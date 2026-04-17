DOLCE&GABBANA X RAY-BAN コラボレーションコレクションを発売

ルックスオティカジャパン株式会社

2つのスタイルアイコンが出会うとき、共通のクリエイティブビジョンを通して、伝統に新たな息吹をもたらします。共通の価値観によって結ばれたドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）とレイバン（Ray-Ban）は、両ブランドのDNAを体現するコレクションを発表します。――イタリアに深く根差し、特徴的なデザインコードと真の自己表現を誇り、現代のカルチャーと深い結びつきを築くブランドとしての存在意義を示します。

このコラボレーションは、各時代を築いてきたアイウェアのレジェンドを称えるものです。レイバンの最もタイムレスなシルエットであるアビエーター（Aviator）が90周年の節目を迎えるにあたり、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナによって、このレジェンドスタイルが新たに解釈されました。2人の唯一無二のクリエイティブな視点を通してこのレジェンドスタイルを新たに解釈することで、シューター（Shooter）とアウトドアーズマンII（Outdoorsman II）は、さらに進化を遂げます。

アーカイブのエレメントが採用されたシューターは、大胆なシェイプ、マザーオブパールのブローバー、一体型のシガレットホルダーが特徴です。これらのディテールはすべて洗練されたヴィンテージデザインへのオマージュです。ティアドロップレンズはオレンジ、ピンク、グリーン、ブルー、イエローのカラーで展開され、ドルチェ＆ガッバーナとレイバンのロゴが美しくあしらわれています。スリムなメタル構造は定番のパイロットシェイプを踏襲し、レンズとフレームを分けることで、洗練されたリムレス効果を生み出します。

アウトドアーズマンIIは、控えめなラインとコンテンポラリーなタッチで、タイムレスなデザインの本質を捉えています。人目を引くブロー バーがフレームにグラフィックなエッジを与え、軽いメタル構造が余白を活かし、全体のシルエットを引き立てます。ティアドロップレンズは、ミラーレンズのオプションもあり、ブルー、パウダーピンク、ベージュ、ブラウン、グリーンのカラーで展開されます。レンズの種類とカラーを問わず、すべてに両ブランドのロゴが刻印されています。

今回のコラボレーションアイテムには、レザーストラップとゴールドカラーのメタルカラビナー付きの限定レザーケースが付属します。ドルチェ＆ガッバーナのシグネチャーディテールで仕上げられたこのケースは、アクセサリーとしてもお使いいただけるデザインとなっており、バッグやベルトに簡単に取り付けられます。

キャンペーンビジュアルはフォトグラファーのグレイ・ソレンティ（Gray Sorrenti）のレンズを通して表現され、ドルチェ＆ガッバーナとレイバン両の大胆で潔い精神が反映された鮮やかなイメージで、コレクションに命を吹き込みます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CapaK52QBo4 ]

このコレクションは、レイバン公式オンラインストア及びドルチェ＆ガッバーナ 公式オンラインストアでは4月16日（木）より発売中、レイバンストア及びレイバン取扱店では5月中旬より発売予定です。

Ray-Banについて

1937年、Ray-Banは誕生しました｡「光を遮断する」という、サングラスの機能そのものに由来する意味を持つRay-Banは、1923年に米国陸軍航空のパイロットが､太陽の眩しさや紫外線からパイロットの眼を保護するサングラスの開発を依頼したことが始まりです。6年の歳月を経て「アビエーター」が誕生し、市販化されると同時にRay-Banブランドが誕生しました。誕生当時から変わらないスタイルを保ちながらも、アビエーターは現在でも伝統的なスタイルとなっています。音楽や映画のシーンにたびたび登場し、いつの時代においてもカルチャーの象徴となり、決して一トレンドに流されず独特のスタイルを貫いています。 80年前にアメリカのパイロットの新たな境地への挑戦をサポートしてからずっと、オーセンティックであり、自由なブランドとして存続し続けています。多くのミュージシャンやセレブリティーに愛され、時代の先端を行くブランドとして世界中の多くの人々に愛され続けています。Ray-Banはエシロールルックスオティカグループの一員です。

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