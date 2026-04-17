「レスポンス カンファレンス 2026」国交省、いすゞ自動車、産総研、登壇者が続々決定！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営する自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」は、2026年6月30日（火）に開催する初のリアルイベント「Response カンファレンス 2026」の追加登壇者を発表いたします。

本カンファレンスは「グローバルに進むクルマの知能化」をテーマに、日米欧中のトッププレーヤーが集結し、自動運転の社会実装に向けた現在地と未来を議論するイベントです。

■新たに確定した登壇者（一部抜粋・順不同）

今回の発表では、日本の自動運転における政策・産業・研究の中核を担うエキスパート3名の登壇が決定しました。国の制度設計をリードするキーパーソン、商用車領域での開発と実装を推進するメーカーの責任者、そして長年にわたり自動運転の研究と社会実装を牽引する方々です。

【基調講演】

●久保田 秀暢 氏

国土交通省 大臣官房 技術総括審議官

【ゲスト講演】

●佐藤 浩至 氏

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 SVP 渉外担当役員 開発部門SVP

【パネルディスカッション】

＜パネリスト＞

●横山 利夫 氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インテリジェントシステム研究部門 招聘研究員

元RoAD to the L4プロジェクトコーディネータ

■ 「レスポンス カンファレンス 2026」開催概要- 日時：2026年6月30日（火）12:00～19:00（開場 11:30）（予定）- 会場：丸ビルホール&コンファレンススクエア（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7F・8F）- テーマ：グローバルに進むクルマの知能化 -日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後-- 参加対象：自動車メーカー、サプライヤー、半導体・センサーメーカー、AI・ソフトウェア企業、政府・官公庁、大学・研究機関等の関係者- 定員：200名（事前申込制・申込者数によっては抽選になる可能性がございます。）- 参加費：無料（懇親会は有料の予定）- 主催：レスポンス編集部（株式会社イード）

開催告知のプレスリリースはこちら（3月16日掲載）

https://www.iid.co.jp/news/press/2026/031601.html

■参加申込について

参加申込の受付は、2026年5月頃を予定しています。

詳細は後日、「レスポンス」サイトおよびプレスリリースにてご案内いたします。

当日のスケジュールや講演内容、参加費、スポンサー情報などの最新情報も順次公開いたします。

■レスポンスについて

20年以上に渡って“いま”のクルマを商品・ビジネス・社会の3つの視点で立体的に捉え、さらにIT・デザイン・環境の面からも付加価値創造の手助けをすることをモットーとして、日々情報発信を続ける日本最大級の自動車総合情報プラットフォームです。国内のみならず、自動車関連のグローバルな情報を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://response.jp/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：伊藤・釜田

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=response



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



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