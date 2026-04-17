“ビル一棟まるごと”いちごスイーツ尽くし！の熱海のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(運営：株式会社フジノネ)は2026年4月25日(土)から、毎年人気のまるごといちごを削ったかき氷「ボンボンいちごおり」と、まるで飲むソフトクリーム！？な新作いちごフラッペを発売いたします。

また、4月25日(土)から5月10日(日)までの期間は、開業から7周年を迎える感謝を込めたキャンペーンも同時開催いたします。静岡いちごの旬のなごりとともに、GWの熱海はぜひ当店でお楽しみください。





写真左：ボンボンいちごおり 写真右：フラッペ3種 ※写真はイメージです





【公式サイト】 http://www.atami-bonbonberry.com

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamibonbonberry/









■今年もやってきた！夏の看板メニュー「ボンボンいちごおり」

夏の人気メニュー「ボンボンいちごおり」が今年も登場です！静岡県産いちごをまるごと凍らせて作ったオリジナルのいちごミルク氷に真っ赤ないちごジュレをのせました。カップの下には濃厚いいちごソースもはいって、最後のひとくちまでおいしく味わえます。まるごといちごを削っているからこそのふわっととろける食感と、ひんやりと爽やかな味わいをお楽しみください。今年は食べ歩きもしやすいスリムなカップでお届けします！





ボンボンいちごおり





価格 ：850円(税込)

アレルギー：乳成分









■ まるで飲むソフトクリーム！？シャリっと冷たい「いちごボンボンフラッペ」新登場

生いちごをふんだんに使って作ったシャリっと食感のいちごスムージーにミルキーなミルクソフトを混ぜて楽しむ「いちごボンボンフラッペ」を発売いたします。いちご好きの方にはいちごをさらにトッピングした「いちご盛り！いちごボンボンフラッペ」がイチオシです！





いちごボンボンフラッペ 3種





【いちごボンボンフラッペ】

価格 ：720円(税込)

アレルギー：乳成分





【いちご盛り！いちごボンボンフラッペ】

価格 ：920円(税込)

アレルギー：乳成分





【クリーム盛り！いちごボンボンフラッペ】

価格 ：920円(税込)

アレルギー：乳成分









■7周年の感謝を込めた限定キャンペーンも開催

開業7周年を迎えられた感謝を込めて、4月25日(土)～5月10日(日)の期間に限定キャンペーンを開催いたします。

期間中税込2,000円以上お買い上げのお客様は、当たり付きのオリジナル缶バッジくじにチャレンジ！7種の限定デザイン缶バッジをご用意しました。(缶バッジが無くなり次第終了となります)

さらに、リニューアルしてますますおいしくなった「ボンボンスムージー」は、お値段据え置きで増量してご提供します！









■「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」について

「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は、熱海をもっとカラフルに、もっとワクワクする街にしたいとの思いから、ビルを丸ごと一棟フルリノベーションし、2019年に熱海初のいちごスイーツ専門店として誕生しました。「いちごスイーツの夢のアトリエ」をコンセプトに、各階にテーマを設け、異なった内装デザインで可愛らしいいちごの世界観を表現しています。1階ではテイクアウトスイーツやお土産品を販売、3、4階にはフォトスポットいっぱいのイートインスペースをご用意しております。

熱海初の「いちごスイーツ専門店」としていちごの魅力を全国に発信して、このいちごスイーツのアトリエが、「おいしい」と「楽しい」で溢れる場所になるよう、とっておきのいちごスイーツを1年中お届けしています。





いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.ロゴ





私たちが目指すのは、

いちごを主役にしたとっておきのスイーツで、

あなたの幸せな“トキ”を創ること。

たくさんの願いを込めて、

今日もスペシャルないちごスイーツをお届けします。













■店舗概要

店舗名 ： いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.

概要 ： 1階／持ち歩き・テイクアウトスイーツ、お土産品販売

2階／工房

3階、4階／イートインスペース(カフェメニュー販売)

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

TEL ： 0557-55-9550

営業時間 ： 10:00～18:00

公式サイト ： http://www.atami-bonbonberry.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbonberry/





「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」について





■会社概要

会社名 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： http://fujinone.com/