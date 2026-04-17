メガネブランド「Zoff」2026年4月の新商品

株式会社インターメスティック■商品概要

商品名｜MENS JUNIOR

種類｜メガネ2型6種

価格｜\6,600～\7,700（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月3日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

KIDSサイズでは少し小さく、大人サイズでは少し大きい、そんな小学校高学年から中学生に向けたジュニアサイズのフレームが新登場。定番のブラックやネイビーを採用し、学校でもかけやすいシンプルなデザインに仕上げました。ラインアップは、カジュアルで軽いかけ心地のプラスチックフレームと、細身のメタルでクールな印象を与えるメタルフレームの2型で展開します。

Shape：Square ZN261015（3色展開）\6,600 ／ Shape：Wellington ZL262001（3色展開）\7,700

（上）ZN261015_14E1、ZN261015_14F1、ZN261015_72A1 （下）ZL262001_14E1、ZL262001_14F1、ZL262001_72F1■商品概要

商品名｜Zoff SMART Kids

種類｜メガネ4型12種

価格｜\11,100（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月3日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

子どもの顔にも軽やかにフィットするZoff SMART Kidsの人気型に、より子どもらしいカラーをまとった新色が登場。肌なじみのよいクリアカラーに春らしいパステルカラーを取り入れたボストン型と、ブラックやネイビーの定番色にスポーティーカラーを効かせたスクエア型で展開します。初めてのメガネにもおすすめの、思わず手に取りたくなるデザインです。

Shape：Boston ZJ251002（3色追加展開）\11,100 ／ Shape：Boston ZJ231003（3色追加展開）\11,100

（上）ZJ251002_20A2、ZJ251002_21A1、ZJ251002_48A1 （下）ZJ231003_11A2、ZJ231003_20A1、ZJ231003_41A1

Shape：Square ZS191001（3色追加展開）\11,100 ／ Shape：Square ZN231009（3色追加展開）\11,100

（上）ZS191001_14E2、ZS191001_14F1、ZS191001_72A2 （下）ZN231009_14E2、ZN231009_14F1、ZN231009_71A1■商品概要

商品名 ｜Intelligence metal TITAN

種類｜メガネ3型12種

価格｜\14,400（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月3日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

“軽い、強い、美しい”を兼ね備えた高機能素材チタンを使用した、高級感のあるシリーズから新型が登場。つる部分には弾力性のあるβチタンを採用し、締めつけ感の少ない包み込むようなかけ心地を実現しました。ボリューム感のあるフロントデザインと彫金のディティールが程よい重厚感を演出します。やや大きめで抜け感を演出できるウェリントン型とボストン型に加え、ユニセックスで身に着けやすいサーモント型も登場。

Shape：Boston ZG263006（4色展開）\14,400

ZG263006_00A1、ZG263006_11A1、ZG263006_48A1、ZG263006_49A1

Shape：Boston ZG263007（4色展開）\14,400

ZG263007_14F1、ZG263007_41F1、ZG263007_43F1、ZG263007_44F1

Shape：Wellington ZO263001（4色展開）\14,400

ZO263001_42A1、ZO263001_43A1、ZO263001_64A1、ZO263001_80A1■商品概要

商品名 ｜Zoff SMART URBAN

種類｜メガネ4型12種

価格｜\14,400（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月3日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

大人気のZoff SMARTから、見た目も機能性も両立させた、大人が楽しめるワンランク上のプレミアムシリーズが新発売。フロントからつるにかけてのメタルパーツで高級感を高めつつも、壊れにくい構造に進化しました。フロントは落ち着いた色ながら、つる部分の春らしい配色で個性を演出。家だけではなく、仕事でもかけたくなる洗練されたデザインです。

Shape：Wellington ZJ261001（3色展開）\14,400

ZJ261001_12A1、ZJ261001_14F1、ZJ261001_72E1

Shape：Boston ZJ261002（3色展開）\14,400

ZJ261002_14E1、ZJ261002_48E1、ZJ261002_49A1

Shape：Wellington ZJ261003（3色展開）\14,400

ZJ261003_14E1、ZJ261003_41A1、ZJ261003_49A1

Shape：Wellington ZJ261004（3色展開）\14,400

ZJ261004_12A1、ZJ261003_14F1、ZJ261003_64F1■商品概要

商品名 ｜Y2K TREND

種類 ｜メガネ6型12種

価格｜\9,900～\13,300（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月3日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

アジアントレンドや平成初期に流行した形をリバイバルし、Y2Kトレンドを取り入れたバリエーションで展開。フロントに厚みをもたせたサーモント型やバレル型など、ひと味違うデザインがコーディネートのアクセントになるフレームです。カラーレンズとの相性も良く、サングラスとしてのカスタマイズもおすすめ。

Shape：Wellington ZA261015（2色展開）\13,300

ZA261015_00A1、ZA261015_42A1

Shape：Boston ZA261016（2色展開）\13,300

ZA261016_14E1、ZA261015_24A1

Shape：Wellington ZA262005（2色展開）\11,100

ZA262005_15E1、ZA262005_56E1

Shape：Barrel ZY262032（2色展開）\9,900

ZY262032_15E1、ZY262032_56E1

Shape：Oval ZY262033（2色展開）\9,900

ZY262033_15E1、ZY262033_56E1

Shape：Wellington ZY262034（2色展開）\11,100

ZY262034_15E1、ZY262034_17E1■商品概要

商品名｜Fresh Garden

種類｜サングラス9型26種

価格｜\7,700～\12,200

発売日｜2026年4月17日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

※ZY262G07のみオンラインストア限定発売

｜商品詳細

春のガーデンのようなみずみずしさを表現した、季節感あふれるサングラスが新発売。レンズにはZoffオリジナルのカラーの「ミントグラス」「キャロットオレンジ」「ピンクブルーム」「モーニングブルー」「モーブリーフ」を採用しました。少し薄めのカラーレンズは、サングラスに抵抗のある方でも日常に取り入れやすく、ファッションやアクセサリー感覚で楽しめます。また、クリアな視界を保ちながら紫外線対策ができる、UVカット率100%のクリアサングラスや、紫外線によって色の変わる調光サングラスも登場。

