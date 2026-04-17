【にぎりの徳兵衛、海鮮アトム】ゴールデンウィークは朝をもっと利用しやすく！4月25日(土)～5月10日(日)の開店時間を“毎朝10時”に拡大

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年4月25日(土)から5月10日(日)の期間、通常より最大30分早い“毎朝10時開店”へと営業時間を拡大し、より多くのお客様に快適にご利用いただける体制を整えます。ゴールデンウィークは混雑しやすいランチタイムを避け、朝のゆったりとした店内で、少し早めのランチやご家族での外食をお楽しみください。

朝の営業時間拡大 概要

■実施期間

2026年4月25日(土)～5月10日(日)

■対象店舗

回転寿司業態 にぎりの徳兵衛36店舗、海鮮アトム9店舗 計45店舗

※【にぎりの徳兵衛】富田店、天王店、扶桑店 、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店では実施いたしません。

※記載内容は2026年4月17日時点のものです。内容は急遽変更・中止する場合がございます。

■実施内容

期間中、通常より最大30分早く、毎朝10時に開店します。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram https://www.instagram.com/kaisenatom/

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

インストールはこちらから :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop