『The First Descendant』新規エンドコンテンツを実装する4月のアップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるNEXON Games Co., Ltd.（本社：韓国ソウル特別市、代表取締役社長：パク・ヨンヒョン）が開発する基本無料のTPSルートシューター『The First Descendant』において、新規エンドコンテンツの実装や継承者のバランス調整などを行った、4月のアップデートを実施いたしました。

4月のアップデートでは、新たなエンドコンテンツ「激突モード」のベータ版を実装しました。ベータ版は、4月29日までプレイが可能で、5月21日に予定されているアップデートにて正式版をリリース予定です。さらに、継承者「ビエッサー」「ハリス」のバランス調整や新規トリガーモジュールの追加なども実施しました。

本アップデートに関する内容については、4月14日に配信された開発者ライブでもご紹介しています。あわせてご覧ください。

開発者ライブ配信 :https://www.youtube.com/live/dpdOL31tKtg?si=C2sYUmR2hZjWT2Kw

本アップデートに関する概要については、下記をご覧ください。

▼アップデート情報▼

■新コンテンツ「激突モード」ベータ版実装

新たなエンドコンテンツ「激突モード」のベータ版を実装しました。本コンテンツは、目標地点に向かってくる敵の進行を阻止する防御ミッションで、３つのエリアの攻略とボス「コロッサス」の撃退を目指します。プレイヤーは、敵を倒すことで得られる通貨で、強力なタレットを建築・アップグレードし、防御網を構築します。さらに、特定のウェーブを乗り越えるたびに、ランダムなアビリティで自身を強化することも可能です。

本コンテンツのベータ版は、4月29日までプレイ可能で、5月21日に予定されているシーズン3エピソード4アップデートにて、正式版を実装予定です。

正式版実装に向けて、ベータ版へご参加いただいたプレイヤーの皆様へのアンケートイベントも開催します。ご回答いただいた方には、「結晶化の触媒」などの報酬が贈られますので、ぜひご参加ください。

■継承者「ビエッサー」バランス調整

継承者「ビエッサー」のバランス調整を実施しました。銃器を主体としたビルドの有効性を高めることで、活用場面の少ないトリガーモジュールの使用感を改善しました。これにより、限られた範囲で強力な瞬間ダメージを与えることができる「ビエッサー」に、より多様な戦闘手段が加わります。

■継承者「ハリス」バランス調整

継承者「ハリス」のバランス調整を実施しました。基本的なスキル仕様はそのままに、全体的な性能を向上させる調整を行いました。HPに応じたダメージの追加、パッシブスキルの維持時間延長、スキルの火力向上、スキル「突撃破砕」のダメージと引き寄せ範囲の拡大を実施しました。

■武器のバランス調整

●ピアシングライト

貫通性能を向上させる調整を行い、単体の敵に対して、マルチヒットを与えられる武器へとアップデートしました。また、固有アビリティの「光の浄化」では、敵への攻撃時に着弾点へ「光のターゲット」が生成されるようになります。これを攻撃すると、「連鎖爆発」が発動し、ターゲット後方にいる敵にもダメージを与えられるようになります。

●シグボアズプルーフ/殲滅者

上記2種のDPSを向上させる、バランス調整を実施しました。

■新規モジュールの追加

●トリガーモジュール

・銃器冷却

「ビエッサー」専用のトリガーモジュールです。全域継続または発射体タイプのスキルで敵に凍傷効果を与えると、射撃強化タイプのスキルのクールダウンを短縮します。

・裂傷

「ネール」専用のトリガーモジュールです。全域継続タイプのスキルでダメージを与えた敵に対し、牽引または貫通型発射体タイプのスキルで攻撃すると、一定確率で「裂傷」効果を付与します。「裂傷」効果が発動すると、一定時間ダメージを与え続けます。

■開催イベント

●特級クリーニングサービス依頼II

ログインイベント「特級クリーニングサービス依頼II」を開催しました。期間中ログインすることで、「[ビエッサー]クリーニングサービス」や各種成長支援素材などの豪華報酬を獲得できます。

＜開催期間＞2026年4月16日 ～ 2026年5月28日 15：59まで

●エシモの激突準備ミッション

ミッションイベント「エシモの激突準備ミッション」を開催しました。ミッションをクリアしていくことで、「超電導冷却ユニット」や「超熱体」などの報酬を獲得できます。

＜開催期間＞2026年4月16日 ～ 2026年4月29日 15：59まで

●先覚者モジュール分解週間

不要になった先覚者モジュールを分解して、「先覚者モジュールの破片」を集めましょう。破片を一定数集めると、専用ショップでお好きな先覚者モジュールと交換することができます。

＜開催期間＞2026年4月16日 ～ 2026年5月21日 15：59まで

●研究加速週間

イベント期間中、研究にかかる時間が短縮されます。ゲームをプレイして、短時間で研究を完了させましょう。

＜開催期間＞2026年4月16日 ～ 2026年5月21日 15：59まで

各アップデート内容の詳細を含む、『The First Descendant』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどをご確認ください。

●公式サイト ：https://tfd.nexon.com/ja/main

●X ：https://x.com/firstdescendant

●Discord ：https://discord.com/invite/thefirstdescendant

●YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCRjkGad-W6aGpLcZ0AKealg

■『The First Descendant』について

2024年7月にサービスを開始した『The First Descendant』は、Unreal Engine 5を用いて開発された、ハイクオリティーなグラフィックを特徴とする、次世代TPS協力型アクションRPGです。本作ではプレイヤーは「継承者」となり、100年以上前に次元を超えて凶悪な巨神と破壊をもたらした、エイリアンの侵略者「バルガス」に立ち向かい、アルビオンやイングリス大陸を守るため、そして人類の存続をかけて戦います。プレイヤーは様々なミッションやレイドコンテンツを通じてキャラクターを強化し、壮大なストーリーを体験しながら、「継承者」の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる、4プレイヤーでのボスバトルでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、無数のミッションやボス戦を通じて手に入る新たな装備や素材、アイテムによって、プレイヤーキャラクターを育成することができます。

●Steam ：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

●PlayStation ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005318

（PS5 / PS5 Pro）

●Xbox Series X|S ：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/the-first-descendant/9P8FBXKMCLWC

■権利表記： (C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。