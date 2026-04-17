MULGA × SANRIO CHARCTERS　コラボレーションアイテムを4/24(金)リリース！

株式会社CA4LA

鮮やかな色彩とユーモラスな表現で世界的に知られるクリエイター〈MULGA(モルガ)〉。愛娘の小さな願いから生まれた物語をきっかけに、株式会社サンリオのキャラクターたちがモルガワールドに登場する特別なコラボレーションが実現しました。モルガの独特なタッチで描かれたサンリオのキャラクターたちを立体的に表現した、全7種類のキャップコレクションをお届けします。

日本国内のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2026年4月24日(金)より発売。

商品詳細

モルガの独特なタッチやディテールを忠実に再現した刺繍で、キャラクターたちの魅力を立体的に表現。背面のモルガのロゴ刺繍や描き起こしの総柄裏地で、見えない部分にも遊び心を加えたデザインです。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA HELLO KITTY CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ハローキティのキャップ。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA KUROMI CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、クロミのキャップ。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA POMPOMPURIN CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ポムポムプリンのキャップ。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA CINNAMOROLL CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、シナモロールのキャップ。

フェルトの下地にキャラクターのプリントを重ねたワッペンで、アートワークを立体的に表現。ワッペンの下にはモルガ手書きのキャラクターの名前を、背面にはモルガのロゴを刺繍して、裏地には描き起こしの総柄生地を使用。帽子全体にアートワークを落とし込んだデザインです。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA POCHACCO CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ポチャッコのキャップ。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA MY MELODY CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、マイメロディのキャップ。

MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA HANGYODON CAP

\15,400(税込)

人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ハンギョドンのキャップ。

販売概要

日本国内のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2026年4月24日(金)より発売。

Introduction

MULGA THE ARTIST / モルガ

オーストラリアの人気アーティスト。

趣味として描いてきたアートを自らマーケットで販売したことをきっかけに、瞬く間に地元で注目を集める。2012年に初の個展を開催して以来、着実にキャリアを積み重ね、多数のグローバル企業へのイラスト提供やCM出演など活躍の場を拡大。サーフィンとスケートボードを愛し、弟たちとのバンド「MULGA’S ROOM」でも活動するなど多彩な一面を持ち、今後さらなるグローバルな飛躍が期待されている。