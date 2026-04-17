【生誕100周年記念】英国エリザベス2世女王へ捧げる希少な限定アイテムが登場。4月17日（金）より数量限定で順次発売開始

ヴァルカナイズ・ロンドンでしか手に入らない、エリザベス2世女王 生誕100周年記念 限定アイテムを2026年4月17日（金）から順次展開。

BLBG株式会社「LAUNER LONDON」×「Royal Collection Trust Shop」コラボレーション

BLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田窪寿保）は、直営店である「ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE LONDON）」にて2026年4月17日（金）より数量限定で、エリザベス2世女王生誕100周年を記念した限定アイテムの発売をお知らせいたします。

エリザベス女王陛下が最も愛したバッグブランド「ロウナー ロンドン」や、英国王室に愛される老舗傘ブランド「フォックス・アンブレラ」、女王陛下が初めて身につけたザ・ファースト・ネックレスを「マサキ珊瑚」が再現したコーラルネックレスを期間限定で展開いたします。

・「LAUNER LONDON」×「Royal Collection Trust Shop」コラボレーションバッグ

「LAUNER LONDON」×「Royal Collection Trust Shop」コラボレーションジュディ フォレスト・グリーントラヴィアータ エボニー・ブラック

エリザベス2世女王の誕生日、4月21日を目前に控えた今、女王陛下が50年以上にわたり愛したバッグブランド「ロウナー ロンドン」は、生誕100周年を記念して「ロイヤル・コレクション・トラスト」との特別なコラボレーションを発表いたします。

同ブランドのアイコンであり女王陛下も愛用されたハンドバック、トラヴィアータとジュディに、伝統豊かな手作りの作品で構成され、同じく王室御用達の「キンロック・アンダーソン」が手掛けた特注のオールド・エンシェント・スチュワート・タータンの裏地があしらわれた逸品です。

最高級のカーフスキンとスエードを使用し、「ローナー ロンドン」ならではの折り返しエッジ仕上げが施されています。各ピースは熟練の職人によって丁寧に仕上げられ、ブランドのゴールドメッキのロープロゴロックとそれに合わせた金具で仕上げられています。



価格：ジュディ フォレストグリーン \660,000（税込）

発売日：2026年4月17日（金）

展開：店舗限定

・「FOX UMBRELLAS」 × 「VULCANIZE LONDON」 クイーンズ・センテナリー・アンブレラ

クラウンヘッド記念ロゴ入りアウトサイドケースクイーンズ・センテナリー・アンブレラ 全体1クイーンズ・センテナリー・アンブレラ 全体2

英国ブランドの聖地「ヴァルカナイズ・ロンドン」が、女王の生誕100年を祝うために英国王室で愛される老舗傘ブランド「フォックス・アンブレラ」に別注した『クイーンズ・センテナリー・アンブレラ』を数量限定で発売いたします。

女王陛下が戴冠された大英帝国王冠をオマージュした“クラウンヘッド”が配され、古代から高貴を象徴し王冠にもあしらわれる“ロイヤルパープル”の傘地で仕上げられました。付属するアウトサイドケースには、『CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY』の記念ロゴがプリントされます。世界限定20本の貴重なコレクターズ・アイテムです。

価格：クイーンズ・センテナリー・アンブレラ \137,500（税込）／フォックス・アンブレラ

発売日：2026年5月中旬予定

展開：店舗およびオンラインストア

※2026年4月17日（金）から予約受付スタート

【予約販売リンク】https://vulcanize.jp/products/br-fox-umbrella-queens-centenary

・「MASAKI CORAL」 ザ・クイーンズ・ファースト・ネックレス レプリカ

ザ・クイーンズ・ファースト・ネックレス レプリカザ・クイーンズ・ファースト・ネックレス レプリカ 全体

宝石珊瑚の老舗「マサキ珊瑚」は、女王陛下のファーストネックレスを“エンジェルスキン”と称される稀少な珊瑚とあこや真珠を用い丹念に作り上げ、現代に蘇らせました。1926年12月、生後わずか9ヶ月のエリザベス王女に、母である 後のエリザベス王太后から贈られたその一品は、ダイヤモンドのような華やかさとは異なり、古くから魔除けのお守りとして親しまれてきた、ピンクコーラルと真珠を組み合わせた控えめで気品あふれるものでした。このネックレスはやがて、女王の娘である アン王女へと、大切に受け継がれていきます。女王陛下がコレクションする豪華絢爛なジュエリーの数々は、ひとつのコーラルネックレスから静かに幕を開けました。



価格：ザ・クイーンズ・ファースト・ネックレス レプリカ \825,000（税込）／マサキ珊瑚

発売日：2026年4月17日（金）

展開：店舗限定

・ヴァルカナイズ・ロンドン主催、エリザベス2世女王 生誕100周年記念イベント『CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY』を同時開催

生誕100周年イベント イメージヴィジュアル

今年、生誕100周年を迎える故エリザベス2世女王陛下。英国・ロンドンでも、生誕100周年をお祝いする様々なイベントが企画されています。英国カルチャーの発信源であるヴァルカナイズ・ロンドンでは、記念イベント『CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY』を同時に開催中です。祝賀ムードに溢れるロンドンを感じていただける、豪華なイベントや限定商品が盛りだくさんで展開いたします。女王陛下の記念すべき100周年を一緒にお祝いしませんか？

【イベント詳細情報】https://vulcanize.jp/pages/celebrating-her-majesty-s-centenary

来場特典もご用意！

各店舗では、エリザベス女王生誕100周年を記念して特集した「ヴァルカナイズ・マガジン」を無料配布中。

ヴァルカナイズ・マガジン

【店舗情報】

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山

〒107-0062

東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス 1-2F

Tel. 03-5464-5255

営業時間：11:00 - 20:00 不定休



ヴァルカナイズ・ロンドン 銀座

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

TEL：03-6264-5140

営業時間：10:30 - 20:30 不定休 ※GINZA SIXの営業時間、休業日に準じます。



ヴァルカナイズ・ロンドン 名古屋

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3F

TEL：052-527-8835

営業時間：11:00 - 20:00 不定休 ※ミッドランドスクエアの営業時間、休業日に準じます。



ヴァルカナイズ・ロンドン オンラインストア https://vulcanize.jp/

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店

■BLBG株式会社 概要

・設立：1998年4月8日

・代表者：代表取締役 田窪 寿保

・本社所在地：東京都港区南青山5-8-5

・事業内容：英国ブランド専門店「VULCANIZE LONDON」、体験型複合施設「THE PLAYHOUSE」の運営、英国ブランドの販売代理店業務