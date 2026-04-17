「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表取締役：林 民子)は、「Mindful Style × Happy Closet」を提案するDGBH制作の『SHOKAY お手入れ プログラム―防虫対策編』をSHOKAYオフィシャルサイトにて公開いたします。





SHOKAYのセーターに添えられた「木のボール」





全てのヤクニットセーターに添えられている「SHOKAYオリジナルの木のボール」に込めた想いとその秘密を明らかにします。

楠(クスノキ)から生まれたこの小さなボールには、上質なヤク繊維を虫から守り、末長くご愛用いただきたいというブランドの哲学が宿っています。この度、「Mindful Style × Happy Closet」を提案するDGBH制作の『SHOKAY お手入れ プログラム―防虫対策編』をSHOKAYオフィシャルサイトにて公開しております。









■SHOKAYのセーターに添えられた「木のボール」とは？

「セーターに添えられた木のボールはなんですか？」――お客様からよくいただくご質問です。

小さな巾着に入ったこの木のボールは、楠(クスノキ)から作られています。クスノキから抽出される樟脳(しょうのう)には衣類の防虫効果があり、さらに「カンファー」という抗菌作用を持つ芳香成分も含まれています。

カシミヤと同じくヤクの繊維は虫たちの大好物。上質なニットほど虫に食われやすいのが悩みのタネです。SHOKAYは「末長く大切に愛用していただきたい」という想いから、全てのヤクニットセーターに木のボールを添えています。

木のボールの香りが薄れてきたらヒノキ・ラベンダー・ユーカリなど防虫効果のあるアロマオイルを数滴振りかけて、巾着に戻してセーターと一緒に保存を。アロマが香る固形せっけんをクローゼットに入れるのもおすすめです♪









■大切なニットを守る 防虫対策3つの基本

1. 換気で虫を寄せ付けない

虫は気温15～25℃・湿度60～80％で空気の流れが悪い場所を好みます。クローゼットを意識的に開けて換気を頻繁に。湿気をためないことが第一の防虫策です。





2. 仕舞洗いと、ニットのアイロンがけ

虫の餌になるのは繊維だけでなく、皮脂・汗・汚れも含まれます。衣替えの前には必ず「仕舞洗い」を。ニットへのスチームアイロンがけは、付着した卵や幼虫を熱で死滅させる効果も。長期保管前の仕上げとしてぜひ取り入れてください。





3. 天然アロマで香りの防虫バリアを

化学防虫剤に頼らず、植物の力でクローゼットを守る方法があります。楠(クスノキ)のほか、以下のハーブ・樹木のアロマに防虫効果があるとされています。









■防虫効果が期待できる天然アロマ

クスノキ(楠)

ヒノキ

トドマツ

シナモン

ラベンダー

ユーカリ

ペパーミント

ティーツリー

レモングラス

ローズマリー









■「香りの儀式」～クローゼットを開けるたびの小さな幸せ～

日々の暮らしの中で、お気に入りのアイテムを長く大切にするための「香りの儀式」をご紹介します。





1. 重曹とハーブの小さな袋

お茶パックに重曹と、ラベンダーやレモングラスの精油を数滴。それを可愛い布袋に入れるだけ。湿気もさらりと取ってくれる、手軽で心強い防虫の味方です。





2. 京都老舗「松栄堂」の香り袋

老舗の香りをハンガーに。天然の香料が、服にほんのり「上品な残り香」を添えてくれます。クローゼットを開けるたびに、静かな幸せを感じる瞬間です。





3. 手作りのラベンダースティック

庭で採れたラベンダーを収穫してすぐに編み込んで作るラベンダースティック。また、以前のSHOKAY展示会では、富良野「ラベンダーの郷」のみなさんが作ってくださった動物の形のサシェをギフトとしてお配りしたことも。あの愛らしいサシェは今も、クローゼットの小さなお守りとして活躍しています。





防虫 手作りのラベンダースティック&京都老舗「松栄堂」の香り袋





「ラベンダーの郷」防虫ラベンダーサシェ





「クローゼットを開けるたびに、癒される香りに包まれる。その小さな幸せが、お気に入りのニットをもっと大切にしたいという気持ちを育ててくれると思っています。ぜひ、ご自分だけの香りの儀式を見つけてみてください。」―林 民子









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開している。

現在はNOTEにて、心と暮らしを豊かに再生するリジェネラティブなファッションの視点から「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」をテーマに【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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