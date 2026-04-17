古川雄大 The Greatest Concert vol.3 - Man of the Stage -待望のシリーズ第三弾が開催決定！

株式会社キョードーメディアス

2022年、23年に開催され、いずれも連日満員の大盛況となったミュージカルコンサート『古川雄大 The Greatest Concert』。その待望の第三弾が、今年9月に開催決定した。



『モーツァルト！』タイトルロールや『エリザベート』トート役など、今やミュージカル界に欠かせないスターとして知られる古川雄大。近年では映像でもお馴染みの顔となり、NHK特集ドラマ「コトコト～おいしい心と出会う旅～」（結稀宏人役）でシリーズ主演、「べらぼう」（北尾政演／山東京伝役）で大河ドラマ初出演を果たすなど、快進撃が続いている。さらに昨年の和物ミュージカル『昭和元禄落語心中』では、複雑な内面を抱えた菊比古（八雲）の心情を丁寧に掬い上げ、各方面から絶賛されるなど、ますます表現力に磨きをかけている。



そんな古川が、コンサートという場で新たな一面を見せる『The Greatest Concert』。第一弾は豪華絢爛な世界観の中、「“MAJESTIC CASTLE（雄大な城）”にお客様を招く」というコンセプトで上演。自らの歩みを振り返るように、過去作の楽曲をたっぷりと披露した。第二弾では一転、セットリストのほとんどが初挑戦の楽曲に。異世界に迷い込んだ古川が、多彩なミュージカルの世界に出会うというストーリー仕立てで、「ミュージカルの歴史を辿る旅」を表現した。ダンスからキャリアをスタートさせた古川が、原点に立ち返ってキレの良い踊りを見せるシーンや、意外なエピソードを披露するトークコーナーもあり、長年応援してきたファンはもちろん、近年魅せられたファンにもたまらない内容となっている。



気になる第三弾の副題は、“Man of the Stage”とのことで、これまでとはまた違った、ショーアップしたステージになりそうだ。パワーアップした姿を見せることはもちろん、観客の期待を良い意味で裏切ることにも貪欲な古川なだけに、今回もあっと驚く挑戦を用意していることだろう。楽しみに待ちたい。



開催決定にあたり、古川本人からコメントが到着した。

皆様、お待たせいたしました！

The Greatest Concert vol.3 -Man of the Stage-

待望のミュージカルコンサート第三弾でございます！

僕自身この瞬間を待ち侘びておりました！

タイトルの通り1人の男がエンターテイナーとしてどれだけ皆様を魅了することが出来るのか、、という挑戦でございます。

ご来場いただいたお客様全員が存分に楽しみ、満足感を得て帰っていただける、そんな最高の時間をお届けできるように努めます！

このThe Greatest Concertは沢山の挑戦や試練を僕に与えてくれて、自分自身を常に成長させてくれる作品です。

このコンサート第三弾を通して、新たな自分と出会い、皆様に体感していただきたいと思っておりますので、お楽しみに！会場でお会いしましょう！

＜公演概要＞

タイトル：「古川雄大 The Greatest Concert vol.3 -Man of the Stage -」

日程：2026年9月東京・大阪 ※詳細は後日発表致します。

公式サイト：https://www.ken-on.co.jp/thegreatestconcert3/



主催：TBS／研音

宣伝：キョードーメディアス