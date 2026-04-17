【押し花アーティスト・小布施町】3回目となる”跡部由美子”個展開催／北斎館「ガラリShowcase」

一般財団法人北斎館

陽の光を浴びて風に吹かれていた花。跡部氏のガーデンではいくつもの花々がそれぞれの表情をもっています。日々、花や草木を見つめながら、時にはにらめっこをしながら、美しくも儚い瞬間を切り抜き、押していく。花弁を重ねるごとに彼女の愛が個性を生み出し、花や草木と共に、皆様の日常を満たしていくことでしょう。

今年、また新しい季節を越えて生まれた作品たち。”日々に寄り添う”あたたかな押し花の世界をぜひ、ギャラリーにて体感してみてください。

＜個展概要＞

◼︎タイトル：跡部由美子個展 ～日々に寄り添う押し花～

◼︎期間 ：2026年4月23日(木)～5月19日(火)

◼︎場所 ：ガラリshowcase（北斎館隣カフェ& ギャラリー）

◼︎住所 ：長野県上高井郡小布施町小布施485ガラリ2階

◼︎入場料 ：無料

◼︎営業時間：10:00～16:00

◼︎定休日 ：水曜 ※ゴールデンウィーク変則営業（4/29,5/6営業、4/30,5/7休業）

【見どころ】

～野の花シリーズ～

花咲く庭を表現したシリーズで、今まさに芽吹き、そこに咲いているような気取らない花の姿が印象的です。「野の花とうたっている限り、誰でもみたことがあるような”自然さ”を感じていただきたい。」

厚みたった5ミリ程度、限られた枠の中。大輪の花、細い花、色の濃いもの薄いもの・・・。その場に漂う空気感や光によって表情を変える繊細な色彩の重なりを追求し、本物のガーデンのような奥行きが映し出されます。

～草花を力強く映し出す”押し花鳳凰”～

さらに、小布施ならではの作品を今年も展示しております。

葛飾北斎が小布施岩松院に描いた「八方睨み鳳凰図」をモチーフに、すべてを植物で表現した「押し花鳳凰」では、普段は柔らかく優しい雰囲気の植物が力強い姿に変貌し、そのダイナミックな造形に衝撃を受けると同時に、押し花という表現の可能性に圧倒されます。

【前回の個展の様子（2025年5月）】

【作家紹介】

跡部由美子 ー 押し花作家

1952年小布施町生まれ。アトリエ「カントリーママ」主宰。

これまでに日本橋高島屋、大宮高島屋、松本井上百貨店などで個展をのべ20回以上開催している、長野県を代表する押し花アート作家。

2005年に作品集『カントリーママの花笑み押し花』(川辺書林)を出版。

また、小布施町北斎ホールには葛飾北斎筆「八方睨み鳳凰図 天井絵（小布施町岩松院）」を押し花で手がけた作品の特大バージョンが展示されている。

－ 第1回世界押花コンペティション特別賞受賞

－ ふしぎな花倶楽部インストラクター

－ 世界押花芸術協会会員

－ 日本手芸普及協会会員

【ガラリshowcaseについて】

晩年の葛飾北斎ゆかりの地として有名な小布施町。北斎作品や文化の保存を行う北斎館では、葛飾北斎という”過去”の芸術家に焦点を当てて展示を行ってきましたが、「ガラリShowcase」では”現代”に焦点を当て、地元作家や小布施にゆかりのある作品を展示・販売する「小布施×現代の匠」 、また北斎の作品をアレンジした作品を展示・販売する「北斎×現代の匠」 の2つのテーマで発信を行っています。

これからも北斎の時代（江戸時代）から小布施に息づく”創造性や芸術性”を、この町に訪れる多くの観光客の皆様や地域の皆様に、発信・提供しつづけます。



＜本件に関する問い合わせ＞

ガラリShowcase（担当： ）

◼︎メール：garari.showcase@gmail.com

◼︎電話：080-6246-1321

◼︎Instagram：https://www.instagram.com/garari_showcase/