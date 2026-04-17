今年で開業95年！名古屋の夏の風物詩「浩養園ビヤガーデン」4月24日よりオープン

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、2026年４月24日（金）より、愛知県名古屋市「名古屋ビール園 浩養園（こうようえん）」の敷地内にて「浩養園ビヤガーデン」の営業を開始します。

涼しげな庭園ビヤガーデンで楽しむ生ビールとバーベキュー

今年６月で開業95年を迎える、名古屋市千種の「名古屋ビール園 浩養園」の敷地内で開催する「浩養園 ビヤガーデン」は、木立が並ぶ涼しげな雰囲気の庭園のなかでバーベキューと種類豊富な生ビールが楽しめる “名古屋の夏の風物詩”として、例年近隣のオフィスワーカーやご家族連れ、観光で訪れた方など幅広いお客様にご利用いただいています。

５種類の生ビールが飲み放題！120分食べ飲み放題の「ビヤガーデンコース」

バーベキューの様子

浩養園ビヤガーデンで提供する「ビヤガーデンコース」は、浩養園の名物であるジンギスカンをはじめ、数種類のお肉や野菜、おつまみやサイドメニュー（注１）が食べ放題。ドリンクはサッポロ生ビール黒ラベルやヱビスビール、SORACHI 1984など５種類の生ビール（注２）の飲み放題が付いており、700円（税込）でアップグレードすると、浩養園のブルワリーで醸造している「浩養園クラフトビール」３種類（注３）も飲み放題に入れることができます。

【 ビヤガーデンコース 】（注４）

大人 5,000円 ｜ 中学生～19歳 4,200円 ｜小学生 2,500円 ｜未就学児 500円 ｜３歳以下 無料

※すべて税込価格

（注１）食べ放題の内容は変更する場合があります。

（注２）サッポロ生ビール黒ラベル、ヱビスビール、ヱビス プレミアムブラック、琥珀ヱビス プレミアムアンバー、

SORACHI1984の５種類。その他アルコール類とノンアルコールビール、ソフトドリンクも飲み放題に含まれます。

（注３）ゴールデンエール、ヴァイツェン、IPL（インディアペールラガー）

（注４）グループのお客様全員のご参加をお願いします。

LINE友だち限定の“95周年”特別価格！

LINEで「浩養園」を友だち登録していただいているお客様に、対象期間中に何度もご利用いただけるお得なクーポンをビヤガーデン開始日の４月24日（金）に配信します。

６月30日（火）までの平日（月～木曜日）限定（注５）で、ご利用の前日までにご予約いただいたお客様に、大人の通常価格5,000円（税込）を浩養園95周年を記念した特別価格3,950円（税込）でご用意します。

定期的にお得な情報をお届けしている「浩養園」公式LINEアカウントを、この機会にぜひ友だち登録してください。

「浩養園」LINE公式アカウント

（注５）祝日（４月29日、５月４日～５月６日）は対象外です。

浩養園 ビヤガーデン

開催期間：2025年４月24日（金）～９月27日（日）予定

住所：愛知県名古屋市千種区千種2-24-10

電話：052-741-0211

営業時間：

【４～６月】平日 17：00～21：30 ｜ 土・日・祝 12：00～21：30

【７～８月】平日 17：00～22：00 ｜ 土・日・祝 16：00～22：00

【９月】平日 17：00～21：30 ｜ 土・日・祝 16：00～21：30

※当日の最終受付は閉店120分前。ラストオーダーは閉店30分前。

※気象状況などにより営業時間の変更 または 休業する場合があります。

公式サイトを見る :https://www.kouyouen.jp/beergarden/index.htmlコース内容など詳細をご確認いただけます

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136