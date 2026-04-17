舞台『魔女の嘘と月の心音』株式会社Office ENDLESS代表の下浦貴敬が演出・脚本を手掛けるオリジナル作品が期間限定で１ヶ月無料公開決定！田中良子、村田洋二郎、相澤莉多、飯窪春菜が出演！

株式会社OfficeENDLESS

『魔女の嘘と月の心音』は株式会社Office ENDLESS代表取締役社長の下浦貴敬が演出・脚本を手掛けるオリジナル作品。2026年1月16日(金)～18日（日）シアターχ(カイ)にて上演され、好評のうちに幕を閉じた本作が１ヶ月無料公開が決定！

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＜脚本・演出 下浦貴敬コメント＞

1月の公演では多くのご声援ありがとうございました。

本作に出演した4名の俳優たちの瑞々しい演技を、演劇界の未来へ繋げる「名刺」とするべく、この度YouTubeにて期間限定で全編無料公開を決定いたしました。

劇場へ足を運んでくださった皆様は、いわばこの舞台の「共同プロデューサー」です。彼らの魅力をより広く伝えるため、ぜひシェアや感想コメントで、彼らの背中を押していただければ幸いです。

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魔女役を、AND ENDLESSに所属し、舞台『薔薇王の葬列』マーガレット役や舞台『夢職人と忘れじの黒妖精』マム役などの2.5次元舞台でも活躍中の田中良子、山先生役を、同じくAND ENDLESSに所属で、近年では舞台『野球』飛行機雲のホームラン～Homerun of Contrail 菊池勘三役や舞台「戦国BASARA」シリーズ猿飛佐助役などを演じる村田洋二郎が演じる。

さらにか旅人役に舞台『桃源暗鬼』-練馬編-桃角桜介役や舞台『東京リベンジャーズ-The LAST LEAP-』三ツ谷隆役などを演じる若手実力派俳優の相澤莉多、少女役にはモーニング娘。を卒業後、舞台『東京リベンジャーズ』-聖夜決戦編-柴柚葉役や舞台『ヘブンバーンズレッド』手塚咲役など女優として活躍を見せている飯窪春菜が出演。

真実と嘘。その隙間に、物語は灯る。

＜公開期間＞

4月13日（月）18:00～5月12日(火)23:59

URL：https://youtu.be/YurPUZed4_U

HP： https://officeendless.com/sp/majouso/

X（旧twitter）： @majouso2026

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あらすじ

ここには、日が暮れると月とともに“魔女”が訪れる。

彼女は静かに言う――「私は嘘を食べて生きている」と。

それが真実か、嘘か。

誰にも確かめようがない。

けれど、ひとつだけ揺るがないことがある。

真実と嘘、その隙間に、物語は灯る。

嘘を拒む先生。

嘘を求める魔女。

嘘を選んだ旅人。

嘘を覚えた少女。

四人の交わした嘘が、静かな夜を揺らし、

滲んだ世界はかすかに息をする。

止まった時計は--わずかに脈打ちはじめる。

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下浦貴敬

株式会社Office ENDLESS代表取締役社長。ENDLESS ACADEMY学院長。

在学中から演出家西田大輔率いるAND ENDLESS作品の制作に携わり、2011年に株式会社Office ENDLESSを設立。2025年ENDLESS ACADEMY設立。

近年では様々な舞台作品等をプロデュースしながら、自身でも多数の作品の演出を行なっている。

プロデュース作品に、舞台「ブルーロック」 舞台「東京リベンジャーズ」 舞台「幽☆遊☆白書」 舞台「憂国のモリアーティ」ほか。

演出作品にリーディックシアター「無黒ノ宴」 詠唱劇「新本格魔法少女りすか」など。

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■舞台『魔女の嘘と月の心音』作品情報

【タイトル】舞台『魔女の嘘と月の心音』（読み ブタイ「マジョノウソトツキノシンオン」）

【脚本・演出】下浦貴敬(株式会社Office ENDLESS)

【主催】舞台「魔女の嘘と月の心音」製作委員会

【制作】 Office ENDLESS

【公演に関するお問合せ】info@officeendless.com（平日10:00～17:00）

※お問い合わせは24時間承っておりますがご対応は営業時間内とさせていただきます。

なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございますので予めご了承いただけますよう

お願い申し上げます。

【公式HP】https://officeendless.com/sp/majouso/

【公式X（旧Twitter）】@majouso2026 ハッシュタグ「＃魔女嘘」

【権利表記】(C)舞台『魔女の嘘と月の心音』製作委員会

【解禁素材】

【本件取材等に関するお問い合わせ】（一般非公開）

◆担当：株式会社OfficeENDLESS 木原綺良々

(メール) kihara@officeendless.com 070-3318-0147

取材等のご希望などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。