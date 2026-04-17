防爆カメラを始めとした産業向けカメラと監視システムを提供するオリエントブレイン株式会社(本社：大阪府吹田市、代表取締役：南出 大介)は、2026年4月1日より汎用防爆カメラ「XD-500IP-CS」の販売を開始いたしました。









■XD-500IP-CSの特徴

・リモートズームに対応し、コストパフォーマンスを高めた防爆型汎用IPカメラ

・水素・アセチレン・二硫化炭素等すべての爆発性ガスに対応した耐圧防爆仕様で、Zone1およびZone2の防爆エリアに対応

・PoE給電に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信および電力供給可能





XD-500IP-CS





商品ページ： https://orientbrains.co.jp/products/explosion-proof_camera/ipcamera/xd-500ip-cs/

価格 ： オープン価格









■従来のラインナップとの違いと製品化の背景

かねてより高い評価をいただいている「XD-500シリーズ」を、より手頃に、そしてより使いやすく提供したいという思いから、新モデル「XD-500IP-CS」を製作しました。

従来モデルXD-500IP-2Mでは、手動レンズでも画角を調整する必要があり、高所など作業が困難な場所への設置時には大きな手間となっていました。

こうした現場の声に応えるべく、「XD-500IP-CS」にはリモートズーム対応レンズを新たに搭載。これにより、設置時の作業はカメラ本体の向き調整のみで完了し、画角調整はすべて遠隔で行うことが可能になります。現場作業の効率化と安全性向上に大きく寄与するモデルです。









■XD-500シリーズの概要

当社の主力製品である「XD-500シリーズ」は、防爆エリアで使用可能なネットワークカメラとして、これまで多様な環境のプラントに導入されてきました。200万画素以上の高解像度カメラを内蔵し、現場の状況を鮮明に捉える高品質な映像を提供します。

また、PoE給電に対応しているため、LANケーブル1本でデータ通信と電源供給が可能です。配線工事の負担を軽減し、導入コストの最適化にも寄与します。

さらに、防爆ドームカメラ「RC-360シリーズ」や防爆ハブ「LC-200」など、当社の防爆通信機器との組み合わせにより、柔軟で拡張性の高い監視システムを構築できます。プラントの安全性向上に貢献する防爆カメラとして、多くの現場でご活用いただいています。









業種 ： 製造業、インフラ、エネルギー

シリーズ一覧： https://orientbrains.co.jp/products/explosion-proof_camera/ipcamera/









■オリエントブレイン株式会社について

当社は、防爆エリアや高温環境など、特殊な現場に対応した監視ソリューションを提供するメーカー兼システムインテグレータです。防爆カメラや炉内監視用カメラをはじめ、高解像度映像と堅牢性を兼ね備えた製品を多数展開し、全国の主要石油化学プラント、自動車、薬品工場、および原子力をはじめとした各社発電所などにさまざまな納入実績がございます。









■監視システム

蒸気やガスなどによる爆発性雰囲気が発生する可能性のあるエリアで使用できる「防爆カメラ」や、1000℃を超える炉内の監視に対応した「炉内カメラ」を中心に、特殊環境向け監視システムの構築を得意としています。

無線通信や光通信を活用した遠隔監視、既存のアナログカメラを統合するITVシステムなど、現場環境に応じた最適な監視ソリューションをご提案します。

これらの技術により、現場状況の“見える化”を実現し、プラントの効率化と安全性向上に大きく貢献します。









■画像処理システム

カメラや照明といったハードウェアから、画像処理ソフトウェアを含む監視・制御システムまでをオーダーメイドで提供しています。液面・界面変動監視、色監視、幅・エッジ監視、文字・数値認識、欠陥・異物監視など、多様な画像処理ソリューションに対応し、現場の課題に合わせた最適なシステムを構築します。

また、お客様の要望や作業内容に応じて必要な機能のみを実装した自社開発ソフトウェアにより、作業工程の自動化や省人化を実現し、現場の効率向上と品質管理の高度化に貢献します。









■スマート工場EXPOへの出展

当社は2026年5月13日(水)～15日(金)にインテックス大阪で開催される「[関西]ファクトリーイノベーションWeek 2026 - 第2回[関西]スマート工場 EXPO」に出展します。当該製品の他、「防爆赤外線サーモカメラ」「防爆ドーム型カメラ」「炉内カメラ」を中心に、プラント内の作業を自動化する画像処理ソフトウェア・ソリューションをご紹介します。是非お立ち寄りください。





スマート工場EXPO





開催期間 ： 2026年5月13日(水)～15日(金) 10：00～17：00

展示場所 ： インテックス大阪 6号館A

小間番号 ： K44-2

当社紹介Webページ： https://x.gd/xDvu4

来場登録 ： 展示会場のご入場には、必ずご来場登録が必要です。

下記URLよりご登録をお願いいたします。

https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650342296580694-TUI









■会社概要 ＜ https://orientbrains.co.jp/company/ ＞

商号 ： オリエントブレイン株式会社

代表者 ： 南出 大介

所在地 ： 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43

設立 ： 1973年11月26日

事業内容： 防爆カメラの製造販売・産業用ビジュアルシステムの設計・製作

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://orientbrains.co.jp