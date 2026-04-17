『Football Manager 26』過去最大の40%OFFセール開催中！本日よりPC・Xboxで製品版を無料で楽しめるフリープレイイベント実施

株式会社セガ

株式会社セガは、サッカークラブ経営シミュレーション『Football Manager 26』（以下『FM26』）について、PC（Steam）およびXbox Series X|Sのセールを開催中であることをお知らせいたします。

また、本日4月17日（金）より期間限定で、PC（Steam）およびXbox Series X|Sにて、製品版を無料でプレイできるフリープレイイベントを実施いたします。

■『FM26』が過去最大割引率の40％オフセール開催中！

『FM26』が過去最大の40％オフとなるセールを開催中です。ぜひこの機会にお買い求めください。

対象プラットフォーム：

・PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/3551340/Football_Manager_26/

・Xbox Series X|S：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/football-manager-26-console/9NMNZ4CK59DM/0010

開催期間：

・PC版：2026年4月24日（金）まで

・Xbox Series X|S：2026年4月27日（月）まで

■無料で監督就任が可能！ フリープレイイベント実施

本日より期間限定で、対象プラットフォームにて『FM26』製品版の全機能を無料でお楽しみいただけます。無料期間中に作成したセーブデータは、後日製品版を購入した際にそのまま引き継いでプレイを続行することが可能です。まずは無料で監督としての日常を体験し、世界中のサッカー大国で理想のスカッド構築を目指しましょう。

・無料プレイ実施期間

期間：2026年4月17日（金）3:00 ～ 4月21日（火）3:00

対象プラットフォーム：

PC（Steam）

Xbox Series X|S

※Xbox版はXbox Game Pass Essential 、PremiumまたはUltimate会員が対象となります。

■『Football Manager 26』とは

『Football Manager（フットボールマネージャー）』は、セガと英国の開発会社 Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズです。2004年に発売された『Football Manager 2005』からシリーズがスタートし、これまでにさまざまな進化を続けています。 自分だけの監督プロフィールとバックストーリーを作成したら、世界中のサッカー大国から憧れのクラブを選び、リアルなサッカーの世界に飛び込んでいきます。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”です。

『FM26』では、クラブの戦力強化を担う移籍市場と採用（リクルート）システムがさらに強化され、より戦略的なチーム作りが可能になりました。プレイヤーは、スカウティング、補強、選手放出などのクラブ運営をリアルに体験しながら、理想のスカッド構築を目指すことができます。

また本作では、スカウト活動を効率的に行える「採用フォーカス」機能を引き続き搭載。ポジション、リーグ、年齢層などの条件を設定することで、クラブの方針に合った選手候補をスカウト部門がリストアップし、補強の選択肢を広げることができます。

さらに、『FM26』では実在の移籍プラットフォーム「TransferRoom」との連携機能が強化されています。クラブが求める選手像を公開する「必要条件」や、放出候補の選手を提示できる「移籍市場機会」などの新機能により、よりリアルな移籍交渉を体験できます。

【製品概要】

商品名：Football Manager 26（フットボールマネージャー26）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac

発売日：発売中（2025年11月5日（水） 発売）

希望小売価格：デジタル版 7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

発売日：発売中（デジタル版 2025年11月5日（水） 発売 / PS5(R)パッケージ版 2025年12月4日（木） 発売）

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：発売中（2025年12月4日（木）発売）

希望小売価格：パッケージ版・デジタル版 5,445円（税込5,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：

Apple Arcade（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

希望小売価格：Apple Arcade利用料（月額900円）

商品名：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）

対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

発売日：配信中（2025年11月5日（水） 配信）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) Sports Interactive Limited 2026. Published by SEGA.

公式サイト：https://www.footballmanager.com/ja

公式X：https://x.com/fm_japan

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。