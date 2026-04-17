ノベルゲーム『わんたま☆らいふ　～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』の主題歌MVが2026年4月17日（金）に公開！VTuber「犬山たまき」「神楽めあ」が歌うハイテンションな楽曲『超DaNger』！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、2026年6月25日（木）発売の新作ノベルゲーム『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』の主題歌『超DaNger』のMVが、本作の主演を務める「犬山たまき」のYouTubeチャンネル「Tamaki Ch. 犬山たまき / 佃煮のりお」にて、2026年4月17日（金）より公開されたことをお知らせします。

『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』の主題歌『超DaNger』のMVを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p-ED-xP0lVA ]

主題歌『超DaNger』のMVは、本作の主演を務める「犬山たまき」のYouTubeチャンネル「Tamaki Ch. 犬山たまき / 佃煮のりお」に公開されており、楽曲自体は「犬山たまき」と同じく本作に出演する「神楽めあ」の二人によるデュエットソングとなります。

楽し気かつドタバタな歌詞とメロディーが、物語にぴったりの主題歌となっています。是非YouTubeでMVを御覧ください！

◆主題歌『超DaNger』

歌：犬山たまき / 神楽めあ

作詞 / 作曲：琴吹むつみ

イラスト：あぶそる

映像：naco

「スペシャルボックス」予約受付中！ 先行予約キャンペーン期間も残りわずか！

2026年4月17日（金）に公開された主題歌『超DaNger』が収録されたCDディスクが含まれた「スペシャルボックス」が「ラビットフット公式BOOTH」と「サイバーステップ公式ショップ」にて好評予約受付中です！

▽スペシャルボックス（税込14,300円）

・サイバーステップ公式ショップ：https://cyberstep.base.shop/items/138391655

・ラビットフット公式BOOTH：https://rabbitfoot.booth.pm/items/8078324

▽【有償特典付き】スペシャルボックス（税込18,700円）

スペシャルボックスのパッケージ内容に加え、B2サイズの大型タペストリーがついてくる特別なパッケージです。

・サイバーステップ公式ショップ：https://cyberstep.base.shop/items/138392044

・ラビットフット公式BOOTH：https://rabbitfoot.booth.pm/items/8078302

◎先行予約特典締め切り間近！ 限定ポストカードをプレゼント！

2026年4月27日（月）までに、本作パッケージ版を各店舗およびECサイトで予約した方全員に、本作メインイラストレーターを務める「斎木こまり」描き下ろしイラストを使用した「限定ポストカード」を予約特典としてプレゼントします。

対象商品および対象店舗の詳細は、公式サイトをご覧ください。

「犬山たまき」主演！「神楽めあ」「佃煮のりお」出演！ フルボイス新作ADV『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』！

公式サイト :https://wantama-life.cyberstep.com/info/0002

『わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～』は、VTube「犬山たまき」が主演・主役を務めるほか、VTuber「神楽めあ」、漫画家「佃煮のりお」が本人役で登場する、全編フルボイスのノベルゲームです。

“男の娘”である秘密を隠しながら修学旅行に参加する犬山たまきが、観光、浴衣、温泉イベントの中で次々とハプニングが巻き起こる修学旅行サバイバル・ドタバタコメディ作品となっています。

◆あらすじ

「先生、ボク……『男の娘』なんです」

教え子「犬山たまき」の秘密を知ってしまったあなた。

そのまま迎える修学旅行！

観光地、浴衣、温泉――

一歩間違えれば即・大惨事。

たまきの親友「神楽めあ」に振り回され、

先輩教師「佃煮のりお」まで巻き込んで大騒ぎ！？

果たしてたまきの「もっこり」を

最後まで隠し通せるのか――！？

絶対バレちゃいけない修学旅行、開幕！

※開発中の画像となります※開発中の画像となります◆登場人物◆クレジット

イラスト：斎木こまり、透々ルチカ（ミニキャラ）

友情声優出演：犯罪学教室のかなえ先生、ズズ、他

◆ゲーム概要

タイトル：わんたま☆らいふ ～犬山たまきの修学旅行サバイバル～

ジャンル：ビジュアルノベル

発売日：2026年6月25日（木）

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM)

対応予定プラットフォーム：AppStore / GooglePlayStore / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

VTuber「犬山たまき」「神楽めあ」と漫画家「佃煮のりお」

公式サイト :https://wantama-life.cyberstep.com/◆ VTuber「犬山たまき」

男の娘VTuber。喋ったり歌ったり、変わった企画をやるのが大好き。

のりおママにこき使われながら、毎日活動を頑張っています。

バブみがある人が好きで、常にママになってくれる人を探している。

番組MCを得意とし、実施したコラボ企画は1000回を超える。ゲーム操作が大の苦手。

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC8NZiqKx6fsDT3AVcMiVFyA公式X :https://x.com/norioo_◆ VTuber「神楽めあ」

今日はハンバーグが食べたいです。

雨より曇りが好きです。

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCWCc8tO-uUl_7SJXIKJACMw公式X :https://x.com/KaguraMea_VoV◆漫画家「佃煮のりお」

のりプロの社長兼プロ漫画家。

犬山たまきのプロデュースをきっかけにVTuber業界に参入する。

漫画家としての代表作はアニメ化もした「ひめゴト」と「双葉さん家の姉弟」。

漫画家業は開店休業中。既婚者。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC8NZiqKx6fsDT3AVcMiVFyA公式X :https://x.com/norioo_

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

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