育み、実る。ふくしま SDGs ユニフォーム完成のお知らせ
株式会社AC福島ユナイテッド
このたび、百年構想リーグにてふくしま SDGs ユニフォームの着用と販売が決定しましたので、お知らせいたします。今シーズンは、当クラブの象徴的な活動でもある「農業」をテーマにしたデザインとなります。選手たちは地域の代表としての誇りを胸に本ユニフォームをまとい、福島の魅（味）力を発信してまいります。
FP
GK
【コンセプト】
福島ユナイテッド FC の象徴的な取り組みである「農業」をテーマにデザインを制作し、福島の名産品の「桃」をイメージしたカラーを採用しました。
作物が大地で育ち、成長する過程になぞらえ、選手たちが日々の積み重ねを力に変え、成果へとつなげていく姿勢を表現しています。
【着用試合】
第 13 節 4月29日 AC 長野パルセイロ戦
第 14 節 5月3日 RB 大宮アルディージャ戦
第 16 節 5月10日 ジュビロ磐田戦
第 17 節 5月16日 北海道コンサドーレ札幌戦
【販売日時】
4月18日(土)10:00
【販売店舗】
J リーグオンラインストア
【価格】
背番号なし・ネームなし：21,505 円(税込)
背番号あり・ネームなし：23,705 円(税込)
背番号あり・ネームあり：25,905 円(税込)
【サイズ展開】
S/M/L/O/XO/XO2