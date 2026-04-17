GitLab、Google Vertex AIを活用したエージェント型DevSecOpsを提供開始

GitLab Inc.- GitLab Duo Agent PlatformのAIエージェントが、Geminiなどの基盤モデルをVertex AI経由で呼び出し可能に- すべてのエージェントアクションを、GitLab組み込みのコンプライアンスおよび監査コントロールで管理- GitLabのAIゲートウェイをGoogle Cloud上で運用でき、AIインフラストラクチャのプロビジョニングや管理の統合を実現

DevSecOpsのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームを提供するGitLab（本社：米サンフランシスコ、読み方：ギットラボ、NASDAQ：GTLB）は、Google Cloudとのパートナーシップ拡大を発表しました。本パートナーシップにより、Google Cloudのユーザーは、すでに利用しているVertex AIモデルでGitLab Duo Agent Platformを活用することができるようになりました。また、GitLab内からVertex AIへのエージェント推論を一元化することにより、Google CloudのユーザーはGoogle Cloud上ですでに運用している契約や統制の枠組みに沿ってGitLab Duo Agent Platformの使用量を管理できるようになりました。これにより、調達プロセスを迂回する重複支出やシャドーITの回避に貢献します。

AIエージェントがソフトウェア開発の中核を担いつつある現在、企業環境で効果を発揮するには、優れたモデルとガバナンスの双方が整った環境が不可欠です。本パートナーシップは、この2つを結びつけるものです。GitLab Duo Agent PlatformのAIエージェントはGoogle Cloud上のVertex AIモデルに直接アクセスできるようになり、両社のユーザーは期待されるモデルパフォーマンスと、GitLabのガバナンスの双方を活用できます。

GitLabは、イシュー、コード、マージリクエスト、パイプライン、セキュリティ検出結果を一元管理する記録システムとして機能します。AIエージェントがコード提案を生成する際には、作業の起点となったイシュー、リポジトリの既存パターン、検証用のCIパイプラインからコンテキストを取得し、これらの処理はすべてGitLab内で完結します。AIエージェントの操作は、デベロッパーが普段利用しているアクセス制御、承認ルール、監査ログと同じ仕組みの中で実行されるため、エージェントがタスクを引き継いでもガバナンスが損なわれることはありません。

Vertex AI Model Gardenは、Geminiなどの基盤モデルの選択肢を、Google CloudおよびGitLabのユーザーに提供しており、開発チームはパフォーマンスやコスト、規制要件に応じてモデルを選択できます。さらに、GitLab Self-Managedのユーザーは、GitLabのBring Your Own Model(https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/agentic-ai-enterprise-control-self-hosted-duo-agent-platform-and-byom/)（BYOM：自社モデル持ち込み）を利用することにより、承認済みのプロバイダーとゲートウェイをセキュリティモデルの設計に沿った位置に配置できます。GitLabのAIゲートウェイは、GitLabマネージド型でもセルフホスト型でも、GKEやCloud RunといったGoogle Cloudのランタイム環境上で実行でき、AIワークロードをチームが管理する既存のインフラストラクチャ上で運用できます。

本発表の詳細およびGitLab Duo Agent PlatformでVertex AIを活用する方法については、 こちら(https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-and-vertex-ai-on-google-cloud/)で確認できます。

関係者からのコメント

- Google Cloud AI・データパートナーシップ担当マネージングディレクター リティカ・スリ（Ritika Suri）氏

「Google Cloudは、パートナーの皆様がビジネス変革に向けてより効果の高いソリューションを開発・提供できるよう、最先端のテクノロジーで支援しています。GitLabとのパートナーシップを通じて、DevSecOps業界における業務効率の改善、顧客体験の向上、イノベーションの推進を支える革新的な機能をお客様にお届けします。」

- GitLab 最高製品・マーケティング責任者（CPMO） マナブ・クラナ（Manav Khurana）

「AIエージェントの価値は、そのエージェントが扱うコンテキストと、エージェントを制御するガバナンスで決まります。GitLabは、イシュー、コード、パイプライン、セキュリティ検出結果といったコンテキストが集約されるプラットフォームであり、今回のパートナーシップはそのコンテキストをVertex AIの最も強力なモデルと結びつけます。AIエージェントがソフトウェアライフサイクルのより多くの工程を担うようになる中、コンテキストとコントロールの両方を提供するプラットフォームこそが、真の中核となります。」