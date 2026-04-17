「ネイリストの技術力向上と自宅開業を支援」「認定校ノウハウ凝縮」のネイル通信講座がリニューアル 即戦力となる技術力養成と開業ニーズに応えるカリキュラム

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）の社会人教育事業「資格取得・就転職の総合校 ヒューマンアカデミー」は通信教育で提供しているネイル通信講座をより市場ニーズにマッチするラインナップにリニューアルしました。

【本件のポイント】

●業界の「ネイリストの技術向上」を解決する確かな学習：JNA(NPO法人 日本ネイリスト協会)認定校のノウハウを通信教育に凝縮。現場で通用する高い技術を提供し、業界全体の信頼性向上に貢献します

●急増する「自宅サロン開業」ニーズへの対応：技術の習得にとどまらず、経営や集客ノウハウも網羅。リスクを抑えた起業を支援し、個人の経済的自立を後押しします

●キャリアのミスマッチを防ぐ新ラインナップ：「就職」や「開業」など、個人の目標に対して最短距離で学べるようコースを一新し、一人ひとりに最適な学びを実現しました

https://haec.athuman.com/shop/c/cnail/

【本件の概要】

近年、美容・サロン業界において働き方の多様化が進む中、サロン従事者の独立志向が顕著に高まっています。NPO法人日本ネイリスト協会発行『ネイル白書2025』によると、「サロン経営者」の割合は2019年の53.0％から現在は59.4％へと増加する一方で、「サロン勤務」の割合は19.0％（2019年比で-8.3ポイント）と減少傾向にあります。特に注目すべきはサロンの開業形態であり、「自宅サロン」の割合が全体の20.0％（2019年比＋6.9ポイント）と大幅な伸長を見せています。この背景には、SNSの普及や働き方の多様化により、「子育てや家事の合間に自宅サロンを開業して無理なく仕事をしたい」という層や、初期投資や固定費などの経営リスクを抑えつつ、自身のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を求めるサロン従事者が増えていることがうかがえます。

しかしその一方で、「無資格」と「低価格競争」 という深刻な業界課題が表面化しています。ネイリストは未資格でも就業できることがSNSで謳われていたり、自宅サロン開業の参入障壁が低いことが要因としてあげられます。

【ヒューマンアカデミーネイル通信講座の概要】

当社は、通信教育の利便性はそのままに、認定校として培ったプロ仕様のノウハウを投入。ネイル通信講座は、資格取得に力点を置いた教育で、この業界課題を解決し、現場で活躍できるネイリストの育成に注力しています。

１）「サロン開業したい」夢のネックを解消

資格取得にとどまらず、サロンワークの実践講座や最新アート、開業ノウハウを学べる無料セミナーを提供し、即戦力となるスキルを養います。

２）高単価を実現する「真のプロフェッショナル」育成

「ネイリストの技術向上」という業界課題に対応。資格取得による高い技術力を保証し、お客様に選ばれる信頼性の高いネイリストを育成します。

３）目的に合わせて選びやすい新ラインナップへ刷新

就職や開業など、受講生一人ひとりの目的に応じて最適なコースを選択できるよう、カリキュラムとラインナップを全面的に一新しました。

４）受講料が最大70％還元される「リスキリング対象講座」

国のキャリアアップ支援事業に採択。条件（受講修了・継続就業など）を満たすことで、受講費用の最大70%がキャッシュバックされます。

【講座の詳細】

●講座名：ネイル1・2・3級 初中上級トップネイリストコース

未経験から始めて就職・開業したい方におすすめの講座。

https://haec.athuman.com/shop/pages/lpo-nail3.aspx

金額：359,000円（税込） ※リスキリング補助金利用の場合130,546円（税込）

対象資格：ネイリスト検定1・2・3級、ジェルネイル検定 初・中・上級

標準学習期間：12ヶ月～ 添削回数：16回～ スクーリング無料回数：5回

就職・開業サポート：就職実践講座、無料オンラインセミナー参加可能、サロン実習に参加可能、

学習映像の特徴：高画質、検定対策講座、JNEC認定モデルハンド受験に対応、トレンドアート、特別トレンドアート

学習相談：アプリ、電話、メールなどで対応

＜受講生の「一歩」を支える3つのサポート＞

何度でも納得いくまで相談できる学習サポート

専任スタッフや専用アプリによる質問対応に加え、合格レベルに達するまで何度でも無料で課題提出が可能。初心者でも着実に検定合格を目指せます。

全国27校舎で直接指導！実践的な「技術サポート」

通信講座でありながら、JNA認定講師から直接学べる「スクーリングチケット5回分」が付属。プロの技術を直接吸収できる環境が整っています。

プロ用具を特別価格（最大50%OFF等）で提供！「就職・開業サポート」

受講中から卒業後まで、プロ専用ネイル用品を特別価格で購入可能。練習や開業の初期コストを大幅に抑えつつ、サロン実習を通じて確かな現場力を養えます。

●講座名：質問できる！ネイルサロン開業コース

「ネイルサロン・自宅サロンを開業したい」夢を叶えるためのノウハウを学べる講座

https://haec.athuman.com/shop/g/g1251T037/

金額：49,400円（税込）

学習期間：6ヶ月 添削回数：1回～

学習映像の特徴：高画質、検定対策講座、JNEC認定モデルハンド受験に対応、トレンドアート、特別トレンドアート

カリキュラム：出店計画、お金・手続き、メニューの決め方、集客方法、必要なツール類、接客、クレーム対応など

＜サロン開業に関するお悩みベスト3＞ 当社に寄せられる、開業を目指す方のリアルな声です。

第1位：未経験・技術ゼロへの不安（資格取得後、すぐに開業できるか心配）

第2位：資金・赤字リスクの不安（初期費用がかけられない、収入を得られるか不安）

第3位：経営知識の不足（必要な手続き、メニュー・価格設定、集客方法がわからない）

当講座では、上記のような不安を解消し、着実に開業準備を進められる体制を整えています。

＜悩みを自信に変える！本講座の開業サポート＞

当講座では、受講生の声から不安を解消し、着実に開業準備を進められる体制を整えました。

質問無制限＆実践的なサロン実習

開業に関する質問は何度でも可能。無料セミナーや実際のサロン実習を通じて、現場で通用する確かな技術と自信を養います。

「稼ぐ力」を身につける経営ノウハウ

単なる手順だけでなく、売上・利益の出し方や集客チラシの作成方法など、プロの講師が実践的なビジネススキルを直接アドバイスします。

そのまま使える「開業準備ツール」付き

事業計画書、損益計算書、オープン時の発注リストなどの見本教材が付属。学習を進めながら、スムーズに自分のサロンの準備が整います。

●開業した修了生：青柳萌古さんのコメント

講座修了後に念願の自宅サロンをオープンしました。

大学卒業後はアパレル企業に就職して働いてましたが、別の仕事に興味が出て事務職に転身。その後、自分磨きに目覚め、自然療法の資格を複数取得して講師業をスタートしました。

その際ネイルケアの必要性を感じ、ヒューマンアカデミーのネイル通信講座の受講を決めました。

講座修了後念願だった自宅サロンをオープン。子育て支援施設で勤務する傍ら、セラピーネイリストとして活動を続けています。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。

教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL ：https://manabu.athuman.com/