MULGA × SANRIO CHARCTERS コラボレーションアイテムを4/24(金)リリース！
鮮やかな色彩とユーモラスな表現で世界的に知られるクリエイター〈MULGA(モルガ)〉。愛娘の小さな願いから生まれた物語をきっかけに、株式会社サンリオのキャラクターたちがモルガワールドに登場する特別なコラボレーションが実現しました。モルガの独特なタッチで描かれたサンリオのキャラクターたちを立体的に表現した、全7種類のキャップコレクションをお届けします。
日本国内のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2026年4月24日(金)より発売。
商品詳細
モルガの独特なタッチやディテールを忠実に再現した刺繍で、キャラクターたちの魅力を立体的に表現。背面のモルガのロゴ刺繍や描き起こしの総柄裏地で、見えない部分にも遊び心を加えたデザインです。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA HELLO KITTY CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ハローキティのキャップ。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA KUROMI CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、クロミのキャップ。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA POMPOMPURIN CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ポムポムプリンのキャップ。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA CINNAMOROLL CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、シナモロールのキャップ。
フェルトの下地にキャラクターのプリントを重ねたワッペンで、アートワークを立体的に表現。ワッペンの下にはモルガ手書きのキャラクターの名前を、背面にはモルガのロゴを刺繍して、裏地には描き起こしの総柄生地を使用。帽子全体にアートワークを落とし込んだデザインです。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA POCHACCO CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ポチャッコのキャップ。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA MY MELODY CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、マイメロディのキャップ。
MULGA × SANRIO CHARACTERS | CA4LA HANGYODON CAP
\15,400(税込)
人気アーティスト〈MULGA(モルガ)〉が描く、ハンギョドンのキャップ。
販売概要
日本国内のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2026年4月24日(金)より発売。
Introduction
MULGA THE ARTIST / モルガ
オーストラリアの人気アーティスト。
趣味として描いてきたアートを自らマーケットで販売したことをきっかけに、瞬く間に地元で注目を集める。2012年に初の個展を開催して以来、着実にキャリアを積み重ね、多数のグローバル企業へのイラスト提供やCM出演など活躍の場を拡大。サーフィンとスケートボードを愛し、弟たちとのバンド「MULGA’S ROOM」でも活動するなど多彩な一面を持ち、今後さらなるグローバルな飛躍が期待されている。