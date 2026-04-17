「DIGIMON BEATBREAK」＆「オールデジモン」×東京サマーランド「さまらん×デジモン2026プレサマー」202６年４月２５日（土）からコラボイベント開催！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」および人気デジモンが集結した「オールデジモン」と、東京サマーランドのコラボイベント「さまらん×デジモン2026プレサマー」の開催が決定いたしましたことをお知らせいたします。本イベントでは、オリジナルノベルティ付きのコラボフードの販売や、デジモンの楽曲に合わせてスプラッシュが楽しめるスペシャルコラボ「ビーチスプラッシュ」、迫力満点の園内装飾など盛りだくさんの内容でお届けいたします。

■「さまらん×デジモン2026プレサマー」イベント概要

［開催期間］

2026年4月25日(土) ～ 2026年6月29日(月)

［開催場所］

東京サマーランド（〒197-0832 東京都あきる野市上代継 600）

公式サイト：https://www.summerland.co.jp/

［イベント特設ページ］

4月21日（火）公開予定

■コラボフード＆ドリンク

「さまらん×デジモン2026プレサマー」のコラボフード&ドリンクを園内の飲食店にて販売いたします。カラフルなドリンクやガッツリメニューをご用意しておりますので、ぜひ味わってみてください！

▼販売場所

園内飲食店6店舗（フェニックス、ココロコ、アイル、ドリアン、ハイビスカス、イエローブース）

・フェニックス

オールデジモンモチーフドリンク

販売価格：1,000円(税込)

オールデジモンモチーフフディップからあげ

販売価格：1,100円(税込)

・ココロコ

トモロウ＆ゲッコーモンのハンバーグ弁当

販売価格：1,850円(税込)

・アイル

キョウ＆ムラサメモンのチキンステーキ串

販売価格：1,100円(税込)

・ドリアン

グローイングドーンの甘辛醤油ダレあぶり牛丼

販売価格：1,350円(税込)

・ハイビスカス

レーナ&プリスティモンの杏仁ドリンク

販売価格：1,000円(税込)

・イエローブース

マコト&キロプモンのレモネード

販売価格：1,000円(税込)

▼購入特典

コラボフードお買い上げごとにクリアカードを1枚プレゼント

（「DIGIMON BEATBREAK」全5種ランダム・「オールデジモン」全11種ランダム）

※現地販売のみの特典となります。

※なくなり次第終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※実物と異なる可能性がございます。

■デジモン×ビーチスプラッシュ

東京サマーランドのビーチスプラッシュで、デジモンシリーズの楽曲が聴ける！

人気の楽曲とプールを同時に楽しもう！

・楽曲

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」

OPテーマ「Mad Pluse」/MADKID

第２クールEDテーマ「BRAVE GROOVE」/ iLiFE!

TVアニメ「デジモンアドベンチャー」

OP主題歌「Butter-Fly」/和田光司

・開催時間

11時、13時、15時

※ビーチスプラッシュは混雑状況により、中止になる場合がございます。

■園内装飾

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」から、グローイングドーンのメンバーとパートナーデジモンのスタンディパネルが登場！「オールデジモン」からはアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンのスタンディが登場！2ｍを超えるスタンディパネルもあって迫力満点！この機会に写真を撮ろう！

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。

【デジモンビートブレイクとは】

2025年10月より、約2年ぶりの新作として放送開始したデジモンシリーズ最新作のTVアニメ。

毎週日曜朝9時よりフジテレビ他にて放送中。

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

▼配信情報

■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート

TVer/FOD

■毎週水曜0:00より順次配信スタート

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。

▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

【オールデジモンとは】

人気デジモンが集結した新プロジェクト！第一弾はアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンをクールな「アメコミテイスト」で集結！今後も様々なシリーズのデジモンを、多用なジャンルのイラストでお届けしていきます！

・関連サイト

■デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime

■デジモン公式ポータルサイト「デジモンウェブ」

〈公式サイト〉https://digimon.net/

〈公式X〉https://x.com/digimonweb_net

■公式YouTubeチャンネル「デジモン公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP