオリジナル曲を楽しく華やかにお届けします。

熱い熱い鉄板のように！ 会場を盛り上げていきます！

特別ディナープラン 詳細

当日はホテル上層階のレストランにて、TEPPANのCD付き特別ディナープランを販売いたします。

スペシャルライブの前後に、ホテル上層階からの夜景を眺めながら優雅なディナータイムをお楽しみください。

【対象店舗・メニュー】

■23階 スカイラウンジ「トップ オブ ヒロシマ」GWディナーブッフェ

■22階 ステーキ＆シーフード「ボストン」Basic（洋食コース）

■21階 中国料理「李芳」GW特別中華ディナーブッフェ

※本プランは前日までのご予約制です。 ※CDのお渡しは、1組さまにつき1枚となります。

※本プランは数量限定での販売となります。予定数に達し次第、受付を終了させていただきますのでご了承ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026-gw-teppan

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。