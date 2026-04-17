奈良交通株式会社は、２０２６年５月４日（月・祝）に、当社自動車教習所において、「バス運転体験会」を開催いたします。

本体験会は、バス運転者の仕事に興味をお持ちの方を対象に、ゴールデンウィーク期間中の特別企画として２０２４年から実施しており、今年で３回目となります。普段から毎月数回、営業所内でバス運転体験ができる営業所見学会を開催していますが、本体験会はS字走行や蛇行運転など普段ではできない運転コースを体験し、バス運転の魅力をより身近に感じていただけます。

また、女性参加者を対象に、昨年１２月に設置した「奈良交通総合センター女性専用休憩室」の見学（女性の方限定）も予定しております。

女性や若年層の方を含め、幅広い層の皆様のご参加をお待ちしております。





▲奈良交通自動車教習所





▲路線バス

１．日時

２０２６年５月４日（月・祝）

【午前】１０：００～１２：００ ※３０歳までの方（高校生・大学生も大歓迎！）

【午後】１４：００～１６：００ ※どなたでもご参加いただけます。





２．場所

奈良交通自動車教習所（大和郡山市井戸野町３８５）





３．内容

・運転体験（Ｓ字・蛇行運転など）

・会社概要、業務内容説明等









４．お申込み

奈良交通 採用ホームページからご予約ください。

※事前予約制。定員に達し次第、応募締切となります。

▲ご予約はこちらから

５．お問合せ

奈良交通株式会社 総務人事部（採用）

TEL：０７４２（２０）３１１９ （９：００～１８：００/土日祝除く）



