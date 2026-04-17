このたび当社は、業務拡充および今後の更なる事業展開に備え、2026年5月7日付けで本社を移転することとなりました。これを機に、社員一同、より一層業務に精進してまいります。





＜新オフィス概要＞

移転日： 2026年5月7日

移転先： 〒100-8558 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー16階

Tel ： 03-6263-9193(電話番号の変更はございません)





株式会社NBIホールディングス

＜会社概要＞

代表取締役 ： 金谷 隆行

本社所在地 ： 東京都港区西新橋一丁目2番9号 日比谷セントラルビル5階

設立年 ： 2024年8月20日

資本金 ： 5,000万円

事業内容 ： 不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

登録・許認可： 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

総合不動産投資顧問業 総合 - 第182号

宅地建物取引業 東京都知事(1)第111678号

公式サイト ： https://nbi-hd.co.jp/









＜代表者略歴＞

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年(株)星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である(株)星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年(株)星野リゾート取締役に就任。その後、投資会社の(株)リサ・パートナーズ等を経て2024年9月に(株)NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる。