「最大55％OFF！新生活応援セール」開催！食品ロス削減の「訳ありグルメセット」も好評販売中！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングス（本社：東京都武蔵野市）が運営する「すかいらーく公式通販ショップ」は、2026年4月17日（金）より、新生活の食卓を応援する特大セールを実施中です。

■ 注目のセール内容

- 【目玉企画】人気メニューが最大55％OFF！ガストの「チーズINハンバーグ」やバーミヤンの「本格生餃子」など、店舗の味をそのままご自宅で楽しめる人気商品を特別価格でご提供します。

55%OFF！目玉商品はこちら(https://online-shop.skylark.co.jp/default/23stbasot-ss)- 食品ロス削減！「訳ありグルメセット」パッケージリニューアルに伴う旧品や在庫過多となった商品を、品質はそのままに特別価格で販売します。お得に食べて食品ロス削減（SDGs）に貢献できる、今注目のセットです。在庫状況により、内容変更となる場合がございます。訳ありグルメセットはこちら(https://online-shop.skylark.co.jp/default/sk/sk22wakeari)- 究極のタイパを実現！「新生活応援ハッピーバッグ」最大16種35袋に「お楽しみ商品2品」が付いた、ボリューム満点のセット。電子レンジやフライパンでの簡単調理で、忙しい朝や疲れた夜の「救世主」として活躍します。ハッピーバッグはこちら(https://online-shop.skylark.co.jp/default/sk/sk24fukubukuro)

■ ここがポイント！すかいらーくの冷凍グルメ

- 「タイパ」と「本格感」を両立。レストランの味を簡単調理で長年愛されてきたガストやバーミヤンの看板メニューを忠実に再現し、電子レンジやフライパンひとつで、お子様からご高齢の方まで家族全員が満足する「安心のクオリティ」を食卓へ届けます。- 冷凍庫にあるだけで生まれる「心のゆとり」「忙しくて買い物に行けない」「今日は疲れ果てて料理ができない……」そんな日の救世主。ストックがあるだけでお腹も心も満足！- お祝いの春、大皿メニューで食卓を華やかに唐揚げ、ピザ、餃子など、大皿に盛り付けるだけでパーティー気分を演出できるラインナップが豊富です。入学や進級など、お祝い事や人が集まる機会が多い4月の食卓を、手軽に、そして華やかに彩ります。

■ キャンペーン概要

期間： 2026年4月17日（金）0:00 ～ 2026年4月26日（日）9:59

販売場所： すかいらーく公式通販ショップ

URL： https://www.skylark.co.jp/online_shopping/index.html