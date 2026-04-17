森星が語る、“暮らし”と“美”の原点。祖母・森英恵からつながる感性を語る　J-WAVE『TALK TO NEIGHBORS』4/20(月)～4/23(木)オンエア

株式会社J-WAVE森星、クリス智子

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜13時から放送中の番組『TALK TO NEIGHBORS』（ナビゲーター：クリス智子）。4月20日週のゲストには、モデル／tefutefu クリエイティブディレクター・森星を迎えます。

『TALK TO NEIGHBORS』は、クリス智子が“今、会いたい人・声を聞きたい人”を招き、30分間じっくりと対話を交わす番組です。J-WAVEナビゲーターとして数多くゲストを迎えてきたクリス智子が、その瞬間にしか聴けない言葉を引き出し、より濃密なトークを展開します。

4月20日（月）～23日（木）の放送では、ファッションの第一線で活躍を続ける一方で、工芸や暮らし、日本文化への関心を深めてきた森星が登場。番組では、近年力を注ぐ活動の背景にある思いや、自身の中で大切にしている美意識、そして旅や土地との出会いを通して見つけてきた“豊かさ”について、クリス智子と語り合います。工芸や暮らしに惹かれていった背景、さらには日本の美を世界に発信してきた祖母・森英恵への想いにも迫ります。

トークでは、内向的だったという意外な幼少期の一面や、高校生時代に母を本気で怒らせた思いがけないエピソードも飛び出すほか、伝統工芸をたどる中で祖母の仕事や美意識と不思議な縁でつながっていったこと、自身のルーツと現在地をあらためて見つめ直す場面も。

また、この春から第2週のナビゲーターを務めるJ-WAVEの番組『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』についてもトーク。新たなラジオへの挑戦に込めた思いや、これから声で届けていきたいテーマについても語ります。

『TALK TO NEIGHBORS』は月曜から木曜放送。森星の素顔に迫る対談の模様をお聴き逃しなく。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月20日（月） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260420130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260420130000)

4月21日（火） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260421130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260421130000)

4月22日（水） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422130000)

4月23日（木） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260423130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260423130000)

▼番組ポッドキャスト版はこちら

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3f6ddcd0-befd-444f-9c03-73588c73bf8a/

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：TALK TO NEIGHBORS

放送日時：2026年4月20日（月）～4月23日（木）13:00～13:30

ナビゲーター：クリス智子

ゲスト：森星（モデル／tefutefu クリエイティブディレクター）

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/talktoneighbors/

番組X(旧twitter)：https://twitter.com/ttn813

番組Instagram：https://www.instagram.com/ttn813_/

ハッシュタグ：#ttn813