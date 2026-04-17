新路線「奈良監獄ミュージアム線」を開設
奈良交通は、旧奈良監獄を活用した「奈良監獄ミュージアム」の開館に伴い、２０２６年４月２７日（月）より、JR・近鉄奈良駅と奈良監獄ミュージアム間を結ぶ新路線「奈良監獄ミュージアム線」を開設いたします。
奈良交通は、「奈良監獄ミュージアム線」の開設により、奈良観光のさらなる促進を図ってまいります。
１．運行計画
（１）運行系統
〔往路〕JR奈良駅西口→近鉄奈良駅→県庁前→般若寺→奈良監獄ミュージアム前
〔復路〕奈良監獄ミュージアム前→近鉄奈良駅→JR奈良駅西口
運行経路図
※地理院タイル(国土地理院)を加工して作成
（２）運行開始日
２０２６年４月２７日（月）
（３）運行時刻
２．運賃
大人２５０円（均一）
３．新設停留所
奈良監獄ミュージアム前
４．ラッピング
旧奈良監獄保存活用株式会社のご協力のもと、奈良監獄ミュージアム直通バス１台に専用ラッピングを実施します。
※車両運用の都合上、ラッピングのない車両で運行する場合があります。
※前面は奈良交通路線バスの標準塗装となります。
５．その他
奈良監獄ミュージアムへは般若寺停留所からも徒歩約１０分でアクセス可能です。
６．お問合せ
奈良交通 お客様サービスセンター
TEL:０７４２（２０）３１００ (９：００～１８：００/年中無休)