株式会社SUMSUM(本社： 東京都台東区上野、代表取締役社長： 飯塚大樹)は、2026年2月10日付で法人登記を完了し、地場工務店向けパートナーシップ事業「SUMSUM」を開始します。

建設業界では2025年、倒産が2,021件と4年連続で増加し、過去10年で最悪の水準となりました。さらに休廃業・解散は建設業が全業種で最多の5,938件。後継者不在、人材不足、営業力の弱さが地場で頑張っている工務店を追い詰めています。

SUMSUMは、こうした地場工務店の経営課題に正面から向き合います。

特別顧問には、タマホームで専務を、ヤマダホームズで社長・会長を歴任した増田文彦氏(株式会社増田総合研究所 代表取締役)が就任。

住宅業界の成長請負人のプロフェッショナルが監修する、『完全伴走型の支援』を提供します。





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■ 地場工務店が抱える課題

多くの地場工務店は、確かな技術力を持ちながらも経営基盤が脆弱です。

・モデルハウスがない、作れない

・営業体制が整っていない

・集客のノウハウがない

・業務が属人化している

・後継者がいない

こうした課題は「技術力の問題」ではなく、「大手では当たり前のことができていない」ことが原因です。SUMSUMは、この構造的課題の解決に取り組みます。









■ SUMSUMの支援内容

1. 業界初！「デザイン分譲」モデルハウスの提供で集客力の大幅強化

一番大事な集客力の強化！実力アップにコミットします！

・地場工務店が自社で用意できない設備とツールを提供します。

初年度4社限定「デザイン分譲」モデルハウス利用権

・SUMSUMの4つのブランドと「＋UN」の使用およびHPからの「送客」

・SNS広告用のデザイン素材・ホームページテンプレート提供

・集客のための定期研修会開催





2. 受注につながる営業支援

・営業研修、新人研修の定期研修会開催

・営業ツール、パンフ、チラシ原稿等の開発および支給

・毎週の営業会議への参加による営業力の強化支援

・案件別に営業担当者、設計士の派遣支援(別途、成功報酬50万円税別が発生します)





3. 目指せ安定経営「完全伴走型」コンサルティング

単なるブランド提供ではなく、加盟店が自走できるようになるまで徹底支援します。

・組織運営の再構築

業務フロー標準化、役割分担の明確化、経営会議運営、数字管理の仕組み構築

・営業体制の確立

増田氏が実践した営業戦略を地場工務店向けにカスタマイズ。

集客導線設計、商談プロセス標準化、CRM導入支援

・住宅事業の課題解決

商品ラインナップ最適化、原価管理、工程管理、協力業者ネットワーク構築

・人材育成・定着支援

社員教育プログラム、職人育成、採用支援









■ 代表・飯塚大樹からのメッセージ

「地場工務店の経営者は、確かな技術と誠実な仕事ぶりを持ちながらも、営業の仕方が分からない、モデルハウスも作れない、このままでは続けられないと悩んでいます。

今回、住宅業界で33年のキャリアを持ち、月間1,000棟販売、14億円の利益改善を成し遂げ、2,800社以上の工務店を支援してきた増田文彦氏に特別顧問として参画いただきました。

増田氏の経験とノウハウを体系化し、住宅業界を知り尽くしたプロが監修する、『本物の完全伴走型支援』を実現します。大廃業時代だからこそ、諦める前に立ち上がる。従業員と協力業者、既存のお客様が安心して暮らせる社会を、共に創りましょう。」









■ 特別顧問就任： 増田文彦氏プロフィール

増田 文彦(ますだ ふみひこ)

株式会社増田総合研究所 代表取締役

1984年、武蔵工業大学工学部卒業。ナックで取締役として2,800社以上の工務店コンサルティングを推進し、東証一部上場を達成。

その後、タマホームで常務・専務を歴任し、全国住宅展示場の出店戦略を担当。月間販売棟数1,000棟を達成。タマホーム東北では社長として徹底した現場主義で業績を改善。

ヤマダホームズでは社長・会長を歴任し、独自商品開発により前年比14億円の利益改善を実現。

2024年4月、株式会社増田総合研究所を設立し、建設・不動産・サービス業界で企業の成長を支援。33年に及ぶ住宅業界での経験を核に、実戦派コンサルタントとして活動中。









■ 事業開始記念セミナー開催

タイトル： 大廃業時代を生き抜く！零細工務店のための経営改革セミナー

講師 ： 増田文彦(株式会社増田総合研究所 代表取締役／SUMSUM特別顧問)

内容 ： 建設業界の最新データと危機的現状

増田氏が語る「大手ハウスメーカーの成功法則」

零細工務店が陥る「5つの罠」と脱出法

SUMSUMの支援内容説明

質疑応答・個別相談会





日時 ： 第1回： 2026年4月23日(木) 福岡 15：00～17：00

※オンライン随時開催

会場 ： HPにてご確認ください

参加費 ： 無料

特典 ： 増田文彦氏による初回経営診断(通常10万円相当)無料

「工務店経営改革チェックリスト50」プレゼント

早期加盟特別プラン(加盟金30％OFF)のご案内

申込方法： お電話又はお問い合わせメールにて

URL ： https://sumsum-ps.com

TEL ： 0120-397-711(平日10：00～19：00)

E-mail ： sum2026sum@gmail.com

定員 ： 各回20名(先着順)









■ 今後の展開

2026年内

加盟店10社獲得、全国主要都市でのセミナー開催(計20回)、「デザイン分譲」モデルハウス開設





2027年～2028年

加盟店50社体制の構築、職人育成スクール開校





2030年

加盟店100社、従業員・協力業者1万人規模の経済圏形成









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社SUMSUM

代表者 ： 代表取締役社長 飯塚大樹

特別顧問： 増田文彦

(株式会社増田総合研究所 代表取締役、元 ヤマダホームズ社長・

会長、元タマホーム専務、元タマホーム東北社長)

所在地 ： 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16天翔上野末広ビル605号

設立 ： 2026年2月10日

資本金 ： 2,000万円

事業 ： 工務店向けパートナーシップ事業、工務店経営コンサルティング