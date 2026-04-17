アニメ『ガールズバンドクライ』「限定品【初回生産のみ】トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL」など新グッズが二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】

メンバーたちと熱い夏を楽しめる！

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

アニメ『ガールズバンドクライ』より、トゲナシトゲアリ 5人の姿を散りばめたデザインが印象的なアロハシャツ「限定品【初回生産のみ】トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL」など新グッズが二次元コスパから登場です。

「トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL」は、伝統的なアロハシャツのデザインをモチーフにした柄の中に、仁菜たち「トゲナシトゲアリ」のメンバー5人の姿を散りばめたデザイン。

サラッとした着心地の生地は接触冷感の加工で、熱い夏をメンバーたちと共に楽しめるアイテムです。

アロハシャツ特有のココナッツボタンを使用した本格的な仕上がり。

ゆったりとしたサイジングで羽織としても使いやすく、インナーを着ていてもリラックスした着心地を体感できます。

「トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL」は限定品【初回生産のみ】です

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

＜予約受付期間＞

【基本受注期間】2026年5月17日（日）まで

【延長受注期間】2026年5月18日（月）～

※注意再生産はいたしません。

延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。

【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

さらに、様々な機種に対応する「手帳型スマホケース」もラインナップ。

これらは通販を含むコスパ オフィシャルストアほかにてご予約を受付中です。

【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series?utm_id=uaiwf259&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416girlsbandcry)

◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

★限定★トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL★限定★トゲナシトゲアリ アロハシャツ 2026MODEL

発売日：2026年8月上旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL

価格：14,080円（税込）

こちらの商品は限定品【初回生産のみ】です

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

＜予約受付期間＞

【基本受注期間】2026年5月17日（日）まで

【延長受注期間】2026年5月18日（月）～

※注意再生産はいたしません。

延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。

「トゲナシトゲアリ」メンバーを散りばめた着心地抜群の一枚

・伝統的なアロハシャツのデザインをモチーフにした柄の中に、仁菜たち「トゲナシトゲアリ」のメンバーを散りばめました。

・南国風の植物柄でアロハ感を演出。

・鮮やか＆色落ちしにくい昇華転写プリント。

・サラッとした着心地の生地は接触冷感の加工。

・アロハシャツ特有の本格的なココナッツボタンを採用。

割れにくい加工が施されています。

・ゆったりとしたサイジングで羽織としても使いやすく、インナーを着ていてもリラックスした着心地を体感できます。

・乾きやすくシワになりにくいポリエステル100%の生地を採用。

ポリエステルは虫食いにも強いのでオフシーズン中など長期間の保管も安心です。

【アロハシャツとは】

ハワイ旅行のお土産や日本でも夏の定番シャツとして人気の高いアロハシャツ。

発祥には諸説あるものの、ハワイへと渡った日系移民がそのカルチャーに深く関わっています。

浴衣や和装の独特な生地、着物の柄の美しさなどが現地の住人や観光客の目に留まり、それらの生地を使用して仕立てた開襟シャツが人気を博したのがアロハシャツのはじまりと言われています。

そんな日本のカルチャーに関わりの深いアロハシャツとキャラクターの融合は、必然ともいえるデザインです。

※『アロハ』はハワイ語で「好意」「愛情」「慈悲」「優しい気持ち」「思いやり」「挨拶」などの意味があります。

手帳型スマホケース5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ井芹仁菜 手帳型スマホケースL井芹仁菜 手帳型スマホケースL河原木桃香 手帳型スマホケースL安和すばる 手帳型スマホケースL海老塚智 手帳型スマホケースLルパ 手帳型スマホケースL

・手帳型スマホケースL

発売日：2026年7月上旬予定

サイズ：[広げた時]（約）縦164mm×横195mm [折り畳み時]（約）横90mm [厚み] 24mm

【対応可能サイズ】（約）縦158mm×横85mm×厚み11mmまでの機種 ※カメラの突出は約5mmまで対応可能

素材：合成皮革

価格：各4,730円（税込）

・手帳型スマホケースLL

発売日：予定2026年7月上旬販売

サイズ：

[広げた時]（約）縦173mm×横204mm

[折り畳み時]（約）横95mm 厚み24mm

【対応可能サイズ】

（約）縦167mm×横87mm×厚み11mmまでの機種 ※カメラの突出は約5mmまで対応可能

素材：合成皮革

価格：各4,950円（税込）

L・LLの2サイズから選べます。

回転スライド式でカンタン撮影！

様々な機種に対応可能。

・端末を回転させて、本体を外すことなく撮影することが出来ます。

・裏側にカメラホールがなく、スッキリしたデザイン。

・カメラホールがないので、様々なメーカーの機種に対応。

カメラレンズが大きく突出したタイプの機種にも対応します。

・カバーを止めるベルトはマグネット式で開け閉め簡単。

・内側にはカードも入れられる便利なポケット付き。

・本革風の質感を持ちながら、キズや水濡れに強いPUレザー製。

鮮やかで細部まで美しい印刷が楽しめます。

※スマホ本体を、特殊吸着パッドの粘着シートに貼り付けて使用します。

スマホを装着したままで写真撮影が可能です。

※粘着シートは、スマホ本体の素材によって多少着きの悪いものがございますが、接着させて数日で強度が高くなります。

（接着に不安がある場合は、ハードケースなどを装着して使用していただけますと安心して使用できます）

※本製品は落下による強い衝撃や傷から携帯電話を保護するものではありません。

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

ケースから剥がれ落下し、端末破損・損傷が発生した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※留め具としてマグネットを使用しております、磁気カードをカードポケットに入れておくと、磁気データが消失することがあります。

【基本予約受付期間】～2026年5月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series?utm_id=uaiwf259&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416girlsbandcry)

◆権利表記

(C)東映アニメーション

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

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