銀行保証付私募債の引受け（株式会社アート建工）
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和８年４月１７日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 連 絡 先 ：０８５９-２１-２２３４
- 代 表 者 ：魚谷 宗司
- 業 種 ：建築工事業
- 資 本 金 ：４９百万円
- 売 上 高 ：６，６５３百万円（令和７年３月期）
- コメント： 当社は、山陰エリア着工棟数Ｎｏ．１の地域密着型ハウスメーカーです。（住宅産業研究所調べ。２０２４年度のビルダー部門における着工棟数実績が山陰エリアでＮｏ．１。）山陰エリアの気候やライフスタイルに関するノウハウを蓄積し、地域に根ざした技術と工夫を兼ね備えた住まいの提供によって、成長を続けてきました。引続き、事業活動を通じて、山陰地方の活性化ならびに快適化に努めてまいります。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
当行は、４月１７日（金）に、株式会社アート建工の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
銀行保証付私募債の内容- 銘 柄 名 ：株式会社アート建工 第１４回無担保社債
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和８年４月１７日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
当社の概要- 所 在 地 ：鳥取県米子市両三柳２５５-８
- 連 絡 先 ：０８５９-２１-２２３４
- 代 表 者 ：魚谷 宗司
- 業 種 ：建築工事業
- 資 本 金 ：４９百万円
- 売 上 高 ：６，６５３百万円（令和７年３月期）
- コメント： 当社は、山陰エリア着工棟数Ｎｏ．１の地域密着型ハウスメーカーです。（住宅産業研究所調べ。２０２４年度のビルダー部門における着工棟数実績が山陰エリアでＮｏ．１。）山陰エリアの気候やライフスタイルに関するノウハウを蓄積し、地域に根ざした技術と工夫を兼ね備えた住まいの提供によって、成長を続けてきました。引続き、事業活動を通じて、山陰地方の活性化ならびに快適化に努めてまいります。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
広報センター 岡嶋（内線２２５５）