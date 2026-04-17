【メルキュール札幌】4月19日～25日、「Earth Day」に合わせた特別企画「Earth Week」を実施。すすきののホテルで、地球にやさしい選択を。

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランスのホテルチェーンAccorが運営するメルキュール札幌（北海道札幌市中央区南4条西2丁目2-4／総支配人 カーセル・クリストファー）は、2026年4月22日（水）の「Earth Day」にあわせ、環境への配慮を身近に感じていただける特別企画「Earth Week」を4月19日（日）～25日（土）の１週間実施いたします。

ご滞在やお食事のひとときを通じて、「地球環境のために今日できること」を自然に取り入れていただける機会を提供いたします。

Earth Week 特別企画 概要

■ キャンドルナイト（4月22日限定）

バー「ル・セパージュ」では、4月22日、ラウンジ営業時間（16:00～20:00）内の、１時間（18:00～19:00）、照明を落としキャンドルのやさしい灯りでお客様をお迎えいたします。

いつもとは少し異なる、落ち着いた空間の中で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

■ カーボンニュートラル・ビオ認証ワインのご提供（4月19日～25日）

レストラン「ボルドー」ランチビュッフェおよびラウンジ・バー「ル・セパージュ」にて、カーボンニュートラル認証およびヴィーガンフレンドリーのワインをご提供いたします。

・カレン カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー（赤） グラス 700円

・ディービー アロマティック ゲヴェルツトラミネール／リースリング（白） グラス 500円

また、対象ワインをご注文のお客様には、フェアトレードチョコレートを1粒サービスいたします。

■ フェアトレードの紅茶とジャムの提供（4月22日限定）

レストラン「ボルドー」朝食ビュッフェおよびランチビュッフェにて、フェアトレードの紅茶とジャムをご提供いたします。

持続可能な生産と公正な取引を通じて、地域社会と自然環境の保全に貢献する取り組みです。

■ 環境配慮型ステイのご提案

連泊のお客様を対象に、アメニティ補充およびリネン交換を行わないエコ清掃（ゴミ回収のみ）にご協力いただいた方へ、お水またはお茶をプレゼントいたします。

小さな選択が、未来の環境を守る一歩につながります。

企画背景

Earth Dayは、地球環境について考え、行動することを目的とした国際的な記念日です。

メルキュール札幌では、北海道初の国際エコ認証「Green Key」取得ホテルとして、環境に配慮した体験価値の提供を目指しています。

日常の中で無理なく取り入れられるサステナブルな選択を通じて、お客様とともに持続可能な未来に貢献してまいります。

メルキュール札幌について

フランスの名門ホテルチェーン Accor が展開するミッドスケールブランドのホテル。

歓楽街・すすきのに位置し、「ボルドーの香りを纏う大人の遊び場」をコンセプトに、285室の客室をはじめ、大小3つの宴会場、フィットネスジム、レストラン、バー、中庭（テラス）を備えています。札幌中心部にもほど近く、ビジネス・レジャー双方に適したロケーションです。

3階のレストラン「ボルドー」では、旬の食材をふんだんに取り入れたフレンチベースの料理をご提供しています。さらに、中庭（テラス）や宴会場では、夏のビアテラスや音楽・DJイベントなどを不定期に開催し、地元のお客様にも親しまれる“すすきののオアシス”としての価値創出を目指しています。

また、2025年5月には、北海道の宿泊施設として初となる国際エコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得。環境に配慮した取り組みを推進し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

開業日：2009年6月1日

代表電話番号： 011-513-1100

Email： H7023-RE@accor.com

所在地：北海道札幌市中央区南4条西2丁目

アクセス：地下鉄南北線すすきの駅より徒歩3分 / 地下鉄東豊線豊水すすきの駅より徒歩1分 / 空港バス乗・降車場より徒歩2分

ホームページ：https://mercuresapporo.com/ja/

インスタグラム：https://www.instagram.com/mercure_sapporo

フェイスブック：https://www.facebook.com/mercurehotelsapporo

Green Key取得について：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000890.000052177.html

すすきのの繁華街に位置するメルキュール札幌館内に一歩入ると異国情緒漂う空間が広がる随所に施された遊び心のあるデザイン夏のみオープンする中庭のビアテラス

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,800の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。