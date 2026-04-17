東武ワールドスクウェア株式会社(栃木県日光市鬼怒川温泉)は、2026年3月24日わんちゃん同伴でのご来園者数が累計3万人に達しました。これを記念し、パーク内のウェルカムスクウェアでは、わんちゃんキャラクター「ジャーニー」デザインのフォトスポットを設置いたします。ご来園の記念撮影にぜひご利用ください。(フォトスポットのデザインは予告なく変更する場合があります。)





また、わんちゃんとご来園のお客様には毎年4月に新デザインとなる、オリジナルステッカーをプレゼントしています。当園は今後も「愛犬と巡る世界一周の旅」をより快適にお楽しみいただけるよう環境整備を進め、わんちゃん連れのお客様はもちろん、すべてのお客様に愛される施設を目指して取り組んでまいります。

わんちゃんやご家族、ご友人とのご来園を心よりお待ち申し上げております。





≪フォトスポット設置日：2026年4月17日(金)≫





フォトスポット イメージ

2026「WORLDog！ふれんどりー」オリジナルステッカー





＜参考＞

【1 わんちゃん入園関連の取組み】

2023年11月1日 「わんちゃんフリーDAY」として、期日限定(毎週土曜日、1の付く

日)にて試験的にリード着用入園、リードフックの設置、お土産店

舗への入店等を開始

2023年11月11日 当園初となる「わんちゃんマルシェ」を開催

2024年2月11日 当園として毎年2月11日(建国記念の日)をわんちゃんとそのご家族

の日として、「犬国記念日」を制定し、イベント開催、快適性の

検証など実施

2024年4月1日 「WORLDog！ふれんどりー」として、通年入園を開始

2024年6月27日 パーク内エジプトゾーンにあるカフェ「すふぃんくす店」にて同伴

入店を開始

2024年7月17日 園内ウェルカムスクウェアにあるカフェテリアレストラン「ワール

ド店」にて同伴入店を開始

2024年10月12日 わんちゃん向け休憩スペース「わんちゃんオアシス」新設

2025年2月11日 第2回「犬国記念日」イベントにてわんちゃんキャラクターのネー

ミング募集

2025年12月12日 栃木県ペットツーリズム協議会設立へ参画

2026年2月11日 第3回「犬国記念日」イベントにて日光市とのペット同行避難協定

締結の調印式を実施、わんちゃんキャラクター「ジャーニー」の発

表、ジャーニーオリジナルフードメニューやグッズを販売開始





【2 わんちゃん同伴入園者の推移】

2024年12月21日 10,000人達成

2025年8月25日 20,000人達成

2026年3月24日 30,000人達成





ヨーロッパゾーン

エジプトゾーン