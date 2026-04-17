NFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」6周年！100連ガチャプレゼントやレアモン進化イベントを含む周年記念キャンペーンを開催！
株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「GameWith」）が、出資先であり事業パートナーである株式会社Kyuzan(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 卓巳、以下「Kyuzan」)と共同開発した、アプリで簡単に遊べるNFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」は、2026年4月20日でサービス開始から6周年を迎えます。
これを記念して、4月17日（金）12時より、最大100連プレゼントガチャやレアモン進化イベントなどを含む、6周年記念キャンペーンを開催いたします。
この機会にぜひEGGRYPTOをお楽しみください。
▽ダウンロードはこちら
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt
App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855
■6周年記念！最大100連ガチャをプレゼント！
6周年を記念して最大100連ガチャをプレゼントいたします。今回のプレゼントガチャは、1日ログインするごとにプレゼントガチャチケット10枚を受け取れます。開催期間中、10日間受け取ることができ、最大100連分のガチャを無料でまわすことができます。
今回のプレゼントガチャでは、「シン・ティターニア&ゴレム」「シン・ガルーダ」などの進化後モンスターも排出対象となります。
【最大100連プレゼントガチャ開催期間】
4月17日（金）12:00～4月30日（木）12:00
■★5「ナイトメア」★5「ホーリー」進化イベント！レアモン（NFT）に進化させよう！
6周年を記念して、以下の2体の★5レアモンが新たに進化先として追加されます。
第1弾は「ナイトメア」の進化先に、★5レアモン「サー・ナイトメア」が追加されます。進化イベントクエスト・前半で手に入るソウルピースを消費することで進化でき、在庫数が無くなり次第、進化が不可能になります。
【★5レアモン「サー・ナイトメア」進化イベントクエスト・前半 開催期間】
4月18日（土）12:00～5月1日（金）12:00
第2弾は「ホーリー」の進化先に★5レアモン「聖女ホーリー」が追加されます。進化イベントクエスト・後半で手に入るソウルピースを消費することで進化でき、在庫数が無くなり次第、進化が不可能になります。
詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
【★5レアモン「聖女ホーリー」進化イベントクエスト・後半 開催期間】
5月2日（土）12:00～5月15日（金）12:00
※★5レアモン「サー・ナイトメア」と★5レアモン「聖女ホーリー」へは、レアソウルピースを用いることでも進化可能です。レアソウルピースを使った場合は限定在庫数に関係なく進化でき、残り在庫数も減少しません。
■6周年イベントアリーナ開始！進化レアモン「[夢幻]サー・ナイトメア」と「[神光]聖女ホーリー」が追加！
6周年を記念して、★5レアモン「サー・ナイトメア」の進化先に★6レアモン「[夢幻]サー・ナイトメア」と、★5レアモン「聖女ホーリー」の進化先に★6レアモン「[神光]聖女ホーリー」が追加されます。
「[夢幻]サー・ナイトメア」および「[神光]聖女ホーリー」のどちらかに任意で進化できるレアソウルピースは、イベントアリーナの「ランキング報酬」で獲得することができます。
また、「勝利報酬」として、それぞれのモンスターに対応したレアソウルピースが低確率でドロップします。「ランキング報酬」で獲得したレアソウルピースの進化には在庫制限はありませんが、「勝利報酬」で手に入るレアソウルピースの進化には在庫制限があります。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
【6周年イベントアリーナ開催期間】
5月13日（水）12:00～5月17日（日）23:59
※イベントアリーナへの入場やパーティ編成は、5/12(火)12:00から可能です。
■新モンスターが3体登場！6周年偉大なる世界樹ガチャ
期間中、新モンスターが3体追加された「6周年偉大なる世界樹ガチャ」を開催します。6周年を記念して★6ガチャモンスターが初めて登場します。ぜひ手に入れてみてください。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
【6周年偉大なる世界樹ガチャ開催期間】
4月17日(金) 12:00 ～ 5月1日(金) 12:00
▽ダウンロードはこちら
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt
App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855
■EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」からの購入で無償GEMが通常よりも多く購入可能に！
ガチャと合わせて販売している「セット商品」は、EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」からも購入が可能です。
「アプリペイ」から購入すると、同じ価格で通常よりも無償GEMが多く手に入りますので、商品購入の際はぜひ「アプリペイ」をご利用ください。
▽EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」
https://gamewith.jp/eggrypto/store
EGGRYPTO
■EGGRYPTO(エグリプト)とは
「EGGRYPTO」は当社と株式会社 Kyuzan が共同開発したスマホで遊べるカジュアルな NFT ゲームです。累計ダウンロード数は 200万を突破し、2025 年 4月には 5 周年を迎えました。
本ゲームでは、育成したモンスターを編成し、オートバトルでクエストや PvP を遊びながら、希少なモンスター「レアモン」と呼ばれる NFT モンスターのドロップを狙います。ゲームで登場する「レアモン」は、発行上限数が有限でブロックチェーンによって発行・管理されたデジタル資産（NFT）となっており、NFT としてマーケットプレイスに出品し、売買することが可能です。
【EGGRYPTO概要】
ジャンル：モンスター育成RPG
リリース： 2020年04月20日
対応OS：iOS／Android
価格：基本無料（一部アプリ内課金有り）
公式サイト： https://eggrypto.com/
公式Twitter： https://twitter.com/eggrypto
攻略ページ（GameWith NFT）： https://gamewith-nft.jp/eggrypto
▽ダウンロードはこちら
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt
App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855
株式会社Kyuzan
■株式会社Kyuzanについて
株式会社 Kyuzan は、NFT サービスとブロックチェーン開発基盤を開発しているブロックチェーンスタートアップです。当社と共同開発している世界一簡単に遊べるブロックチェーンゲーム「EGGRYPTO
（エグリプト）」は、世界最大規模のアクティブユーザー数を誇ります。
■株式会社Kyuzan 会社概要
社名：株式会社Kyuzan
代表者：代表取締役社長 高橋 卓巳
所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork
設立：2018年04月04日
事業内容：ブロックチェーンサービスの企画・開発・運用
URL：https://kyuzan.com/
株式会社GameWith
■株式会社GameWithについて
株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。
■株式会社GameWith 会社概要
社名：株式会社GameWith
代表者：代表取締役社長 今泉 卓也
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階
設立：2013年6月3日
事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業
資本金：553百万円（2025年5月末時点）
URL：https://gamewith.co.jp/
※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。
※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。