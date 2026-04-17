育み、実る。ふくしま SDGs ユニフォーム完成のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、百年構想リーグにてふくしま SDGs ユニフォームの着用と販売が決定しましたので、お知らせいたします。今シーズンは、当クラブの象徴的な活動でもある「農業」をテーマにしたデザインとなります。選手たちは地域の代表としての誇りを胸に本ユニフォームをまとい、福島の魅（味）力を発信してまいります。

FP

GK

【コンセプト】

福島ユナイテッド FC の象徴的な取り組みである「農業」をテーマにデザインを制作し、福島の名産品の「桃」をイメージしたカラーを採用しました。

作物が大地で育ち、成長する過程になぞらえ、選手たちが日々の積み重ねを力に変え、成果へとつなげていく姿勢を表現しています。

【着用試合】

第 13 節 4月29日 AC 長野パルセイロ戦

第 14 節 5月3日 RB 大宮アルディージャ戦

第 16 節 5月10日 ジュビロ磐田戦

第 17 節 5月16日 北海道コンサドーレ札幌戦

【販売日時】

4月18日(土)10:00

【販売店舗】

J リーグオンラインストア

【価格】

背番号なし・ネームなし：21,505 円(税込)

背番号あり・ネームなし：23,705 円(税込)

背番号あり・ネームあり：25,905 円(税込)

【サイズ展開】

S/M/L/O/XO/XO2