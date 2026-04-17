「コカ・コーラ」限定ユニフォームが必ずもらえる最後のチャンス「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーン 第2弾

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念して、2月16日（月）より「FIFA ワールドカップ26」を盛り上げる「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーンを開始しました。

4月20日からは本キャンペーンの第2弾として、「FIFA ワールドカップ26」 へ参加する18カ国をイメージした限定デザインパッケージが登場します。また、対象の自動販売機で「コカ・コーラ」製品を購入すると、抽選で「コカ・コーラ」 FIFAオリジナルグッズがもらえるほか、第1弾に引き続き、普段着の着こなしにもなじむスタイリッシュなデザインの「コカ・コーラ」限定のユニフォーム（コーク限定ユニ）が必ずもらえる（先着5万名様）キャンペーンも実施します。

史上最大規模となる「FIFA ワールドカップ26」を通じて生まれる感動と興奮を、「コカ・コーラ」がさらなる熱狂へと盛り上げていきます。

※容器・容量よりパッケージの種類が異なります。

キャップがついていたら当たり！「コカ・コーラ」 FIFAオリジナルグッズがもらえるチャンス

コカ・コーラ製品で約12年ぶりに“ハッピーキャップ”が復活

対象の自動販売機で「コカ・コーラ」製品を購入し、製品にキャップがついていたらオリジナルグッズがその場でもらえるキャンペーンを実施します。「FIFA ワールドカップ26」へ参加する人気国をイメージした18カ国のオリジナル ユニフォームミニチャームやオリジナル ミサンガなど、思わず集めたくなる「コカ・コーラ」FIFAオリジナルグッズが当たります。どのデザインが当たるかはキャップを開けてからのお楽しみ。ワクワクドキドキする、「コカ・コーラ」ならではの自動販売機での体験を通じて「FIFA ワールドカップ26」の盛り上がりをさらに高めていきます。

18カ国：日本・アメリカ・アルゼンチン・イングランド・ウズベキスタン・エクアドル・エジプト・オーストラリア・オランダ・カナダ・韓国・スペイン・トルコ・ドイツ・フランス・ブラジル・メキシコ・モロッコ

＜賞品＞

当たり：コカ・コーラ オリジナル ユニフォームミニチャーム（全18種） ※缶の対象製品のみ

コカ・コーラ オリジナル ミサンガ（全18種） ※PETの対象製品のみ

大当たり：コカ・コーラ オリジナル ミニトイカメラ

応募期間：2026年4月20日（月）～ ※なくなり次第終了

これが最後のチャンス！先着で「コーク限定ユニ」が必ずもらえる

「コカ・コーラ」製品を購入して、製品のキャップ裏コードをCoke ONアプリでスキャンもしくは、Coke ONアプリを自動販売機に接続して対象製品を購入すると応募ポイントが貯まり、獲得したポイント数に応じて賞品に応募することができます。第一弾に引き続き、観戦シーンだけでなく日々のファッションとしても使える「コーク限定ユニ」が先着で必ずもらえます。Y2Kファッションにインスピレーションを得たレトロデザインで、国名入り全10種で展開、グローバル感も楽しめます。さらに、抽選でオリジナルグッズも当たります。

キャンペーンサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola/campaign/202602cp

＜賞品＞

先着で必ずもらえる！「コーク限定ユニ」コース

36ポイント：コーク限定ユニ（全10種） 50,000名様

応募期間：4月20日（月）～7月5日（日）23:59

※各デザインにつきお一人様1枚まで、最大10枚獲得が可能です。

※各デザインは各期間の在庫がなくなり次第終了となります。

※サイズは1種（フリーサイズ）となります。

1ポイント：デジタルポイント 500ポイント 10,000名様※

4ポイント：コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 フーディー 300名様

8ポイント：コカ・コーラ FIFA ワールドカップ26 スポーツバッグ 100名様

ダブルチャンス：デジタルポイント 10ポイント 200,000名様※

応募期間：4月20日（月）～ 7月5日（日）23:59

※第1弾および第2弾キャンペーンの合計人数です。

＜対象製品＞

「コカ・コーラ」、 「コカ・コーラ ゼロ」、「コカ・コーラ ゼロカフェイン」

※一部地域・店舗によって取扱いのない場合もございます。

※対象製品がなくなり次第終了となります。

「コカ・コーラ」に関する最新情報は、下記アカウントをご参照ください。

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