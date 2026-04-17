オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』、3人パーティコンテンツ「血の祭壇」リニューアルや「交易」システムの改善、新衣装販売開始などのアップデートを実施！

Pearl Abyss Corp.

株式会社Pearl Abyss JP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：池 珍、以下 当社）は、PC版『黒い砂漠』において2026年4月16日(木)に、3人パーティコンテンツ「血の祭壇」をリニューアルした他、「交易」システムの改善、新衣装「カレッジスタイル」販売開始などのアップデートを実施したことをお知らせします。

■「血の祭壇」リニューアル

3人でパーティを組み、押し寄せるモンスターから聖遺物を守るディフェンスコンテンツ「血の祭壇」をリニューアルしました。

本コンテンツには21段階の難易度が用意されており、クリアした段階に応じた報酬を受け取ることができます。報酬のなかには新しく実装されたアイテム「煌めく捕食の起源」「煌めく捕食の精髄」が含まれています。「煌めく捕食の起源」は装備強化成功率を上昇させるアイテムであり、同成功率の上昇値が300から350の間で使用可能となっています。

最終段階のクリアを目指し、果敢に挑戦してください！

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https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11860

■「交易」システム改善

船舶を用い、島から島へと交易品を輸送・交換し、収益を得るコンテンツ「交易」に、新たに6段階と7段階を追加しました。両段階の新交易路は、互いに遠く離れた大陸間の交易路を移動するため管理の難易度が低いにも関わらず、これまで以上に大きな収益を獲得できる点が特徴です。

また「物々交換における交渉力の消費量の変更」「カラスの巣でカラスコインを交換可能」「突発物々交換で得られるカラスコインを増量」「突発物々交換位置表示」などの改善も併せて実施しています。

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https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11860

■新衣装「カレッジスタイル」販売開始

キャップやパーカーが特徴的な新衣装「カレッジスタイル」の販売を開始しました。本衣装はすべてのクラスで着用可能となっています。

なお、女性クラスとシャイには2種類の衣装が用意されており、それぞれソックスの形状が異なります。また、本衣装は他の衣装との組み合わせや染色が可能です。自分だけのコーディネートで冒険に出かけましょう！

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https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11853

■PC版『黒い砂漠』について

日本サービス開始から11周年目に突入した、オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』。

本作は、北米最大のメディア「MMORPG.com」にて2023年のユーザー投票による「Best MMO of the Year」「Best MMO Expansion」などに選ばれました。さらに、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）による2023年の海外市場における韓国ゲームユーザー調査では、「日本で最も親しまれている韓国産PCオンラインゲーム」として3年連続1位に輝いています。

本作の魅力は、「豊富なコンテンツ」「圧倒的な戦闘体験」「自由度の高いキャラクターメイク」、そして毎週のアップデートを通じた継続的な進化による「開発力の高さ」など、多方面から高く評価され、現在も国内外で約5,000万人の冒険者の皆様にご愛顧頂いております。

『黒い砂漠』は、これからも唯一無二のオープンワールドRPGとして進化を続けていきます。

》 PC版『黒い砂漠』

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