迫力満点！　「らんま1/2」の世界に浸れるTVアニメ初の大型展示『TVアニメ「らんま1/2」展』いよいよ来週開催！

株式会社小学館集英社プロダクション

TVアニメ「らんま1/2」展製作委員会は、サンシャインシティ（東京・池袋）にて、日本テレビ系にて全国放送された大人気TVアニメ「らんま1/2」をテーマとした初の展示会『TVアニメ「らんま1/2」展』を、2026年4月23日(木)～5月12日(火)に開催します。

来週末からいよいよ始まるTVアニメ「らんま1/2」展は、数々の名場面を振り返る迫力満点の展示やアニメ設定資料を公開するほか、シアター映像上映、物語に飛び込んだような気分になれるフォトスポットなど、本展示会でしか味わえないコンテンツが満載です。

会場では、本展示会限定のオリジナルグッズや特典付きチケットを販売します。オリジナルグッズとして、本展示会の描き下ろしイラストを使用したアクリルカードコレクション（全７種）や小乃接骨院のし付きタオル、場面写レイヤードアクリルスタンド、サガラ刺繡キーホルダーなどの販売が決定。また、音声ガイドのナビゲーターを務める、乱馬役の声優・山口勝平さんのナレーション入り告知動画も公開中です。

ファンの方はもちろん、作品に初めて触れる方にもTVアニメ「らんま1/2」の魅力を存分に味わっていただける内容でお届けします。

TVアニメ「らんま1/2」展の見どころをご紹介！

見どころ１. 迫力満点！ 「らんま1/2」の世界観を体感できる展示空間

エントランスでは、アニメでは見ることのできない乱馬とらんまの特別なコラボレーションが実現！等身大スタンディがみなさまをお出迎えします。メインエリアでは、天道家の池をイメージ再現したオープニングムービーなど、ポップな効果音・映像演出とともに、「らんま1/2」の世界にどっぷり浸れる空間となっております。

エントランス天道家の池をイメージ再現したオープニングムービー

見どころ２. 人気キャラクターと名場面でたどる「らんま1/2」の軌跡

メインエリアでは、大型パネルでのキャラクター紹介やエピソード展示を展開。

人気キャラクターとともに、これまでの数々の名場面を振り返ることができます。

人気キャラクターたちと一緒に楽しめるエピソード展示

見どころ３. 天道家のあの名場面をイメージ再現！ 没入型フォトスポット



人気キャラクターたちと一緒に楽しめるフォトスポットが登場。物語の主舞台のひとつである「天道家のお茶の間」や、第1期第8話で視聴者をドキドキさせた乱馬とあかねの名シーンを、リアルなサイズ感で再現しました。まるで作品の世界に飛び込んだかのような気分になれる大型フォトスポットは、ファン必見です。

天道家のお茶の間 イメージ再現天道道場 イメージ再現

※画像はイメージです。展示内容に一部変更がある場合がございます。

乱馬役の声優・山口勝平さんがナビゲート！ “ボイスドラマ”仕立ての音声ガイド

乱馬役を務める声優・山口勝平さんによる、ドラマ仕立ての音声ガイド。物語は、展示会を訪れたあなたと、あかねを探す乱馬の出会いからはじまります。乱馬視点であかねを探しながら各展示を巡る、ここでしか聴けない特別なストーリーは必聴です！

※料金：900円 ※価格は税込みです。※会場での販売のみとなります。

乱馬役の声優・山口勝平さんによるナレーション入りPV解禁！

さらに、山口勝平さんのナレーションが入った最新PVを公開しました。乱馬の生き生きとした躍動感あふれる声にのせて、本展示会の見どころをご紹介します。

▼ナレーション入りPVはこちら

YouTube：https://youtu.be/3Y-cbw6dEeE?si=YLFyF3og7RgeZFXL

オリジナルグッズ情報

会場では、本展示会オリジナルグッズを多数販売いたします。本展示会の描き下ろしイラストを使用したアクリルカードコレクション（全７種）や小乃接骨院のし付きタオル、場面写レイヤードアクリルスタンド、サガラ刺繡キーホルダーなど展開。多彩なラインナップでお届けします。

アクリルカードコレクション（全７種）880円小乃接骨院のし付きタオル 990円場面写レイヤードアクリルスタンドA～F 各1,320円サガラ刺繡キーホルダー A～D 各1,760円

※価格はすべて税込みです。

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※数に限りがあります。

来場者プレゼント

本展にご来場いただいた方には、オリジナルステッカー(全8種)を

ランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※全8種(ランダム配布)

※本展示会チケット1枚につきステッカー1枚配布となります。なお、未就学児等無料入場者への配布はございません。ご了承ください。

※数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。

特典付きチケット

メインビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付いた、

特典付きチケットを販売いたします。

※特典付きチケット限定・数量限定アイテムとなります。

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※規定数量に達し次第、販売終了となります。

※転売目的でのご購入および第三者への提供は禁止しております。

※複数名義で大量購入されていると思しき人にはお声がけさせていただく場合があります。

※ご入場をせずにチケット特典をお渡しすることはできません。

※「特典付きチケット」は、お客様の都合によりご来場ができなかった場合、特典引き換え権利が失効します。会期中の個別発送対応や、チケットをお受取りされたコンビニエンスストアでの引き換え対応などを行うことはできません。

※「特典付きチケット」の特典は不良品以外の理由による交換はいたしません。

●『TVアニメ「らんま1/2」展』開催概要

名称：TVアニメ「らんま1/2」展

会期：2026年4月23日(木)～5月12日(火)

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

(〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

主催：TVアニメ「らんま1/2」展製作委員会

公式サイト：https://ranma-exhibition.com

公式X：@ranma_exh

問い合わせ先：TVアニメ「らんま1/2」展事務局 03-5704-9711 (平日10:00～17:00)

※会期中の問い合わせ先は異なります。TVアニメ「らんま1/2」展公式サイトを確認ください。

チケット：一般 (小学生以上) 前売券 2,000円/当日券 2,200円

特典付きチケット (小学生以上) 前売券 5,000円/当日券 5,200円

※すべて税込み ※未就学児無料

※「特典付きチケット」の特典お引き換えは入場時会場入口でのお渡しのみとなります。

※規定数量に達し次第、販売終了となります。

※転売目的でのご購入および第三者への提供は禁止しております。

※複数名義で大量購入されていると思しき人にはお声がけさせていただく場合があります。

※ご入場をせずにチケット特典をお渡しすることはできません。

※「特典付きチケット」は、お客様の都合によりご来場ができなかった場合、特典引き換え権利が失効します。会期中の個別発送対応や、チケットをお受取りされたコンビニエンスストアでの引き換え対応などを行うことはできません。

※「特典付きチケット」の特典は不良品以外の理由による交換はいたしません。

※その他チケットについての注意事項は、公式サイト(https://ranma-exhibition.com)をご確認ください。

<原作>

原作／高橋留美子「らんま1/2」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

＜画像使用に関しての注意事項＞

●展覧会名、会期、会場、コピーライトをご記載ください。

コピーライト：(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

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