“痛み”を力に変える一曲。TEPPEI「Pain」がABEMAの新番組「笑って学べる！超GTぱーてぃー」エンディングに決定！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ FACTORY（本社：東京都港区、代表者：渡辺憲）は、TEPPEIの楽曲「Pain」が、ABEMA（アベマ）の新番組『笑って学べる！超GTぱーてぃー』のエンディングに決定したことをお知らせいたします。

提供元：株式会社AbemaTV

TEPPEIは、現役レーシングドライバー・名取鉄平によるアーティスト活動名義です。

2025年6月より音楽活動を本格始動し、自身の人生やファンへの感謝を“音楽”というかたちで届けています。

今回エンディングに決定した「Pain」は、TEPPEIにとって3作目のシングルとしてリリースされた楽曲です。結果が出ない焦燥感、自己との対話、そしてそれでも前へ進み続ける意志を込め、レーシングドライバーとして歩む中で感じた苦難や葛藤、“痛み”をテーマに制作されました。

本作には、ただ苦しみを描くだけではなく、“その痛みこそが自分を突き動かし、明日への糧になる”という想いが込められています。疾走感のあるビートに、リアルなリリック、真っ直ぐな声を重ねた一曲です。

「Pain」ジャケット写真

ABEMA（アベマ）の新番組『笑って学べる！超GTぱーてぃー』は、スーパーGTをより楽しく、わかりやすく届ける番組として展開されています。

レースという極限の世界で戦い続ける名取鉄平だからこそ表現できる感情のリアリティが、「Pain」には刻まれています。今回の起用を機に、TEPPEI「Pain」の世界観が、番組視聴者の皆さまへより広く届くことを期待しています。

＜楽曲情報＞

タイトル：Pain

アーティスト名：TEPPEI

配信日：2025年11月28日

Music Video公開日：2025年12月18日

配信リンク：https://big-up.style/kb73VoiZmA

「Pain」を聴く :https://big-up.style/kb73VoiZmA

＜TEPPEIプロフィール＞

TEPPEIアーティスト写真TEPPEI／名取鉄平

NISMO（日産）／KONDO RACING TEAM所属。SUPER GT500クラスに参戦する現役レーシングドライバー。2025年より音楽活動を本格始動し、自身の人生やファンへの感謝を“音楽”というかたちで届けています。

Instagram：https://www.instagram.com/teppeinatori/

X：https://x.com/teppeinatori

TEPPEIの詳細を見る :https://buzz-factory.info/talent/teppei/

株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/