アイングループ 「食育実践優良法人2026」認定について

株式会社アインホールディングス

当社及び当社グループ会社である株式会社アインファーマシーズ（代表取締役：首藤 正一）は農林水産省が新たに創設した「食育実践優良法人2026」（以下、「本認定」という。）に認定されました。

本認定は、社員に対して、健康的な食事の提供や、食生活の改善に資する取り組みとその評価を行っている法人を認定するものです。

当社グループは、社員一人ひとりの健康、そして生き生きと活躍できる環境が何よりも重要と考え、健康経営(R)※をすすめています。この取り組みのひとつとして実施している、管理栄養士、栄養士、保健師等による社員の健康増進にむけた栄養指導活動の取り組みが今回の認定につながりました。

今後も、健康経営(R)の推進体制をより一層強化し、社員の健康維持と増進に向けて取り組んでまいります。

※「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■取り組み詳細は、下記の当社ウェブサイト「健康経営」よりご確認ください。

健康経営

https://www.ainj.co.jp/corporate/sustainability/social/employees/health-management.html

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812