株式会社STOCKCREW

EC物流の発送代行サービスを展開するSTOCKCREW（運営：株式会社STOCKCREW、本社：東京都中央区）は、経済産業省の「持続可能な物流効率化実証事業費補助金」に採択された「次世代標準物流センター構築プロジェクト」において、荷待ち・荷役時間92%削減、ピッキング人時63%削減を達成しました。

本プロジェクトは、STOCKCREWを幹事企業に、物流不動産大手のプロロジスおよび荷主企業との3社コンソーシアム「物流DX推進協働体」により推進。AMR（自律走行型ピッキングロボット）110台をはじめとする6種類の自動化設備を千葉県のプロロジスパーク八千代2に一括導入し、実証が完了しました。

■ 実証成果サマリー

※実証期間：2026年2月1日～2月10日 荷待ち・荷役・ピッキングの実施前比較：2025年3月時点 総労働時間の実施前比較：2025年4月時点

■ 事業概要

- 事業計画名 ： 次世代標準物流センター構築プロジェクト- コンソーシアム： 物流DX推進協働体（幹事：STOCKCREW、プロロジス、特定荷主企業）- 実証拠点 ： プロロジスパーク八千代2（千葉県八千代市）- 実証期間 ： 2026年2月1日～2月10日（準備・検証含め約7ヶ月）- 補助対象経費 ： 約5.7億円（補助率1/2）※「次世代標準物流センター構築プロジェクト」の実証拠点・プロロジスパーク八千代2の内部。AMR110台・出荷ソーター・自動封函機など6種類の自動化設備が稼働する。

■ 取り組みの背景

物流の2024年問題を機に、EC物流現場では荷待ち・荷役時間の削減と省人化が急務となっています。STOCKCREWは2,200社以上のEC事業者の出荷を集約処理するプラットフォーム型の物流代行事業者として、以下の課題解決に取り組みました。

■ 主な実証成果

- 荷待ち・荷役の長時間化： トラック1台あたり計2時間の待機が常態化- ピッキングの人員集約 ： 50～60名規模の毎日動員が必要- 検品・梱包の負荷集中 ： 全作業時間の約40%を占める工程

１. 荷待ち・荷役時間の削減（目標達成）

仕分工程の自動化により、荷待ち時間を92%削減。19時発の特別便を完全廃止し、18時の最終便で当日全集荷を完了する体制を実現しました。

２. ピッキング工程の省人化（目標達成）

AMR110台の導入により、ピッキング人時を63%削減。作業者数を50～60名から平均21名へ縮小し、実証期間中の平均9,667件/日の出荷をロボットと人間の協働で処理しました。

３. 検品・梱包工程の自動化（改善継続中）

自動封函機・自動包装機の導入により、実証期間後には削減効果が急速に改善。目標の約85%まで到達しており、稼働率の向上に伴い目標達成を見込んでいます。

■ コンソーシアム体制

プロロジスは「ロボフレンドリー」施設として設計されたプロロジスパーク八千代2において、自動化設備の稼働に必要な電源増設・垂直搬送機の設置など施設インフラ整備を担いました。STOCKCREWは自動化設備の導入・運用と自社開発のクラウド型WMSとの連携を担当。3社が一体となり、EC物流の構造的な非効率を解消しました。

■ 今後の展開

今回の実証成果を起点に、3段階の拡張計画を進めます。まず検品・梱包設備の稼働率を40%から80%以上へ引き上げ、コンテナ分岐プログラム開発・リニソートSC機能追加により処理能力を最大化します。次にプロロジスとの協議に基づき5F・6Fフロアへ拡張し、処理能力30,000件/日体制を目指します。さらに自社クラウド型WMSとのモジュール化により全国への横展開を推進し、2027年には延床46,000平方メートル規模の次世代物流センター実現を計画しています。

■ STOCKCREWについて

STOCKCREWは、EC・通販向け物流代行（発送代行）サービスです。初期費用0円・固定費0円、全国一律260円～の料金体系で、最短7日で導入可能。2,200社以上の導入実績を持ち、AMR110台による自動化オペレーションで多品種・小ロット型のEC物流を支えています。

公式サイト：https://stockcrew.co.jp/

詳細記事 ：https://stockcrew.co.jp/insights/meti-logistics-dx