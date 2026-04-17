奈良交通は、旧奈良監獄を活用した「奈良監獄ミュージアム」の開館に伴い、２０２６年４月２７日（月）より、JR・近鉄奈良駅と奈良監獄ミュージアム間を結ぶ新路線「奈良監獄ミュージアム線」を開設いたします。

奈良交通は、「奈良監獄ミュージアム線」の開設により、奈良観光のさらなる促進を図ってまいります。





１．運行計画

（１）運行系統

〔往路〕JR奈良駅西口→近鉄奈良駅→県庁前→般若寺→奈良監獄ミュージアム前

〔復路〕奈良監獄ミュージアム前→近鉄奈良駅→JR奈良駅西口





運行経路図

※地理院タイル(国土地理院)を加工して作成





（２）運行開始日

２０２６年４月２７日（月）





（３）運行時刻

２．運賃

大人２５０円（均一）





３．新設停留所

奈良監獄ミュージアム前





４．ラッピング

旧奈良監獄保存活用株式会社のご協力のもと、奈良監獄ミュージアム直通バス１台に専用ラッピングを実施します。

※車両運用の都合上、ラッピングのない車両で運行する場合があります。

※前面は奈良交通路線バスの標準塗装となります。





５．その他

奈良監獄ミュージアムへは般若寺停留所からも徒歩約１０分でアクセス可能です。





６．お問合せ

奈良交通 お客様サービスセンター

TEL:０７４２（２０）３１００ (９：００～１８：００/年中無休)