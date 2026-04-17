アーケードゲーム市場：ゲームタイプ別、プラットフォーム、運営形態、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
アーケードゲーム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.80%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アーケードゲーム市場調査レポートを発行・販売します。
「アーケードゲームレポート」では没入型技術、決済手段の進化、ハイブリッド型施設戦略によって牽引される、アーケードゲームにおける主要な変革の分析を言及するほか、2025年の関税変更が、アーケードのバリューチェーン全体における調達、再生戦略、および商業リスク管理をどのように再構築しているかについての詳細な検証を分析します。
世界のアーケードゲーム市場規模は、2025年に58億8,000万米ドルと評価され、2026年の62億2,000万米ドルから2032年には87億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988207-arcade-gaming-market-by-game-type-platform.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アーケードゲーム市場：ゲームタイプ別
第9章 アーケードゲーム市場：プラットフォーム別
第10章 アーケードゲーム市場：運営形態別
第11章 アーケードゲーム市場：エンドユーザー別
第12章 アーケードゲーム市場：地域別
第13章 アーケードゲーム市場：グループ別
第14章 アーケードゲーム市場：国別
第15章 米国：アーケードゲーム市場
第16章 中国：アーケードゲーム市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・アーケードゲーム業界の変化を牽引している要因は何ですか？
変化する消費者の期待、技術の成熟、ソーシャルな交流と厳選されたプレイ体験を融合させた斬新な施設コンセプトが牽引しています。
・没入型技術がアーケードゲームに与える影響は何ですか？
ネットワーク型ビデオプラットフォームやバーチャルリアリティ（VR）などの没入型技術は、実用的な商用展開へと移行し、新たな収益源を可能にしています。
・2025年の関税変更がアーケード業界に与える影響は何ですか？
関税調整は、調達戦略の再評価を促し、多くのメーカーや販売業者がサプライヤーの多角化を加速させる要因となっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アーケードゲーム市場調査レポートを発行・販売します。
「アーケードゲームレポート」では没入型技術、決済手段の進化、ハイブリッド型施設戦略によって牽引される、アーケードゲームにおける主要な変革の分析を言及するほか、2025年の関税変更が、アーケードのバリューチェーン全体における調達、再生戦略、および商業リスク管理をどのように再構築しているかについての詳細な検証を分析します。
世界のアーケードゲーム市場規模は、2025年に58億8,000万米ドルと評価され、2026年の62億2,000万米ドルから2032年には87億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988207-arcade-gaming-market-by-game-type-platform.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アーケードゲーム市場：ゲームタイプ別
第9章 アーケードゲーム市場：プラットフォーム別
第10章 アーケードゲーム市場：運営形態別
第11章 アーケードゲーム市場：エンドユーザー別
第12章 アーケードゲーム市場：地域別
第13章 アーケードゲーム市場：グループ別
第14章 アーケードゲーム市場：国別
第15章 米国：アーケードゲーム市場
第16章 中国：アーケードゲーム市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・アーケードゲーム業界の変化を牽引している要因は何ですか？
変化する消費者の期待、技術の成熟、ソーシャルな交流と厳選されたプレイ体験を融合させた斬新な施設コンセプトが牽引しています。
・没入型技術がアーケードゲームに与える影響は何ですか？
ネットワーク型ビデオプラットフォームやバーチャルリアリティ（VR）などの没入型技術は、実用的な商用展開へと移行し、新たな収益源を可能にしています。
・2025年の関税変更がアーケード業界に与える影響は何ですか？
関税調整は、調達戦略の再評価を促し、多くのメーカーや販売業者がサプライヤーの多角化を加速させる要因となっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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