Shape：Boston ZA261G07（4色展開）\12,200 ／ Shape：Wellington ZA261G08（4色展開）\12,200

（上）ZA261G07_14E1、ZA261G07_41C1、ZA261G07_48A1、ZA261G07_49A1 （下）ZA261G08_14E1、ZA261G08_29E1、ZA261G08_60A1、ZA261G08_64A1

Shape：Boston ZA261G09（2色展開）\12,200

ZA261G09_48A1、ZA261G09_68A1

Shape：Boston ZY262G04（4色展開）\9,900 ／ Shape：Wellington ZY262G05（4色展開）\9,900

（上）ZY262G04_14F1、ZY262G04_15E1、ZY262G04_44F1、ZY262G04_49E1 （下）ZY262G05_14F1、ZY262G05_15E1、ZY262G05_49E1、ZY262G05_64E1

Shape：Boston ZY262G06（2色展開）\9,900

ZY262G06_49E1、ZY262G06_56E1

Shape：Wellington ZN261G07（2色展開）\12,200 ／ Shape：Wellington ZL262G03（2色展開）\7,700

（上）ZN261G07_14E1、ZN261G07_49A1 （下）ZL262G03_15E1、ZL262G03_56E1

Shape：Boston ZY262G07（2色展開）\12,200

ZY262G07_14F1、ZY262G07_49E1■商品概要

商品名｜VINTAGE TR&TREND METAL

種類｜サングラス5型16種

価格｜\7,700～\12,200

発売日｜2026年4月17日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

※ZL261G05、ZL261G06のみオンラインストア限定発売

｜商品詳細

性別問わず使いやすい定番型に少しのトレンド感をプラスした、日常に寄り添うサングラスシリーズです。軽量素材に加え、調整可能な鼻パッドを採用したプラスチックフレームは、軽さとかけやすさを両立。メタルフレームはビンテージ感あるカラーを選定し、個性的になりすぎず、取り入れやすいデザインに仕上げました。さらに、紫外線に当たることで色が変わる調光サングラスも2型展開。シーンに応じて表情を変える機能性とデザイン性を兼ね備えたラインアップです。

Shape：Boston ZL261G01（4色展開）\9,900

ZL261G01_14E1、ZL261G01_18A1、ZL261G01_44A1、ZL261G01_49E1

Shape：Wellington ZL261G02（4色展開）\9,900

ZL261G02_12A1、ZL261G02_14E1、ZL261G02_48A1、ZL261G02_49E1

Shape：Boston ZC262G01（4色展開）\7,700

ZC262G01_14E1、ZC262G01_17E1、ZC262G01_56E1、ZC262G01_57F1

Shape：Boston ZL261G05（2色展開）\12,200 ／ Shape：Wellington ZL261G06（2色展開）\12,200

（上）ZL261G05_14E1、ZL261G05_49E1 （下）ZL261G06_12A1、ZL261G06_14E1■商品概要

商品名｜Zoff SMART

種類｜メガネ4型16種

価格｜\12,200～\14,400（セットレンズ代込）

発売日｜2026年4月17日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

軽くて柔らかなかけ心地が特徴のZoff SMARTシリーズから、どんな方にも使いやすいベーシックなフレームが新登場。スポーティーな印象を与えるブロー型は、フレームが視界に入りにくく、すっきりとした見え方を実現します。やわらかな曲線が特徴のオーバル型は、肌なじみが良く、やさしい印象を演出。シンプルで落ち着いたカラーリングは、日常に自然と溶け込み、幅広いシーンで活躍する一本です。

Shape：Square ZJ261005（4色展開）\14,400 ／ Shape：Wellington ZJ261006（4色展開）\14,400

（上）ZJ261005_10E1、ZJ261005_12B1、ZJ261005_14E1、ZJ261005_72A1 （下）ZJ261006_10E1、ZJ261006_14E1、ZJ261006_14F1、ZJ261006_72A1

Shape：Oval ZJ261007（4色展開）\12,200 ／ Shape：Oval ZJ261008（4色展開）\14,400

（上）ZJ261007_20A1、ZJ261007_41A1、ZJ261007_44E1、ZJ261007_81A1 （下）ZJ261008_49A1、ZJ261008_20A1、ZJ261008_28A1、ZJ261008_14E1■商品概要

商品名｜Zoff DECA Reading

種類｜メガネ2型2種

価格｜\7,700

発売日｜2026年4月17日（金）

取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

リーディンググラスのイメージを一新する、トレンド感のある一本が登場。太縁で存在感のあるフレームは、まるでファッションメガネのようなデザインで、おしゃれを楽しみながら取り入れられます。大きめのフレーム設計により視界も広く、デザイン性と実用性を兼ね備えたリーディンググラスです。※レンズ度数＋2.50

Shape：Wellington ZC261R11（1色展開）\7,700 ／ Shape：Wellington ZC261R12（1色展開）\7,700

ZC261R11_25R1、ZC261R12_25R1

▼メディア関係者様・スタイリスト様

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」より、新商品のご案内です。

商品の詳しいご紹介・ご試着・お貸し出しについては、お気軽にメール・お電話でご連絡ください。

株式会社インターメスティック｜Zoff 広報担当：山田

TEL：080-6604-7722 E-mail：pr@zoff.com WEB：Zoff.com

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