【岩手県盛岡市】「イオンモール盛岡」リニューアルに合わせ『眼鏡市場 イオンモール盛岡店』4月24日（金）移転オープン

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、岩手県盛岡市の商業施設「イオンモール盛岡」2階にある『眼鏡市場 イオンモール盛岡店』を、2026年4月24日（金）に同フロア内の別区画へ移転オープンします。

「イオンモール盛岡」は、2026年春から秋にかけて段階的なリニューアルが計画されており、東北初出店を含む新規テナントのオープンが予定されるなど、今注目を集めている施設です。『眼鏡市場 イオンモール盛岡店』は、4月のリニューアルに合わせてオープンし、より快適な空間と充実したサービスを提供できる環境を整えました。

移転オープンのポイント

１.角地の開かれた立ち寄りやすい空間

移転後は、2方向から入店可能な角地の区画となり、間口も広くなることでより立ち寄りやすくなります。通路沿いには、商品の色味やデザインが鮮明に見える壁面什器や、ブランドの世界観を映し出すモニターを設置しているため、通りがかりでも自然と商品に目が留まり、気になるアイテムとの新たな出会いを楽しめる空間となっています。

２.ファミリー層も安心して過ごせるレイアウト

什器の配置を最適化し、通路の幅にゆとりを持たせることで、回遊性の高いレイアウトを実現しています。ベビーカーをご利用のお客様でも窮屈さを感じることなく、スムーズに移動・滞在でき、快適にお過ごしいただけます。

13日間限定の特別イベントを開催

１.選べる眼鏡市場オリジナルグッズ

期間中、5,000円（税込）以上ご購入いただくと、お好きな眼鏡市場オリジナルグッズをお選びいただけます。

期間：2026年4月24日（金）～ 無くなり次第終了

対象：5,000円（税込）以上ご購入されたお客様

景品：メガネメンテナンスキット、メガネスタンド、くっつくメガネ拭き

※ 合計400名様にプレゼント

※ お一人様につき、いずれか1点のみ

２.いっしょ割

期間中、メガネ・サングラスを2本以上一緒にご購入いただくと、購入本数に応じた特典が受けられます。

期間：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）

対象：メガネ・サングラスを2本以上ご購入されたお客様

特典：2本ご購入で合計1,000円OFF

3本ご購入で合計2,000円OFF

※ 4本以上ご購入の場合も、購入本数に応じた特典が受けられます

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 イオンモール盛岡店

営業時間 10:00～21:00

取扱商品 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器

所在地 〒020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

電話番号 019-605-3812

駐車場 共用駐車場（約2,600台）

アクセス お車の場合：東北自動車道「盛岡IC」より車で約2分

公共交通機関の場合：JR前潟駅より徒歩約5分

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です